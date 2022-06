Joukkuekaverit nauravat Mikko Rantasen mailalle: ”Rumin tyyli koko NHL:ssä”

Mikko Rantanen ei varusteistaan tai mistään muustakaan turhia stressaa.

Coloradon Mikko Rantanen on paitsi Suomen myös koko maailman parhaita jääkiekkoilijoita. Tasoonsa nähden Rantanen, 25, saa usein melko vähän huomiota.

Yksi iso syy lienee Rantasen persoonassa. Kaukalossa Rantanen säkenöi, mutta sen ulkopuolella hän on perus-Mikko.

Vaikka Rantanen on NHL:n suomalainen palkkakuningas, hänellä ei ole näyttävää autoa. Koko NHL-uransa ajan hän on toistaiseksi asustellut vaatimattomasti kerrostalossa.

Sama linja pätee myös Rantasen varusteissa.

– Minulla on edelleen Tepsin ajoilta samat polvi- ja hartiasuojat. Huoltajat eivät oikein tykkää, mutta eivät ne niitä poiskaan ole vieneet, Rantanen sanoo.

– Hanskatkin ovat tasan saman malliset, jotka lyötiin ensimmäisellä harjoitusleirillä syksyllä 2015 käteen. En ole mitään custom-hanskoja koskaan ottanut. Tuosta urheilukaupasta saa varmaan samat hanskat. Näillä mennään.

Maila on useimmille jääkiekkoilijoille lähes pyhä työkalu. Se valitaan tarkkaan. Lavan käyristykset ja kallistukset ovat oltava viimeisen päälle.

– Minulla on ollut sama maila tulokaskaudesta lähtien. Ainakin samalta se on tuntunut. En minä tiedä, onko ne siihen mitään muutoksia tehneet. En ole ainakaan vaihdellut. Flex on 90, Rantanen ilmoittaa.

Mailan teippaus on useimmille rutiini, joka tehdään pieteetillä. Rantanen ei mailansakaan kanssa turhia stressaa tai hienostele.

– Sama tuppi ollut kuusivuotiaasta asti. Ei mitään hifistelyä. Lapaan huitaisen vain teippiä. En käytä saksia tai mitään.

– Nuo sitä aina nauravat, että on varmaan rumin tyyli koko NHL:ssä. Nilkoissakin on teippiä ja polvarien päällä.

Mikko Rantanen ei ole turhan tarkka mailansa teippauksen kanssa.

Huollolle Rantanen on yksi helpoimmista pelaajista. Erikoistoiveita tai erikoisrutiineja ei ole.

– Olen tosi simppeli. Huoltajat aina kiittelevät.

Väinö Linnan Tuntemattomassa sotilaassa vänrikki Koskela lausui kuuluisat sanat: ”Asialliset hommat suoritetaan, mutta muuten ollaan kuin ellun kanat”. Nämä pätevät hyvin Rantaseen.

Peleissä Rantasella ei jää koskaan mikään kiinni työmäärästä. Kun hommat on hoidettu, Rantanen osaa ottaa rennosti ja heittää vitsiä.

Toinen huumorimies, Coloradon maalivahtivalmentaja Jussi Parkkila vetää lähes päivittäin maalivahtiharjoituksia, jonne tarvitaan aina muutama vapaaehtoinen pelaaja laukomaan ja tekemään erilaisia harjoituksia veskareille.

– Mikko ei kyllä maalivahtijäille tule. Rantanen on siinä vaiheessa jo muualla, Parkkila nauraa.

– Olisiko hän kerran viiden kauteni aikana käynyt. Siitä on kyllä jo vuosia aikaa.

Mikko Rantanen on ollut mainiossa iskussa NHL:n pudotuspeleissä.

Rantasta kesäisin valmentava Ismo Lehkonen kuvailee Rantasta aina iloiseksi persoonaksi, jolla ei ole huonoa päivää.

Rantanen saattaa usein ilmestyä harjoituksiin minuuttia ennen sovittua aikaa.

– Hän pystyy ottamaan myös treenit niin, että on aina hauskaa. Jos Mikkoa ei tunne, voi luulla, että hän ottaa liian rennosti. Mutta kun heitetään kiekko kulmaan, muut äijät lähtevät kyllä katolleen, Lehkonen sanoo.

– Hän tekee aina kaikki hommat huolella. Jos joku harjoitus jäällä vähän epäonnistuu, hän tekee sen uudestaan.

Rantanen on loistanut Stanley Cupin finaaleissa.

Lehkonen on pannut merkille Rantasen erityisominaisuuden.

– Mikossa on poikkeuksellista, miten hän pystyy vaihtamaan roolia jäällä. Kun hän on kiekossa, hän on aina rento artisti. Kun täytyy kamppailla tai jahdata kiekkoa, hän on peto. Tällaista kykyä ei ole monella.