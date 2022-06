Agentti paljastaa harvinaisen yksityiskohdan NHL-sensaatio Artturi Lehkosen uran alusta: ”Tuli äidin kanssa paikalle”

Agentti Mika Rautakallio kertoo, millainen NHL:n kevään sensaatio Artturi Lehkonen on kaukalon ulkopuolella.

Artturi Lehkonen on kevään suuri suomalaistarina NHL:ssä.

Suomalaispelaaja ei ole voittanut Stanley Cupia neljään viime kauteen. Nyt kiekkomaailman himoituimman pokaalin lähellä ovat Colorado Avalanchen Mikko Rantanen, 25, ja Artturi Lehkonen, 26.

Lehkonen on ollut yksi Coloradon kevään tarinoista. Siirtorajalla Montrealista hankittu laituri on osoittautunut kullanarvoiseksi vahvistukseksi. Vastuuta tulee niin kärkiketjuissa kuin erikoistilanteissa.

Kuudetta kauttaan NHL:ssä pelaava Lehkonen on tunnettu pitkään työteliäänä luottopelaajana, mutta tämän kevään ja kesän aikana hän on noussut koko kiekkomaailman huulille.

Lehkosen agenttina kymmenen vuoden ajan yhdessä Jukka Tiilikaisen kanssa toiminut Mika Rautakallio kertoo turkulaisen olleen asiakkaana helppo läpi vuosien.

– Jos englanninkielistä sanontaa voi käyttää, niin hyvin low-maintenance (vähän vaivaa vaativa).

– Arsi oli henkisesti jo poikkeuksellisen valmis kaveri, kun aloitimme yhteistyön. Hän on saanut erinomaisen koti- ja erinomaisen jääkiekkokotikasvatuksen.

Näissäkin Stanley Cupin finaaleissa on nähty, ettei Lehkonen pienestä valita. Hän pelasi ottelusarjan alussa ruokamyrkytyksen kourissa ja kävi oksentamassa jopa pelin aikana.

Agentillekaan Lehkonen ei turhia vuodata.

– Arsi on niitä asiakkaita, jotka soittavat agentilleen suunnilleen siinä vaiheessa, kun tyttöystävä tai vaimo on lähtenyt ja talo palaa. Tämä on aika lailla paras tapa kuvailla häntä, Rautakallio naurahtaa.

– Hän ei kaipaa sitä, että agentti soittelee joka toinen päivä ja jutustelee.

Lehkonen (vas.) onnistui maalinteossa finaalisarjan ensimmäisessä ottelussa.

Lehkosen isä on tunnettu kiekkopersoona ja entinen liigavalmentaja Ismo Lehkonen.

Pelaajien isillä saattaa joskus olla kovakin halu vaikuttaa poikansa kiekkouraan ja olla itse yhteydessä agentteihin. Rautakallion mukaan isä-Lehkonen on toista maata.

– Ika ei ole ikinä soittanut minulle Arsin jääkiekkoasioista. Kun aikanaan Tiilikaisen kanssa kävimme esittäytymässä Arsille, niin Ika ei edes tullut paikalle. Arsi tuli tapaamiseen äitinsä Riitan kanssa.

Rautakallio on ollut rekisteröity NHL-agentti kymmenisen vuotta. Yksikään MPR Hockey -agentuurin asiakkaista ei ole toistaiseksi voittanut Stanley Cupia.

Nyt ensimmäinen on lähellä. Colorado johtaa finaalisarjaa voitoin 2–1. Neljäs finaali pelataan torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.

– Jännittäviä aikoja. Mutta sarja on pahasti kesken.

– Ei se agentille niinkään ole sulka hattuun, mutta kyse on siitä, kun mahdollisesti näkee asiakkaansa saavuttavan jotakin. Se on se, mistä iso tunne tulee asiaan.

Artturi Lehkonen on noussut merkittävään rooliin Coloradossa.

Lehkosen uran kannalta siirto Coloradoon on osoittautumassa napakympiksi. Hänen sopimuksensa loppuu tähän kauteen, mutta oikeudet pysyvät vielä Avalanchella.

Coloradon leiristä Lehkosta on ylistetty sen verran vuolaaseen sävyyn, että kaiken järjen mukaan seura on halukas pitämään suomalaishyökkääjän riveissään jatkossakin.

– Nämä ovat sitten myöhemmän kesän juttuja, Rautakallio sanoo.

Lehkonen pelaa nyt 2,4 miljoonan dollarin vuosipalkalla, mutta otteet ovat olleet sitä luokkaa, että korotusta lienee luvassa. Mahdollisesti pitkääkin sopimusta.

– On ollut kiva nähdä hänet pitkästä aikaa ns. tulosyksikössä ja ylivoimassa. Siirto Coloradoon oli varmasti hänellekin hyvä uusi alku, Rautakallio sanoo.