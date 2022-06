Brad Lambertin, 18, osakkeet romahtivat – NHL-asiantuntijoiden kriittiset kommentit kertovat olennaisen tilanteesta

The Athleticin haastattelemat asiantuntijat eivät usko Brad Lambertiin.

Jo useita vuosia sitten Brad Lambert oli oman ikäluokkansa kuumimpia nimiä koko jääkiekkoilevassa maailmassa. 18-vuotiasta Lambertia pidettiin pitkään varmana aivan kuumimman kärkipään poimintana kesän 2022 NHL-draftissa.

Viimeinen kausi ei ole kuitenkaan tehnyt hyvää suomalaishyökkääjän osakkeille.

Arvokisaesiintymiset nuorten kisoissa Suomen paidassa eivät sujuneet odotetusti. SM-liigassa Lambert haki roolia vuoroin JYPin ja Pelicansin riveissä, mutta tehoja ei tullut kovinkaan paljon.

Vaisut otteet pantiin luonnollisesti merkille NHL-piireissä.

The Athleticin haastattelemat seurapomot ovat yksimielisiä siitä, että Lambert ei ole osoittautunut sellaiseksi kultakimpaleeksi kuin vuosi sitten vielä ajateltiin.

– Jos pohdit, että ottaisit hänet ensimmäisen 10–12 pelaajan joukossa, koska hän on niin lahjakas, se on itsepetosta. Valinnassa on enemmän järkeä sitten ensimmäisen kierroksen lopussa, kun seuraavaksi parhaalla vaihtoehdolla on paljon heikommat eväät kuin hänellä, yksi haastatelluista sanoi.

– Hän ei ole minun makuuni. Hän on kehittynyt todella vähän viime vuosina. Luisteluvoima on loistava, mutta muuten ei ole paljoa, mikä minua kiinnostaisi. Hän sirklailee paljon pelin reunoilla, muttei ole pelin ytimessä. Joku muu saa ottaa hänet, nimettömänä pysynyt seurapomo sanoi.

– Paljon puhutaan hänen lahjoistaan, mutta paria nuorten MM-peliä lukuun ottamatta hän ei ole oikeastaan tehnyt mitään. Jos minun joukkueellani olisi vuoro 20 parhaan joukossa, toivoisin saavani paremman pelaajan.

Vaikka Lambert saakin paljon kritiikkiä, se pitää asettaa mittasuhteisiin.

Lambertin osakkeet ovat laskeneet merkittävästi, mutta selvästikin haastatellut pitävät häntä silti ykköskierroksen talenttina.

Lambert oli vielä kesken kauden julkaistun rankingin viidenneksi parhaaksi rankattu eurooppalaispelaaja, mutta laski viimeisellä listauksella sijalle 10.

The Athleticin omalla listalla Lambert on kaikista pelaajista sijalla 14.

Ykkösenä on TPS:ssä loistanut Juraj Slafkovsky. Slovakialainen on tällä hetkellä suosikki koko tilaisuuden ensimmäisenä meneväksi pelaajaksi yhdessä kanadalaisen Shane Wrightin kanssa.

NHL:n varaustilaisuus järjestetään 7–8. heinäkuuta.