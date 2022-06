7–0! Colorado ylivoimainen, umpisurkeaa Tampa Bayta nöyryytetään Stanley Cupin finaaleissa – Mikko Rantanen liekeissä

Colorado murskasi Tampa Bayn ja siirtyi Stanley Cupin finaalisarjassa 2–0-johtoon.

NHL:n finaalisarjan toisessa osaottelussa Denverin Ball Arenaan saapui vain yksi joukkue. Niin yksipuolinen näytös kakkosfinaali oli.

Kotijoukkue Colorado Avalanche tyrmäsi kahden viime kauden mestarin Tampa Bay Lightningin maalein 7–0 ja siirtyi finaalisarjassa 2–0-johtoon.

Coloradon suomalaistähti Mikko Rantanen syötti ottelussa kolme maalia, kaikki ykkössyöttöjä. Rantanen oli ottelun ainoa kolmen tehopisteen mies.

Kahden maalin miehinä Coloradolta kunnostautuivat Valeri Nitshushkin ja Cale Makar.

Sunnuntaiaamun ottelun sävelet asetettiin kohdalleen heti ensi minuuteilla. Edellispelin tapaan Coloradon tuli avauserään hurjana, eikä Tampa Bay voinut kuin yrittää epätoivoisesti selviytyi hurmiollisen kotijoukkueen ja -yleisön puristuksessa.

Nitshushkin latasi 1–0-maalin ylivoimalla vajaan kolmen minuutin pelin jälkeen. Viisi minuuttia myöhemmin Josh Manson tuplasi johdon.

Taas kului muutama minuutti, ja Andrei Vasilevskin takana pölisi jälleen. Rantanen laukoi, ja avausfinaalin jatkoeräsankari Andre Burakovsky kaapi irtokiekon sisään.

Tampa ei saanut avauserässä aikaiseksi yhtään mitään. Kun taululla komeilivat kotijoukkueen johtolukemat 3–0, Lightningille oli kirjattu vaivaiset kaksi laukausta maalia kohti.

Coloradon totaalidominointi jatkui myös toisessa erässä.

Erän alussa Rantanen ryösti hyökkäysmaalin takana kiekon pelosta vapisseelta Tampan puolustukselta ja tarjoili Nitshushkinille 4–0-maalin.

Coloradolle avautui tekopaikkoja jatkuvalla syötöllä. Vasilevski pysäytti toisessa erässä useamman läpiajon ja venyi muihinkin huipputorjuntoihin.

Syöttökone Rantanenkin jakeli ketjukavereilleen toisessa erässä paikat pariin kolmeen lisämaaliin.

Coloradon tuhlailusta ei kuitenkaan ollut Tampalle mitään iloa. Toisen erän loppupuolella Darren Helm kihautti taululle jo 5–0-maalin.

Colorado jatkoi alistuneen vastustajan nöyryyttämistä vielä kolmannessakin erässä.

Puolustaja Makar iski erän alussa alivoimamaalilla tilanteeksi 6–0, ja ”We want the cup” -huudot raikasivat Ball Arenassa.

Kolmannen erän puolivälissä Makar hassutteli vuorostaan ylivoimalla Rantasen syötöstä 7–0-maalin.

Enää tässä vaiheessa Coloradon pelaajat eivät viitsineet edes tuulettaa maaleja.

Coloradon maalilla Darcy Kuemperin tarvitsi torjua nollapelin eteen vain 17 kertaa.

Lopussa Tampa yritti järjestää hämminkiä, ja Artturi Lehkonenkin joutui painimaan turhautuneiden vastustajien kanssa.

Cale Makar ei jaksanut enää innostua maaleista täysin eri tason vastustajaa vastaan.

Colorado sai ottelussa myös huonoja uutisia, kun aiemmin näissä pudotuspeleissä loukkaantumisista kärsinyt Burakovsky jätti ottelun kesken toisen erän alussa.

Myös Nazem Kadri oli yhä sivussa Coloradon kokoonpanosta. Veteraani Andrew Cogliano sen sijaan palasi Avalanchen riveihin parin pelin tauon jälkeen.

Hurjaa pudotuspelikevättä pelaava Rantanen on takonut 16 otteluun nyt tehot 5+17=22.

Coloradon pelaajista enemmän pisteitä on iskenyt vain superpuolustaja Makar (7+17=24).

Kyseessä oli Rantaselle jo neljäs peräkkäinen vähintään kahden tehopisteen kotiottelu. Sillä hän sivuaa Coloradon pudotuspeliennätystä.

Seuraavaksi finaalisarja siirtyy Tampaan, jossa kolmas osaottelu pelataan Suomen aikaa maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Kahden viime kauden mestari Tampa on ajettu nurkkaan. Sen on keksittävä pikaisesti jotakin lääkkeitä ylivoimaista vastustajaa vastaan, sillä Colorado on enää kahden voiton päässä ensimmäisestä Stanley Cupistaan sitten vuoden 2001.