Tämä mies voi tehdä nyt suomalaista NHL-historiaa – Jussi Parkkilan opit saavat supertähdetkin loistamaan: ”Tuntuu todella hyvältä”

Jussi Parkkilasta voi tulla ensimmäinen suomalainen Stanley Cup -valmentaja.

Jussi Parkkila on ensimmäinen suomalainen maalivahtivalmentaja NHL:ssä.

Jussi Parkkila, 45, muistaa tasan tarkkaan ne lukemattomat aamut, kun hän paperitehtaan yövuoron jälkeen lähti tunnin parin yöunilla Ilveksen A-juniorien pelireissuille maalivahtivalmentajana.

– Ne ajatukset, kun mietin, että kun vain joskus saisin ammatikseni tehdä tätä valmennushommaa. Se olisi niin hienoa, Parkkila muistelee.

– Ne ajatukset ovat niin piirtyneet pääkoppaan. Ja se on mielestäni hyväkin. Osaa arvostaa, seitsemän vuoden ajan kolmivuorotyötä tehtaassa paiskinut NHL-valmentaja jatkaa.

Niistä ajatuksista on kulunut viitisentoista vuotta. Tamperelaisen Takon haalarit ovat vaihtuneet Colorado Avalanchen vermeisiin.

Kun tätä haastattelua tehdään Denverissä, Parkkila ja Colorado ovat valmistautumassa Stanley Cupin finaaleihin. Neljällä voitolla Parkkilasta tulisi historian ensimmäinen suomalainen valmentaja, jonka nimi kaiverrettaisiin NHL:n mestaruuspokaaliin.

– Sitä ei saisi historiankirjoista ikinä pois, Parkkila naurahtaa.

– Eihän sitä osaa ajatellakaan. Kyllä se niin kova juttu olisi.

Vaikka vuodet Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa ovat vieneet Parkkilaa paikkoihin, josta hän ei olisi osannut aikoinaan unelmoidakaan, hän on yhä sielultaan hervantalainen duunari.

– Aina täytyy muistaa, mistä on lähtenyt. Kyllä minä olen sitä mieltä.

Parkkila elää nyt unelmaansa. Jo Läntisen konferenssin voitto ja Stanley Cupin finaaleihin pääsy oli komea saavutus.

– On se ollut sellainen haave, että pääsisi kokemaan tällaisen. Kun viisi vuotta sitten tulin tänne, olimme NHL:n paskin joukkue. Nyt pelaamme finaaleissa. Onhan tämä ollut huikea matka.

– Tämä on hieno joukkue. Huomaan, kuinka olemme hitsautuneet kaikki yhteen. Oli kyse sitten valmennusjohdosta, pelaajista tai koko kokonaisuudesta. Näiden ihmisten kanssa viettää niin paljon aikaa, kun resutaan ympäriinsä koko pitkä kausi. Jotenkin on tullut sellainen perhefiilis.

Parkkila kokee, että viime vuosien pettymykset ovat tehneet joukkueelle hyvää.

– Kun tämä kausi alkoi, joukkueesta huomasi, että kaikilla oli hirveä tavoite, että tämä on nyt se meidän kausi.

– Esimerkiksi johtavat pelaajat, jotka ovat olleet näkemässä ne viime vuodet. Tekeminen on nyt ollut ihan erilaista. Kaikki tähtää siihen, että nyt sitten perkele käännetään kaikki kivet.

Jussi Parkkila kuvattuna kuvattuna Denverin pääkadulla ennen finaalisarjan alkua.

Valmennustiimin suhteen GM Joe Sakic on luottanut sitkeästi prosessiin. Kaikkien Parkkilan viiden vuoden ajan Avalanchen valmennusporras on pysynyt samana.

Päävalmentaja Jared Bednar, puolustajista ja alivoimasta vastaava Nolan Bratt, hyökkääjien ja ylivoiman erikoismies Ray Bennett, veskarivalmentaja Parkkila ja videomies Brett Heimilich.

