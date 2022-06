NHL ilmoitti venäläisiä koskevasta kiellosta – syynä Putinin sotatoimet

NHL ilmoitti venäläisiä ja valkovenäläisiä pelaajia koskevasta kiellosta.

Andrei Vasilevski on Tampa Bay Lightningin venäläinen tähtimaalivahti.

NHL:ssä Stanley Cupin mestaruuden voittaneen joukkueen perinteisiin kuuluu, että pelaajat saavat palkintopokaalin haltuun muutamaksi päiväksi. Voittajajoukkueen ulkomaalaispelaajat ovat esimerkiksi saaneet viedä pokaalin näytille kotimaahansa.

Nyt tähän perinteeseen tulee venäläisiä ja valkovenäläispelaajia koskeva muutos. He eivät saa viedä pokaalia kotimaahansa. Muun muassa Sportsnet kertoo, että NHL:n nokkamiehiin kuuluva Bill Daly ilmoitti asiasta hiljattain.

Päätös on tehty sen takia, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Venäjän hyökkäys on tuomittu laajalti ympäri maailmaa. Valko-Venäjä on Venäjän lähimpiä liittolaisia.

NHL:n loppuottelusarjassa kohtaavat Tampa Bay Lightning ja Colorado Avalanche. Molempien joukkueiden riveissä on venäläispelaajia.

Viime syksynä Stanley Cup -pokaali oli Venäjällä Lightningin venäläispelaajien Andrei Vasilevskin, Nikita Kutsherovin ja Mihail Sergatshevin kera.

NHL on myös ilmoittanut lopettavansa Venäjään ja Valko-Venäjään liittyviä liiketoimiaan.