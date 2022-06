NHL:n suomalainen palkkakuningas kävi talokaupoilla: ”Perkeleen iso”

Mikko Rantanen on yksi Stanley Cupin finaaleissa pelaavan Coloradon tärkeimmistä tukipylväistä.

Colorado Avalanchen Mikko Rantanen, 25, valmistautuu Suomen aikaa torstain vastaisena yönä alkavaan Stanley Cupin finaalisarjaan malttamattomana.

– Tosi odottava ja innostunut fiilis. Tietysti senkin takia, kun ei ole aiemmin finaaleissa ollut. Onhan se aika hienoa, Rantanen sanoo.

Finaaleita on saapunut paikan päälle seuraamaan paljon Rantasen perheenjäseniä. Tyttöystävän lisäksi Denveriin saapuu hänen vanhempansa, isovanhempansa ja kaksi siskoa.

– Kahdeksan lippua per peli. Vähän joutuu laittamaan kättä taskuun, Rantanen naurahtaa.

Coloradon suomalaistähden lompakko kestää vähän tyyriimmätkin piletit. Kymmenen miljoonan kausiansiollaan Rantanen oli tämänkin kauden kovapalkkaisin suomalaispelaaja NHL:ssä.

Vaikka Rantasen jättisopimus on rullannut jo kolmen vuoden ajan, hän on asustellut visusti kerrostalossa Denverin keskustan kupeessa.

Heti finaalisarjan jälkeen edessä ovat kuitenkin muuttohommat. Palkkakunkku kävi nimittäin hiljattain talokaupoilla.

– Ihan sellainen jenkkityylinen. Perkeleen iso. En tiedä, tarvitsisiko se niin iso ollakaan, mutta jos hyvältä alueelta haluaa, niin aika isojahan ne tuppaa olemaan, Rantanen kuvailee kartanoaan.

Samalla seudulla asuvat melkein kaikki Avalanchen pelaajat.

– Olen ollut ainoa, joka asuu keskustassa.

– Alue se tärkein oli. Siinä asuvat Landeskog, MacKinnon ja Makar ihan samalla alueella.

Supertähdet Rantanen, Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon ja Cale Makar muodostavat Coloradon kovan ytimen.

Nelikko on kokenut yhdessä viime vuosien karvaat pudotuspelipettymykset ja johtaa nyt joukkuetta kohti Stanley Cupia.

– Varsinkin viime vuosien pudotuspelihäviöt ovat kasvattaneet tosi paljon. Ollaan käyty yhdessä ne läpi. Aika monta vuotta piti ottaa oppia ennen kuin pääsimme tähän.

Rantanen näkee henkisen kasvun olleen avainasemassa.

– Jos katsoo paperilla, viime kaudella meillä saattoi olla jopa vähän parempi joukkue. Henkinen puoli ei kuitenkaan ollut vielä riittävällä tasolla.

–Aloitimme silloin pudotuspelit kuudella peräkkäisellä voitolla. Aloimme ehkä vähän luulla, että tämähän menee helposti. Olemme oppineet sen, että pudotuspeleissä pitää olla lyhyt muisti niin voittojen kuin tappioiden suhteen. Molemmat pitää unohtaa heti samana iltana.

Nathan MacKinnon ja Mikko Rantanen ovat kokeneet yhdessä hyvät ja huonot ajat Coloradossa.

Rantanen on kaukalossa Coloradon tärkeimpiä ratkaisupelaajia. Toista kautta kapteenistoon kuuluva suomalaistähti on nykyään johtohahmo myös pukukopissa.

– Kun on joukkueessa sellaisessa asemassa, että voi jotakin sanoakin, niin kyllä minä olen aina tykännyt vähän puhua ja sanoa joukkueelle. Ettei olisi vain jäällä äänessä.

– Paljon enemmän minä nykyään olen äänessä kuin pari kolme vuotta sitten.

Rantanen on huipentamassa NHL:ssä nyt kuudetta kauttaan. Tähän ajanjaksoon mahtuvat ääripäät. Rantasen tulokaskaudella Colorado oli ylivoimaisesti koko sarjan huonoin joukkue.

