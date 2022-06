Video: Stanley Cup -sankari Artturi Lehkosella tunteikas kohtaaminen perheensä kanssa: ”Aika helvetin hienoa”

Artturi Lehkonen halasi jäällä pitkään sisarustensa ja Ismo-isän kanssa.

Colorado Avalanche juhlii parhaillaan Stanley Cupia Tampassa, Floridassa. Se kaatoi Tampa Bay Ligthningin Suomen aikaa varhain maanantaiaamuna 2–1 ja voitti finaalisarjan voitoin 4–2.

Artturi Lehkosesta tuli Jari Kurrin (1987) jälkeen historian toinen suomalainen, joka laukoo Stanley Cupin ratkaisevan maalin.

– Näin jälkeenpäin ajateltuna ihan hyvään paikkaan tuli osuttua. Sain osuttua maalia kohden vihdoin. Aikaisemmin oli tsäänssi, mutta se ei osunut, Lehkonen kertasi ottelun jälkeen IS:lle.

– On tämä kyllä aika siistiä voittaa.

IS:n haastattelu pelin jälkeen jäällä keskeytyi heti alkuunsa, kun suomalaissankari näki isosiskonsa Iinan ja pikkuveli Ilmarin. Kolmikko halasi ja hyppi riemusta.

Hetkeä myöhemmin jäälle saapui Lehkosen isä Ismo. Nelikon yhteishalaus oli tunteikas.

– Onhan tämä aika siistiä. Isosisko, pikkuveli ja faija ovat täällä. Kyllä tämä aika helvetin hienoa on, Artturi Lehkonen sanoi.

Kyseessä oli Lehkoselle unelmien täyttymys.

– On tämä kyllä. Tämän eteen on tehty paljon duunia.

Isän ensimmäiset sanat pojalleen tulivat sydämestä:

– Mitä helvettiä sä menit just tekemään, Ismo kertoi sanoneensa.

– Ei tätä voi käsittää, eikä ymmärtää, että mitä helvettiä just tapahtui, pitkän uran jääkiekon parissa tehnyt isä-Lehkonen huokaisi.

– Tuo on kuitenkin se graalin malja, mitä on aika pitkään kaikki pelaajat odottaneet. Sitten yhtäkkiä tuossa on kaksi suomalaista, jotka auttavat tämän joukkueen voittamaan Stanley Cupin, Ismo jatkoi.

Lehkosten urheiluperhe on tiivis. Viisi sisarusta ja vanhemmat pitävät tiiviisti yhteyttä.

– Perhe on aina kaikista tärkein. Siihen voi luottaa. Nyt Artturi saa yhden ison perheen lisää, isä sanoi viitaten Stanley Cupin valamaan ikuiseen veljesliittoon Coloradon mestarijoukkueen kesken.

Colorado oli vielä ratkaisupelin alussa tappiolla. Päätöserään se lähti jo johtoasemasta ja kontrolloi tilannetta mestarillisesti.

– Kolmannessa erässä painotimme, että tehdään koko ajan vain omaa peliä. Kiekko pitää saada syvään ja pitkiä hyökkäyksiä sinne, Artturi Lehkonen kertasi.

– Kyllä me aika hyvin pelattiin. Lopussa annoimme pari paikkaa vastustajalle, mutta maalivahti otti kiinni.

Sen suurempia juhlasuunnitelmia hänellä ei vielä tuoreeltaan ollut.

– Katsellaan nyt. Juhlitaan nyt vähän aikaa ja sitten lähdetään himaan omaan uuteen saunaan!