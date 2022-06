Jääkiekkoraamatulta yksiselitteinen arvio Mikko Rantasesta – toimittaja nostaa esiin yhden erityisen ominaisuuden

The Hockey News on vakuuttunut Mikko Rantasen otteista.

Mikko Rantasella on ollut viime aikoina aihetta tuulettaa.

Arvostettu jääkiekkojulkaisu The Hockey News suitsuttaa Colorado Avalanchen Mikko Rantasta kovin ylistyssanoin.

Rantanen on pelannut säkenöivät pudotuspelit, mutta mies ei ollut ennen finaalien alkua otteisiinsa täysin tyytyväinen. Hän totesi useasti, että koneessa on vielä ulosmitattavaa, ja sanoi odottavansa itseltään huomattavasti enemmän.

Rantanen on pelannut nyt 15 pudotuspeliottelua ja tehnyt niissä 19 tehopistettä. Joukkuetovereista ainoastaan superpakki Cale Makar on kirjannut Rantasta enemmän pinnoja. Ykkössentteri Nathan MacKinnonilla on Rantasen tavoin 19 tehopistettä.

Vaikka itsekriittinen turkulainen vaatii itseltään enemmän, jääkiekkoraamatun toimittaja Steven Ellis on vakuuttunut Rantasen edesottamuksista.

Ellis luonnehtii artikkelissaan Rantasta monipuoliseksi pelaajaksi, jonka voi heittää jäälle tilanteessa kuin tilanteessa. Kyseessä on suomalaisille varsin tuttu käsite ”valmentajan unelmapelaaja”.

Toimittaja ei pidä yllätyksenä, että 25-vuotias peluri tilastoi runkosarjassa uransa tehokkaimman kauden niin pisteiden kuin maalienkin muodossa. Rantanen ilakoi 75 runkosarjaottelussa 36 maalia ja 92 pistettä.

Rantanen oli erittäin tuottelias myös finaaliavauksessa. Kahden syöttöpisteen lisäksi Rantaselle merkittiin kaksi laukausta, blokattu laukaus sekä kolmanneksi eniten peliaikaa (19 minuuttia ja 17 sekuntia) ”Avs”-hyökkääjistä.

Jutussa nostettiin esiin myös kiekollista hallintaa kuvaava corsi-tilasto. Rantanen muodosti ruotsalaisen Andre Burakovskyn ja amerikkalaisen J.T Compherin kanssa vitjan, joka voitti edellä mainitun tilaston 75 prosenttisesti.

– Ei ole väliä kenen kanssa hän pelaa, jotakin hyvää tapahtuu kuitenkin, Ellis suitsuttaa Rantasta.

Finaaliottelut jatkuvat sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.