– Sama se on valmennuksenkin kanssa. Pettymyksiä pitää kokea yhdessä. Ne hitsaavat yhteen. Näkee vähän, minkälaisia äijiä kaikkia pohjimmiltaan on ja miten toimitaan yhdessä. Jos kaikki menee hyvin, ei silloin opi samalla tavalla tuntemaan muita.

Parkkila kokee itsekin kehittyneensä valtavasti työssään viiden NHL-kautensa aikana.

– Nyt kun ajattelee, mitä Jussi tiesi silloin viisi vuotta sitten kun tänne tuli ja mitä Jussi tietää nyt, niin olisi ollut hienoa, jos olisi tietänyt ne kaikki jo silloin, Parkkila naurahtaa.

– Mutta eiväthän ne tule kuin kokemuksen kautta. Joka vuosi tässä vain oppii.

Oppia on tullut niin NHL-arjesta, ihmisistä kuin maalivahtipelistä.

– Omasta mielestäni olen kehittynyt valmentajana näkemään paremmin veskareista, mitä tarvitsee tehdä ja mitä ei kannata. Oppinut suodattamaan tiettyjä asioita ja ymmärtämään paremmin, että jokainen yksilö on erilainen, eivätkä samat jutut toimi kaikilla.

Tällä kaudella Parkkilan ”asiakkaina” ovat olleet vanha tuttu Pavel Francouz ja täksi kaudeksi Coloradoon hankittu Darcy Kuemper. Varsinkin jälkimmäisen kanssa työtä on riittänyt. Alkukaudesta Parkkila ryhtyi muovaamaan uuden 32-vuotiaan ykkösvahdin pelaamista riskirajoilla.

– Kun peilasin hänen pelaamistaan joukkueemme pelaamiseen, niin sitä oli pakko lähteä työstämään. Ei vain voinut päästä läpi, koska se ei toimi meillä.

Kauden mittaan Kuemperin otteet paranivat. Silti maalivahtiosasto on ehkäpä Coloradon suurin kysymysmerkki finaalisarjan kynnyksellä. Sen tietää myös Parkkila itse.

– Sen eteen tehdään joka päivä hommia. Se on vaan fakta, että maalivahtiosastolta meidän on saatava puristettua vielä lisää.

Parkkila toimii Coloradon maalivahtivalmentajana nyt viidettä kauttaan.

Vaikka äkkiseltään voisi luulla, että maalivahtivalmentaja tekee töitä vain joukkueen maalivahtien kanssa, näin asia ei suinkaan ole.

Parkkila on vastuussa myös vastustajan tärkeimmän pelaajan, maalivahdin scouttaamisesta ja jakaa tietoa Coloradon pelaajille.

– Runkosarjassa päävalmentaja haluaa, että ennen peliä kopissa pyörii tekemäni nauha vastustajan veskarista. Erilaisia klippejä, jotta pelaajat näkevät, miten maalivahti pelaa tietynlaisia tilanteita. Kuvaruudussa menee myös kirjoittamani teksti ja huomiot, jotta viesti varmasti menee perille.

Pudotuspeleissä vastustajan heikkouksien etsiminen viedään vielä seuraavalle tasolle. Ennen jokaista ottelusarjaa Parkkila käy läpi kaikki vastustajan maalivahdin tällä kaudella päästämät maalit. Jos otantaa ei ole tarpeeksi, maaleja etsitään edelliseltäkin kaudelta.

Päävalmentaja Bednar haluaa, että Parkkila pitää koko joukkueelle oppitunnin vastustajan maalivahdista ennen jokaisen pudotuspelisarjan alkua.

– Kaikki pelaajat ovat yleensä Sakicia myöten seuraamassa. Aina se minua edelleen jännittää. Muistan vielä ne ihan ensimmäiset palaverit. Jännitti aivan sairaasti. Voi herran jumala, Parkkila naurahtaa.

