Uskomaton tilasto! Mikko Rantanen pyyhälsi NHL-legendojen joukkoon

Tampa Bay ei ole saanut kuriin Mikko Rantasta.

Mikko Rantanen on loistanut pudotuspeleissä.

Colodado Avalanchen Mikko Rantanen on höykyttänyt Tampa Bay Lightningia tällä viikolla käynnistyneissä Stanley Cupin finaaleissa.

Suomalaistaituri on iskenyt kahteen otteluun viisi syöttöpistettä. Niistä kaikki ovat ykkössyöttöjä.

Rantanen nousi sunnuntaiyön toisen maalitarjoilun jälkeen 50 pudotuspelisyöttöpisteeseen urallaan. Hän tarvitsi rajapyykin saavuttamiseen vaivaiset 59 ottelua.

TSN:n StatsCentren mukaan Rantanen ylsi viidenkympin kerhoon seitsemänneksi nopeiten, yhtä ripeästi puolustajalegenda Bobby Orrin kanssa.

TPS-kasvattia nopeammin tempussa ovat onnistuneet vain Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Ken Linseman, Peter Stastny, Sidney Crosby ja Dale Hawehcuk.

Rantanen on ollut läpi uransa todella tehokas pudotuspeleissä. Hänen pistekeskiarvonsa playoffseissa on 1,25 (59 ott. 23+51). Runkosarjassa sama lukema on tasan yksi (408 ott. 165+243).

Rantanen on kerännyt tähän saakka eniten pisteitä finaalisarjassa. Meno on ollut liki suvereenia, sillä Rantasen ollessa jäällä Colorado on hallinnut 91 prosenttia kaikesta luodusta maaliodottamasta.

Hän on pudotuspeleissä Coloradon toiseksi tehokkain pelaaja 5+17=22 pisteellä. Cale Makar on summannut kaksi pistettä enemmän.

Suomalaispelaajien piste-ennätys pudotuspeleissä on Jari Kurrin nimissä. Kurri ylsi kahdesti 31 pisteeseen.

Sunnuntaiyönä Tampan 7–0 nuijinut Colorado johtaa sarjaa 2–0. Kannujahti jatkuu Tampan kotikaukalossa tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa.