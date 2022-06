Jyri Rönn kävi seikkaperäisesti NHL:n kohumaalin läpi.

Neljännen NHL-finaalin voittomaali on saanut jääkiekkokansan suut käymään. Coloradon Nazem Kadri iski kiekon Tampa Bayn maaliin ajassa 72.02. Pysäytyskuva maalin syntyhetkestä osoittaa, että Coloradolla on maalin aikaan jäällä kuusi kenttäpelaajaa.

Ilta-Sanomien pyynnöstä näkemyksensä tilanteesta kertonut jääkiekon SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn korostaa, ettei tiedä NHL:n sääntötulkintoja tarkasti. Vankalla kokemuksellaan hän pystyy kuitenkin käymään tilanteen läpi.

– Mielestäni tilanteessa käy niin, että vaihtoon menevä pelaaja vaihtaa Valeri Nitshutshkinin kanssa ja Nitshutshkin on tilanteessa Kadrin takana. Nitshutshkin tulee pelin sisälle ja kun on pitkä vaihtomatka, niin Tampan pitää ottaa huomioon, miten vastustajat tulevat pelin sisälle. Se avaa Kadrille tilanteessa vähän lisää tilaa, Rönn aloittaa.

– NHL:n tulkintoja en tiedä, mutta sääntökirjan mukaan tuo on väärä vaihto. Siitä ei pääse mihinkään. Sääntökirjan mukaan vaihtoalue on 1,5 metriä joka suuntaan vaihtoaitiosta. Tuossa Nitshutshkin on jo puolessa kentässä.

Pysäytyskuvasta näkee, että Colorado-hyökkääjä Nitshutshkin on tilanteessa joukkueensa pelaajista lähinnä kiekollista Kadria. Esimerkiksi mahdollisesta irtokiekosta venäläinen olisi ollut heti valmiina kamppailemaan.

Jääkiekkosääntöjen mukaan kuka tahansa neljästä erotuomarista voi viheltää jäähyn, mikäli näkee väärän vaihdon. Rönn korostaa, ettei tiedä, miten NHL-tuomarit ovat asiasta sopineet tai onko NHL:ssä jotakin tulkintoja, mitä tilannetta arvioidessa pitäisi huomioida.

Yleisellä tasolla hän osaa kuitenkin kertoa, miten vastuut esimerkkitilanteessa voivat jakautua.

– Kaikki ovat yhteisvastuussa vääristä vaihdoista. Tuollaisessa tilanteessa etupään tuomari on vastuussa kiekollisesta tilanteesta, ja toisen linjatuomarin on pakko keskittyä paitsiotilanteeseen. Takatuomarilla voi olla jotain mitä hän joutuu katsomaan. Lähinnä vapaa linjatuomari on sellainen, joka on eniten vastuussa tilanteesta, Rönn pohtii.

NHL:n ottelun jälkeen julkaisemassa tiedotteessa todettiin, ettei kukaan kentällä olleista tuomareista ollut nähnyt tilanteessa liian monta pelaajaa kentällä.

Teknologian vallatessa urheilukentät myös jääkiekkotuomarit ovat saaneet avukseen videotarkistukset. Etenkin maalitilanteet pyritään tuomitsemaan videokameroiden avulla täsmällisen oikeudenmukaisesti.

Jo nyt voidaan kelata maalitilanteita, erikseen maalivahdinhäirintää, paitsioita ja isoja rikkeitä (5 minuutin jäähy tai 2+2). Lisäksi voidaan katsoa onko hyökkäysalueella kiekko käynyt kaukalon ulkopuolella, kiekkoa pelattu korkealla mailalla tai annettu käsisyöttö.

Mahdollista väärää vaihtoa ei voida katsoa uudelleen videolta, eikä päävalmentajalla ole mahdollisuutta sellaista myöskään haastaa.

Rönn ei ota kantaa siihen, pitäisikö tarkastuskäytäntöjä ulottaa vieläkin laajemmalle.

– Se on jääkiekkoyhteisön asia. Tuomarit ovat toteuttava taho, mihin suuntaan kiekkoa halutaan kehittää ja viedä. Jos kaikkea katsotaan, niin pelistä häipyy inhimillinen elementti. Toki nämä pitäisi saada oikein. Jos minun mielipidettäni kysytään, niin en lähtisi laajentamaan.

– Mielestäni iso pointti tässä on se, että jos ei olisi tullut maalia, niin kukaan ei olisi siihen puuttunut. Nyt tuli maali ja siihen puututtiin heti. Tuo on tosi nopea hyökkäyksenkääntö ja ihmissilmä on joskus rajallinen. Nykyään on niin hyvät kuvakulmat, että jälkeenpäin näitä on helppo katsella. Ei tämä ole mikään ennakkotapaus, Rönn päättää.