– Kun palaveri loppuu, itselläni pitää olla tunne, että se meni hyvin ja viesti perille. Olen kehittynyt näissäkin. Kyllä sen pelaajista huomaa, ostavatko he valmentajan ajatukset. Jätkät tykkäävät, kun heittäytyy aidosti ja lyö itsensä likoon, vaikka vähän rallienglannilla meneekin.

Jared Bednar on Coloradon päävalmentaja.

Parkkilalla on kertynyt vuosien mittaan valtavasti nippelitietoa NHL-maalivahdeista, mutta haaste on pusertaa se kaikki tiiviiseen ja ymmärrettävään muotoon.

– Näytän videoklippejä ja selitän samalla pelaajille. Koetan tuoda viestin niin simppelinä, että kaikki ymmärtävät. Oli suorahyökkäys, päätypeli, ylivoima tai mikä tahansa. Käymme läpi, miten vastustajan maalivahti pelaa mitäkin.

– Analyytikoiden tekemiä tilastohommia näytetään myös.

Parkkilan mukaan pelaajat eivät kaipaa ”tilpehööriä”. He haluavat konkretiaa. Parkkila antaakin selviä vinkkejä, minne missäkin tilanteessa on parasta ampua.

– Ja näytän videolta, minkä takia haluan näin.

Aina Coloradon pukukopin seinällä on myös Parkkilan tekemä infopaketti vastustajan maalivahdista, josta pelaajat voivat käydä verestelemässä muistiaan.

Esimerkiksi ennen konferenssifinaalia Edmontonia vastaan Parkkila kävi tältä ja viime vuodelta läpi kaikki Mike Smithin päästämät maalit. Hän kaivoi myös esiin vuoden 2019 pudotuspeleihin tekemänsä raportin Smithistä ja koosti informaation pohjalta oppimateriaalin Coloradon pelaajille.

Cale Makar oli hereillä.

– Makarin ykköspelin yläkulmamaali oli aivan suora kopio aamun palaverista. Hanskalle ylös aivan kypärän viereen. Kun siihen ampuu, Smith tekee usein tietynlaisen liikehomman torjuntayrityksessään.

– Makar tuli heti pelin jälkeen kiittämään, Parkkila kertoo.

Avauskierroksen Nashville-sarjassa Parkkila osui jättipottiin David Rittichin kanssa.

– Saimme totta kai ihan salama-alun ykköspeliin. Mutta heti avauserässä kolme peräkkäistä maalia oli lähes identtiset tilanteet, joita olimme käyneet läpi.

– Jätkät ampuivat aina ihan samaan paikkaan, mikä oli toiminut runkosarjassakin kyseiselle maalivahdille.

Colorado höykytti Nashvillen kanveesiin pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.

Kun Parkkila ottelun jälkeen laskeutui piippuhyllyn aitiosta pukukopeille, suomalaisvalmentaja sai sankarin vastaanoton.

– Kun jätkät näkivät minut käytävällä, tulivat lyömään nyrkkiä ja antamaan palautteen. Kyllähän se hyvältä tuntuu, kun tullaan kehumaan, että jumalauta oli hyvä palaveri aamulla, teimme juuri niin, mitä aamulla katsoimme.

– Paras palaute tulee aina pelaajilta. Se on minulle se kaikista isoin juttu, kun olen pystynyt auttamaan heitä eli meidän joukkuetta. Se tuntuu hyvältä sisällä.

Parkkilan mukaan NHL-vahdeilla on isojakin eroja siinä, mikä on paras paikka laukoa eri tilanteissa. Hänen kokemuksensa pohjalta pelaajat ovat kiinnostuneita kuulemaan asiantuntijalta eri maalivahdeista.

Parkkilan scouttauksen perusteella saatetaan välillä myös luoda erityisiä ylivoimakuvioita jonkin tietyn maalivahdin heikkouksiin peilaten.

– Esimerkiksi Nathan MacKinnon tulee minulta ihan kysymään, että jos hän saa ylivoimalla kiekon tiettyyn paikkaan, mihin siitä kannattaa ampua tälle maalivahdille. Totta kai hän on todella taitava pelaaja, joka katsoo itse, minne ampua, eikä sinne, minne Jussi on käskenyt. Mutta hän haluaa vihjeitä.

