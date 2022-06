Venäläinen supertähti telottiin NHL:ssä – ”He tietävät, mitä he tekevät”

Tampa Bay Lightning saattoi kärsiä ison menetyksen, vaikka otti tärkeän voiton.

Tampa Bayn tähtipelaaja Nikita Kutsherov loukkaantui kolmannessa Stanley Cupin finaaliottelussa tiistaiyönä Suomen aikaa. Colorado Avalanchen puolustaja Devon Toews taklasi venäläislaituria poikittaisella mailalla alaselkään myöhään kolmannessa erässä.

Kutsherov törmäsi laitaan ja vaikutti satuttavansa jalkaansa. Hän ontui pukuhuoneisiin eikä enää palannut pelin viimeisille minuuteille jäälle.

TSN:n mukaan Tampan tähtipakki Victor Hedman piti Toewsin tööttiä ”vaarallisena”.

– Katsotaan, jos jotain tapahtuu. Tuskinpa tapahtuu, Hedman sanoi kurinpitoon viitaten.

Tampa Bayn valmentaja Jon Cooper piti ottelun jälkeen kielensä keskellä suuta, eikä tuttuun NHL-tyyliin antanut pienintäkään vihjettä vamman vakavuudesta. Hieman hän antoi lipsahtaa rivien välistä.

– Etsitte vastausta, jonka kaikki jäähallissa jo tietävät. Tämä on peli. Jääkiekko on kontaktilaji, mutta he tietävät, mitä he tekevät, Cooper sanoi Toewsin taklauksesta.

– Fiksut, juonikkaat pelaajat tietävät, mitä he tekevät. Me kaikki näimme, mitä tapahtui.

Kutsherov on ollut Lightningille kultaakin kalliimpi pudotuspeleissä, sillä hän on taiteillut 26 pistettä 20 otteluun.

Lightning voitti Coloradon tiistaiyönä maalein 6–2 ja piti finaalisarjan jännittävänä kaventamalla otteluvoitot tilanteeseen 1–2.