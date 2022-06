Kommentti: NHL-tähti Mikko Rantanen pakotettiin vastenmielisen kulissin eteen Yhdysvalloissa – tämä näky ei ole Stanley Cupin arvoinen

NHL:n PR-osasto ansaitsee 2+10-minuutin jäähyn epäurheilijamaisesta käytöksestä, kirjoittaa Joonas Kuisma.

NHL:ssä nähtiin tökerö tyylivirhe vuorokautta ennen jääkiekkoliigan tarunhohtoisen Stanley Cupin finaalisarjan alkua. Finaaleihin osallistuvat joukkueet, Colorado Avalanche ja Tampa Bay Lightning, esiintyivät suuressa mediatilaisuudessa Denverissä.

Avalanchen supertähti, Denverin ja Nousiaisen kultapoika Mikko Rantanen raijattiin tietenkin myös toimittajien eteen. Ja tässä kohtaa kiekko karkasi NHL:n pr-osastolta pahemman kerran.

Rantanen, 25, ohjattiin istumaan paikalle, jonka takana oli valtava kuva, jossa venäläinen Aleksandr Ovetshkin tuulettelee Stanley Cupin kanssa. IS:n NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru nappasi tilanteesta kuvan Twitteriin.

Tässä tapauksessa NHL:n markkinointiosaston pelisilmä oli tasoa farmin farmin farmi.

Stanley Cup on jääkiekkoilun pyhin ja puhtain monumentti.

Aleksandr Ovetshkin on Vladimir Putinin vankkumaton tukija, joka poseeraa Venäjän presidentin kanssa esimerkiksi Instagramin profiilikuvassaan.

Putin aloitti helmikuussa hyökkäyksen Ukrainaan. Venäläisjoukot ovat esimerkiksi ampuneet ohjuksella synnytyssairaalaa ja murhanneet siviilejä.

Ovetshkin ei ole tuominnut Venäjän tai Putinin tekoja eikä siten pessyt verta käsistään. Hän on vain sanonut toivovansa rauhaa kiusallisessa lehdistötilaisuudessa kevättalvella, ennen kuin Washington Capitalsin kausi päättyi pudotuspelien avauskierroksella, ja hyökkääjä nappasi lennon takaisin Moskovaan.

Tässä maailmantilanteessa NHL koristelee ykköstuotteensa, Stanley Cupin finaalit, Ovetshkinin kuvalla ja pakottaa suomalaisen supertähtensä tämän vastenmielisen kulissin eteen.

Surkeaa. Mautonta. Häpeällistä.

Capitalsin seurahistorian ainoan Stanley Cupin vuonna 2018 voittanut Ovetshkin ei ollut ainoa NHL-tähti, jonka kuvia oli esillä tilaisuudessa. Seinälle oli nostettu aiempien voittajajoukkueiden kapteeneja, kuten Los Angeles Kingsin Dustin Brown tai Edmonton Oilersin Wayne Gretzky.

Coloradon toinen suomalaispelaaja Artturi Lehkonen istui Pittsburgh Penguinsin Sidney Crosbyn kuvan edessä.

Crosbyn ja Ovetshkinin paremmuudesta on väitelty sen jälkeen, kun he aloittivat NHL:ssä 2005. Politiikka on nyt ratkaissut väittelyn lopullisesti.

Kolme mestaruutta voittanut kanadalainen on Stanley Cupin arvoinen symboli, jota on syytä juhlia.

Ryvettynyt Ovetshkin ei ole sitä enää koskaan. Putinin sylikoiran kuvia ei pitäisi Stanley Cupin yhteydessä nähdä.