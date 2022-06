NHL näpäytti Venäjää – näin Punakoneen legenda Vjatsheslav Fetisov kuittaili takaisin

Vjatsheslav Fetisov ehdotti haastattelussa, että venäläispelaajat toisivat Stanley Cupin Venäjälle salaa.

Kiekkoliiga NHL ilmoitti hiljattain venäläisiä ja valkovenäläisiä pelaajia koskevasta kiellosta.

NHL:n finaalisarja Coloradon ja Tampa Bayn välillä on tällä hetkellä käynnissä. Liigan perinteisiin kuuluu, että Stanley Cupin mestaruuden voittaneen joukkueen pelaajat saavat tunnetun pokaalin haltuun vuorollaan muutamaksi päiväksi.

Näin ollen ulkomaalaispelaajat ovat esimerkiksi voineet viedä Stanley Cupin näytille kotimaahansa.

NHL ilmoitti finaalisarjan alla, että nyt tähän tulee venäläisiä ja valkovenäläispelaajia koskeva rajoitus. Pokaalia ei saa viedä Venäjälle tai Valko-Venäjälle. Rajoituksen syynä on se, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Valko-Venäjä on Venäjän lähimpiä liittolaisia.

Lue lisää: NHL ilmoitti venäläisiä koskevasta kiellosta – syynä Putinin sotatoimet

NHL:n päätös on aiheuttanut kritiikkiä Venäjällä.

Punakoneena tunnetun Neuvostoliiton maajoukkueen tähtipelaajana tunnettu Vjatsheslav Fetisov vitsaili pokaalikiellolla venäläisen Match TV:n haastattelussa.

Fetisovilta kysyttiin, pitäisikö finaalijoukkueiden pelaajien olla kiellosta raivoissaan.

– Siitä voi tietysti närkästyä, mutta mikäli tuollainen päätös on tehty, niin heidän pitää olla ymmärtäväisiä. Ehkäpä ainoa keino olisi jotenkin varastaa se ja tuoda pokaali salaa, Fetisov veisteli.

Fetisov, 64, voitti peliurallaan kaksi Stanley Cupia Detroit Red Wingissä. Fetisov, Igor Larionov ja Vjatsheslav Kozlov olivat ensimmäiset pelaajat, jotka veivät Stanley Cupin näytille Moskovaan 1997.

– Silloinkin oli selkkaus liigan kanssa. Sanoin heti jäällä, että aion mennä pokaalin kanssa Moskovaan. He sanoivat ei ja jatkoivat, että siellä on korruptiota ja rikollisuutta. Sanoin, että se on kotimaani ja ystäväni ovat siellä, joten haluan pokaalin Moskovaan. He toivat sen, Fetisov muisteli.

Tampan puolustaja Mihail Sergatshev ja maalivahti Andrei Vasilevski eivät pystyneet estämään Coloradon voittomaalia ensimmäisessä NHL-finaalissa.

NHL:n molempien finaalijoukkueiden riveissä on venäläispelaajia. Tampaa edustavat Nikita Kutsherov, Mihail Sergatshev ja Andrei Vasilevski sekä Coloradoa Valeri Nitshushkin.

Colorado voitti NHL:n loppuottelusarjan avausottelun. Toinen ottelu pelataan sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.