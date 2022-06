Miksi Ismo Lehkonen kommentoi asiantuntijana poikansa NHL-otteluita tv:ssä? Näin Ylen pomo vastaa kohuun

Poika pelaa ja isä kommentoi pelejä tv-yleisölle. Miten asia koetaan Yleisradiossa?

Lehkosen perheessä on kovia kiekkomiehiä. Ismo Lehkonen (vas.) on lajiasiantuntija ja hänen Artturi-poikansa taistelee Stanley Cupin voitosta.

NHL:n Stanley Cupin mestaruudesta taistelevat kutkuttavassa ottelusarjassa Colorado Avalanche ja Tampa Bay Lightning. Avalanchen luottopelaajiin kuuluu 26-vuotias Artturi Lehkonen, jonka isä Ismo Lehkonen, 60, kommentoi asiantuntijana Ylen lähetyksissä pelejä.

Asetelma on nostanut kohua sosiaalisessa mediassa, ja Ylen asiantuntijavalintaa on kritisoitu.

Ismo Lehkonen on arvostettu ja tunnettu jääkiekon asiantuntija, joka on työskennellyt myös Ilta-Sanomien asiantuntijana.

Mutta miten isä-poika-asetelma koetaan vallitsevassa tilanteessa Yleisradiossa? Tähän aihepiiriin vastasi sähköpostin välityksellä Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen.

Kokeeko Yle journalistisesti ongelmallisena, että Ismo Lehkonen toimii nyt NHL-asiantuntijana, kun hänen poikansa Artturi Lehkonen pelaa Stanley Cupin mestaruudesta? Miten ylipäätään näette tämän asian?

– Ismo Lehkonen on roolissaan kokenut ammattilainen, joka on toiminut tänä vuonna Yle Urheilun asiantuntijana niin Pekingin olympiakisoissa kuin Tampereen MM-kisoissa. Hän on ollut vahvasti mukana myös NHL-lähetyksissä kauden aikana. Koska Lehkonen on Suomen parhaita NHL:n tuntijoita, hänet haluttiin mukaan kauden huipennukseen. NHL:n finaalijoukkueet varmistuvat vasta aivan loppuottelusarjan kynnyksellä, eikä niitä voi tietää etukäteen.

– Uskomme, että kokeneena asiantuntijana Lehkonen pystyy kommentoimaan finaalisarjan tapahtumia objektiivisesti. Jos hän kommentoi poikansa otteita, hän tekee sen isänä eli siinä kohtaa emme oleta, että hän on täysin puolueeton asiantuntija. Kerromme jatkossa lähetyksissä ja jutuissa avoimesti, että Artturi Lehkonen on hänen poikansa, kun kommentit koskevat häntä.

Onko asiasta tullut yleisöltä palautetta? Ja jos on, niin minkälaista?

– Asiasta on tullut joitakin palautteita, joihin olemme vastanneet samaan tapaan kuin nyt.

Ismo Lehkonen on arvostettu jääkiekon ja NHL:n asiantuntija. Onko hän itse halunnut jäävätä itseään tässä tilanteessa?

– Lehkonen tietää erittäin hyvin asiantuntijan työn vaatimukset ja toisaalta sen, että poikansa otteita kuvatessaan hän voi tehdä sen avoimesti isänä perhetaustaa peittelemättä.

Oliko teillä jotain suunnitelmia siitä, että joku muu asiantuntija kommentoisi nyt NHL:ää ja olisiko uuden asiantuntijan löytäminen ollut aikataulullisesti mahdollista?

– Finalistijoukkueet varmistuvat myöhään, joten pelivaraa on vain vähän. Lähetyksissä enemmän äänessä on luonnollisesti selostajan vierellä toimiva kommentaattori. Lehkonen voi keskittyä paikan päältä tekemiinsä havaintoihin.