– Tai Josh Manson tuli juuri ennen viime peliä Edmontonissa kysymään, että hei, jos minulle tulee tällainen paikka, niin mikä olikaan se paras paikka laukoa. Pelaajia kiinnostaa ja he haluavat tietää.

Nathan MacKinnon haluaa Parkkilalta vihjeitä.

Parhaillaan Parkkila kasaa materiaalia maailman parhaasta maalivahdista, Tampa Bayn Andrei Vasilevskista.

– Kun joku tällainen Vasilevski tai Igor Shestjorkin on kuuma, niin hän on sitten oikeasti kuuma. Ei ole ihan helppo ohitettava, vaikka olisi kuinka scoutattu. Mutta se on ihan normaalia urheilua.

Parkkilalla on oltava valmis paketti myös vastustajan kakkosvahdista. Tampan tapauksessa Brian Elliottista siltä varalta, että jotakin odottamatonta tapahtuu.

– Jos tulee tilanne, että Bednar ilmoittaa, että sinä pidät nyt kaikille palaverin siitä. Ei siinä voi sanoa, että ei se ole minulla valmiina.

Pudotuspeleissä valmistautumisessa ei jätetä mitään sattuman varaan. Parkkila esimerkiksi tarkkailee kollegoidensa kanssa vastustajan ylivoimaa ja rakentaa sen perusteella valmistavia harjoitteita Kuemperille ja Francouzille.

– Katson paljon nauhaa, mitä siellä toistuu. Esimerkiksi viisi eniten toistuvaa tilannetta. Joku kuvio tai haku, miten tilanne rakentuu. Sen perusteella rakennan sitten harjoitteita meidän maalivahdeille. Peilaamme, mitä he tekevät.

Vaikka Suomi on pitkään tunnettu maalivahtivalmentajien luvattuna maana, eikä Parkkila ole iältään läheskään kokeneimmasta päästä, hän on ollut silti sarallaan eräänlainen tienraivaaja.

Vuonna 2007 hänestä tuli ensimmäinen täysipäiväinen ulkomaalainen maalivahtivalmentaja Venäjän Superliigan historiassa. 10 vuotta myöhemmin hän oli ensimmäinen suomalainen maalivahtivalmentaja NHL:ssä.

Juuri nyt silmät kiiluvat tiukasti Stanley Cupissa, mutta mitä seuraavaksi? Korkeammalle Parkkila ei työssään oikein voi päästä.

– Sopimusta minulla on vielä kaksi vuotta, mutta toivon, että saisin olla tässä liigassa vielä ainakin kymmenen. Olisihan se hienoa. Tykkään olla täällä tosi paljon.

– Totta kai auttaa, kun on hyvä joukkue. Monesti tulee sellaisia hetkiä, että pysähtyy vain katsomaan, kuinka taitavia maailman huippupelaajia tässä ympärillä on. Ja sitten vaikka tämä Edmonton-sarja, kun sai katsella Connor McDavidia livenä. Onhan tuollainen sairaan hienoa. Sen takia olisi hienoa, jos täällä saisi olla.

Stanley Cupin finaalien jälkeen muutaman kuukauden päässä siintää vielä toinen harvinainen huippuhetki. Coloradon on nimittäin tarkoitus pelata marraskuun alussa kaksi NHL-ottelua Parkkilan kotikaupungissa Tampereella.

– Onhan se jotakin ihan käsittämätöntä. Että menee tällaisen joukkueen kanssa kotiin. Eihän sellaista vain oikeasti tapahdu, Parkkila sanoo intoa huokuen.

– Se on minulle tosi iso juttu. Toivotaan nyt, ettei tule koronan kanssa enää mitään takapakkeja. Meidän piti tulla jo 2020 Helsinkiin, mutta tässä kävi nyt siinä mielessä onni onnettomuudessa, että Tampereelle ehti valmistua halli.