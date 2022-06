Stanley Cupin finalistit selvillä – valmentaja kieltäytyi kommentoimasta Kaapo Kakon erikoista kohtelua

Tampa Bay Lightning pelaa kolmatta vuotta putkeen Stanley Cupin finaaleissa. Finaalisarja alkaa torstain vastaisena yönä Coloradossa.

Tampa Bay pokkasi kolmatta kertaa putkeen Itäisen konferenssin voittopalkinnon Prince of Wales Trophyn.

NHL:n Itäisen konferenssin finaalisarja New York Rangersin ja Tampa Bay Lightningin välillä muistetaan kolmannen osaottelun saranakohdasta.

Siinä vaiheessa Rangers johti niin koko ottelusarjaa kuin kolmospeliäkin luvuin 2–0.

Siitä alkoi Tampan nousu, joka huipentui varhain sunnuntaiaamuna neljänteen peräkkäiseen voittoon.

Kahden viime kauden mestari oli katkaisupelissä parempi kotonaan 2–1 ja eteni Stanley Cupin finaaleihin voitoin 4–2.

Suomen aikaa torstain vastaisena yönä alkavassa finaalisarjassa Tampa kohtaa Coloradon.

Idän finaalisarjan ainoa suomalaispelaaja Kaapo Kakko jätettiin yllättäen sivuun Rangersin kokoonpanosta kauden viimeiseksi jääneessä ottelussa. Kakon tilalle nousi Dryden Hunt.

Rangersin päävalmentaja Gerard Gallant kieltäytyi yllättäen kommentoimasta erikoista ratkaisuaan ottelun jälkeen.

– En aio puhua siitä. Nyt ei ole sen aika, Gallant ilmoitti, kun häneltä yritettiin toistuvasti kysyä syytä laajaa hämmennystä aiheuttaneelle Kakon katsomokomennukselle.

Vastauksen perusteella hyllytys ei liittynyt loukkaantumiseen, sillä kauden päätyttyä niitä ei useinkaan ole enää tapana salailla.

Tampa oli kuutospelin alusta asti tiukasti kuskin paikalla. Vielä avauserässä Rangersin Igor Shestjorkin piti torjunnoillaan tilanteen maalittomaan.

Myös toisessa erässä venäläisvahti venyi useisiin huipputorjuntoihin, mutta Lightningin avausmaali lipsahti hänen taakseen luvattoman helposti.

Steven Stamkos lähetti kaukaa rannelaukauksen, joka vei Tampan ansaittuun 1–0-johtoon ajassa 30.43.

Pelitapahtumia dominoineella Tampalla oli toisen erän loppupuoliskolla tilaisuuksia tuplata johtonsa siinä kuitenkaan onnistumatta.

Tampa oli askeleen edellä läpi ottelun.

Tampa jatkoi hallintaansa myös päätöserässä ja loi heti alkuun pari hyvää maalipaikkaa, mutta jälleen Shestjorkin venyi parhaimpaansa.

Tampan tutun konemaisen kliiniseen katkaisupelin suoritukseen tuli kolmannessa erässä pieni särö, kun joukkue sortui ottamaan kaksi huolimatonta rangaistusta.

Näistä jälkimmäinen kostautui, kun Frank Vatrano nosti ajassa 53.07 syntyneellä ylivoimamaalilla vieraat tasoihin.

Mutta Tampa oli jälleen kerran Tampa. Vain 21 sekuntia tasoituksesta kapteeni Stamkos naulasi voittomaaliksi jääneen 2–1-osuman.

Stamkos karkasi laidalta puolittain läpi. Shestjorkin torjui vielä hänen ensimmäisen yrityksensä, mutta kiekko kimposi torjunnasta maalille ajaneen Stamkosin polveen, josta se kimposi vuorostaan verkon perukoille.

Viimeisillä minuuteilla Tampa kontrolloi jälleen johtoaan mestarillisesti, eikä Rangers onnistunut saamaan todellista kirivaihdetta silmään.

Tampan maalilla katkaisupelien erikoismies Andrei Vasilevski torjui 20 kertaa, Shestjorkin 29.

Kyseessä oli Tampan 11 peräkkäinen pudotuspelisarjan voitto, mikä on pisin putki sitten 1980-luvun alun New York Islandersin kunnian päivien.

Itäisen konferenssin mestarina Tampa pokkasi kolmannen kerran putkeen Prince of Wales Trophy. Vanha uskomus konferenssipalkintojen kirouksesta on menossa kovaa vauhtia romukoppaan. Kapteeni Stamkos ja muut Tampan pelaajat eivät epäröineet koskea Walesin prinssin pystiin.

Kapteeni Stamkos oli ratkaisupelin sankari.

– Tämä ryhmä on uskomaton ja erityinen. Olemme menettäneet joitain jätkiä. Uusia tulee sisään, ja he pelaavat loistavasti, Stamkos päivitteli lehdistötilaisuudessa.

– Jokainen jätkä on vain osa prosessia. Se tekee tästä joukkueesta niin erityisen ja uniikin. Olen niin ylpeä tästä porukasta.

Kuten edelliskierroksella Floridaa vastaan, jälleen Tampa voitti ottelusarjan ilman ykkössentteriään Brayden Pointia, joka saattaa kuitenkin olla pelikunnossa finaaleissa.

– Heidän veskarinsa pelasi erittäin hyvin. Paransimme peliämme jatkuvasti sarjan edetessä ja mielestäni tämä viimeisin oli sarjan paras pelimme, Tampan Alex Killorn sanoi.

Kahden superjoukkueen välinen finaalisarja alkaa Coloradon kotiluolassa Denverissä Suomen aikaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

– Tiedämme, mitä se vaatii, mutta nyt meillä on vasta sarjan paras joukkue. Coloradolla on kaikkea. Tämä on meille valtava haaste, mutta tänään aiomme nauttia, Stamkos kommentoi tulevaa finaalisarjaa.

Supervahti Vasilevski on yltynyt Coloradon kannalta pelottavan hurjaan vireeseen jälleen kauden tärkeimmillä hetkillä.

– Tarvitsemme häntä Coloradoa vastaan enemmän kuin koskaan. Mutta meillä on kaikki maailman luotto. Vasilevski pelaa uskomattomalla tasolla isoimmilla hetkillä. Sen takia hän on maailman paras.

– Urheilijana se on kaikki, josta voi unelmoida. Että pelaa parasta jääkiekkoa, kun panokset ovat korkeimmillaan. Katsokaa paria viime peliä. Meidän täytyi tehdä kaksi maalia voittaaksemme, Stamkos jatkoi.