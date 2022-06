18-vuotiasta suomalaista NHL-lupausta kehutaan Pohjois-Amerikassa – tämä ominaisuus on koko ikäluokan paras

The Athletic laittoi NHL:n varaustilaisuuden pelaajat järjestykseen ominaisuuksien mukaan.

Suomalaislupaus Brad Lambert, 18, on koko NHL:n varausikäluokan paras luistelija, väittää The Athletic. Laatusivuston toimittajan Corey Pronmanin mukaan väite ei yllätä ketään, joka on nähnyt Lambertin pelaavan vaihdon tai kaksi.

– Lambert osaa lentää. Hän pystyy nopeutensa ja taitojensa avulla tuomaan kiekon yksin hyökkäysalueelle, Pronman kirjoittaa.

Lambert pelasi viime kaudella Lahden Pelicansissa ja JYPissä SM-liigaa. The Athletic uskoo, että hänet varataan heinäkuun 7.–8. järjestettävässä NHL:n varaustilaisuudessa ensimmäisen 20 pelaajan joukossa.

The Athletic listasi artikkelissaan varattavien pelaajien parhaat luistelijat ja laukojat, sekä pelaajat, jotka ovat taitavimpia, joilla on paras pelisilmä ja jotka ovat fyysisesti kovimpia.

Muista suomalaisista ainoastaan Jere Lassila, 18, esiintyy listoilla. JYPin juniori on The Athleticin mukaan 13. paras luistelija kaikista varattavista pelaajista.

TPS:ssä pelannut slovakialainen, Juraj Slafkovsky, nostettiin puolestaan esiin niin taitavimpien kuin fyysisimpien listalla.