Kuinka iso ero on ensimmäisen ja kuudennen kauden Mikko Rantasella?

– Nykyään olen ihan sujut NHL:n kanssa. Ensimmäinen ja toinenkin kausi oli vielä totuttelua elämään ja pelaamiseen. Enää ei tarvitse enää stressata pelejä tai miettiä niitä sen suuremmin. Se on isoin ero.

– Kai minä muutenkin vähän rauhallisempi olen verrattuna ensimmäiseen kauteen. Ehkä vähän aikuistunut ja henkisesti vahvempi, Rantanen pohtii.

FInaalisarja kahden viime kauden mestaria Tampa Bayta vastaan alkaa keskiviikkona Denveristä.

Rantanen on nakuttanut pudotuspelien 14 otteluun kovat tehot 5+12, mutta vasta edellisessä Edmonton-sarjassa Rantanen alkoi päästä toden teolla vauhtiin. Hän maalasi kaikissa neljässä pelissä.

– Viime sarja oli itseltäni paras toistaiseksi. Ehkä senkin takia, että sain muutaman maalin, jotka ruokkivat aina itseluottamusta.

– Nyt itselläni odotus on se, että pitää pystyä lyömään vielä parempaa pöytään. Eikä vain maalien muodossa, vaan molempiin suuntiin ja olla vastuullinen.

Rantanen kuritti Edmontonia maalilla joka pelissä.

Nazem Kadrin loukkaantumisen takia Rantasta kokeiltiin edellisottelussa sentterinä. Nyt suunnitelma kuitenkin on, että hän aloittaa finaalit tutulla paikallaan laiturina.

Ennakkoasetelmat kahden kivikovan superjoukkueen väliseen finaalisarjaan ovat huipputasaiset.

Rantanen on pitänyt Tampaa silmällä.

– On sitten niin pudotuspelijoukkue. Eiväthän he runkosarjassa mitään sen erikoisempaa näytä. Silti pudottivat taas runkosarjassa paremmin sijoittuneet tieltään.

Finalisteista Tampa tunnetaan kliinisemmästä puolustuspelaamisesta. Sen voikin olettaa lähtevän finaaleihin passiivisesti, jottei Colorado pääse hyödyntämään ominaisinta suunnanmuutospeliään.

Rantanen on valmis tarvittaessa myös shakkiotteluun.

– Ihan selvästi pudotuspelien kovin testi on meille luvassa. Etenkin siinä mielessä, kuinka hyvin vastustaja osaa puolustaa.

– Mekin olemme valmiina pelaamaan sellaista ”rumaa” lätkää. Mutta vauhti ja nopeus pitää olla meidän isoin juttumme.

Rantanen teki selvän huomion katsellessaan Tampan ja Rangersin välistä konferenssifinaalisarjaa.

– Pakithan niillä on hyviä. Karvauspelaamisen merkitys kasvaa. Etteivät he pääsisi aina omista helposti pois. Tuntui, että Rangersia vastaan Tampa pääsi aika hyvin koko ajan omista pois ja hyökkäämään saman tien. Se on yksi asia, mihin meidän pitää yrittää vaikuttaa.

– Meidän pitää yrittää pitää peli nopeana. Jos he esimerkiksi heittävät keskialueella kiekkoa, niitä pitää kääntää nopeasti.

Toisen pudotuspelikierroksen St. Louis -sarja on toistaiseksi ainoa, jossa Colorado joutui edes hieman koville. Se oli hyvää valmistautumista finaaleihin.

Joukkueita vertailtaessa selvin ero on maalivahdeissa. Tampan Andrei Vasilevski on masentanut viime vuosina joukkueen toisensa perään.

– Kiistatta maailman paras veska. Kova testi tulee. Täytyy saada paljon jätkiä eteen. Muuten on aika vaikea tehdä maaleja. Kaikille maalivahdeille on vaikeaa, kun tulee maskin takaa vetoja, Rantanen sanoo.

– Nyt on kaikilla mittareilla kovin testi edessä. Jos haluaa olla paras, pitää voittaa paras.