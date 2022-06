Arvostettu sivusto julkaisi listan NHL:n tyylikkäimmistä miehistä – näin kävi suomalaisille

The Athletic arvioi NHL:n tyylikkäimmät miehet.

The Athletic -lehti arvostelee NHL:n tyylitaitureita. Kuvassa Max Domi (vas.) ja K’Andre Miller.

Pelaa hyvin ja näytä hyvältä. Siinä on yksinkertainen ohjenuora, jonka menestyksekäs noudattaminen voi kuitenkin osoittautua hyvin hankalaksi myös NHL-tasolla.

Kauneus ja tyyli ovat yleensä katsojan silmässä, mutta The Athletic -lehti on joka tapauksessa tehnyt oman listansa NHL:n tyylikkäimmistä miehistä tällä hetkellä.

Lehden kymmenen parhaan listan kärjessä on New York Rangersin 22-vuotias puolustaja K’Andre Miller. Hänestä on jakanut kuvan Instagramissa NHL Fits.

Toisena listalla on Tampa Bay Lightningin puolustaja Zack Bogosian, 31, ja kolmantena Carolina Hurricanesin 27-vuotias hyökkääjä Max Domi.

The Athleticin top10-listalle kelpuutettu ainoa suomalaispelaaja on Pittsburgh Penguinsin 25-vuotias hyökkääjä Kasperi Kapanen. Penguins on jakanut otteen Kapasen tyylistä Instagramissa.

Tesoman tarkka-ampuja Patrik Laine, 24, on säväyttänyt tyylillään ja pukeutumisellaan, mutta häntä ei ole The Athleticin top10-listalle huolittu.

Mutta tämä johtuu tietenkin myös siitä, että lehti halusi arvostelussaan keskittyä nimenomaan NHL:n tämän vuoden pudotuspelien tyylitaitureihin.

Kymmenentenä The Athleticin listalla on muuten Carolina Hurricanesin päävalmentaja Rod Brind’Amour. Hänet tunnetaan muun muassa Sebastian Ahon, Teuvo Teräväisen, Antti Raannan ja Jesperi Kotkaniemen koutsina.