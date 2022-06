Coloradon hirmutähti näki Mikko Rantasen salaatinkastikkeen – kuittailu jatkuu yhä: ”Muut katselevat kattoon”

Coloradon ykköstähti Nathan MacKinnon vaalii joukkueessa armotonta vaatimustasoa. Mikko Rantanen on oppinut elämään pitkäaikaisen aisaparinsa kanssa.

Keväällä 2017 Colorado Avalanche oli ylivoimaisella erolla koko NHL:n huonoin joukkue. Viisi vuotta myöhemmin se johtaa Stanley Cupin finaalisarjaa.

Kenties merkittävin pelaaja joukkueen nousun taustalla on ollut ykkössentteri Nathan MacKinnon, 26.

Kanadalaisen rinnalla kulkenut Mikko Rantanen, 25, tuntee MacKinnonin armottoman vaatimustason luultavasti paremmin kuin kukaan muu.

– Kaikki saavat kyllä kuulla, jos eivät vedä hänen mielestään riittävän hyvin treeneissä. Jäällä tai salilla, Rantanen sanoo.

– Kun finaalien vastus ja aikataulu selvisi, Kinnoni oli heti ihan zonessa. Huuteli kaikille treeneissä ja kävi ilmoittamassa, jos joku ei tehnyt salilla riittävästi hommia.

Muut Coloradon pelaajat ovat oppineet, että joukkueen harmonian kannalta MacKinnonin kannattaa antaa mesota.

– On hänellä joskus vähän pilkettäkin, mutta kyllä aika usein tuntuu, että hän on ihan tosissaan. Kun Kinnoni huutaa, silloin muut ovat vain hiljaa ja katselevat kattoon. Ihan hauska sitä on seurata.

MacKinnonin tavoin varakapteenin A-kirjainta kantava Rantanen kuitenkin panee silloin tällöin vastaan.

– Jäällä hän tulee välillä minullekin sanomaan jostain. Pystyn kyllä ottamaan sen ihan hyvin, jos tiedän, että hän on oikeassa. Silloin en sanokaan mitään.

– Mutta jos tiedän, että tällä kertaa minä olen oikeassa, niin en yleensä halua antaa periksi. Jos periksi antaa, silloin se on loputon tie, Rantanen naurahtaa.

Välillä kipinät lyövät MacKinnonin ja Rantasen välillä.

– Joskus saatamme olla eri mieltä asioista, niin sitten voi mennä vähän fuck you -huuteluun. Mutta siitä päästään aina yli.

MacKinnonin ja Rantasen aikakaudella Colorado on noussut pohjalta huipulle.

Legendan mukaan MacKinnon vahtii jopa joukkuekaveriensa syömisiä. Pitääkö tämä paikkansa?

– Ei se nyt vahdi, mutta kyllä se sanoo, jos jollain on pelipäivän lounaalla kermakastiketta pastan päällä, Rantanen kertoo.

– Ei se välttämättä lautasta pois vie, mutta mainitsee ainakin.

Rantanen kokee syövänsä kaikin puolin terveellisesti. Terveyspoliisi MacKinnonin muistikirjassa on kuitenkin sitkeä merkintä myös suomalaistähden kohdalla.

– Tulokaskaudella laitoin salaatin päälle vähän kaikenlaista kastiketta, oli juustoa ja kaikennäköistä. Siitä tulee MacKinnonilta vieläkin kuittia, että jos olisin jatkanut sitä rataa, niin pelaisin kuulemma nykyään SM-liigassa, Rantanen hymähtää.

– Mutta olen oppinut siitä. Yritän syödä aika hyvin ja katsoa vähän, mitä suuhuni laitan.

Maaliskuun lopussa uutena pelaajana Coloradoon liittynyt Artturi Lehkonen sai nopeasti huomata MacKinnonin vaaliman vaatimustason.

– Hän vaatii tosi paljon. Se on hänen persoonansa. Kaikissa tilanteissa tosi vaativa, eikä periaatteessa anna vapaapäiviä. Se on voittavassa joukkueessa tosi tärkeä asia, Lehkonen sanoo.

Lehkonen tunnetaan armottoman kovasta työmoraalistaan, joten hän on saanut olla rauhassa MacKinnonilta.

Vaaran paikat ovat kuitenkin nyt olemassa. Ismo-isä nimittäin toi Lehkoselle Fazerin suklaalevyjä finaalievääksi. Niistä kiinnostuivat mediatilaisuudessa paikalliset toimittajatkin.

– Vielä ei ole tullut minulle mitään sanomista, mutta jos MacKinnon näkee nämä suklaat, sitten voi tulla, Lehkonen sanoi.

Vuosia MacKinnonin ketjukaverina pelannut Rantanen on parin viime vuoden aikana huomannut kuumaverisen supertähden käytöksessä muutoksen parempaan.

– Muistan vielä joitakin vuosia sitten, että hänellä saattoi aika helposti palaa pelissä käämit, jos peli ei lähtenyt heti ensimmäisessä erässä rullaamaan, Rantanen sanoo.

– Varmaan iän mukana tullut ja oppinut, että pitää olla malttia, eivätkä kaikki ole ihan yhtä hyviä kuin hän.

Intensiivinen MacKinnon osaa nykyään tuoda vaatimustasonsa paremmin ulos ja pitää välillä myös päänsä kylmänä.

– Varsinkin pelien sisällä hän on ottanut paljon askelia eteenpäin. Enää hänen kääminsä eivät pala ihan niin helpolla. Hän osaa ottaa rauhallisemmin, Rantanen sanoo.