Jääkiekkoraamatulta täystyrmäys suomalaispelaajille – yksi on ”kaikista turhauttavin” ja toinen ”hyödytön”

Kasperi Kapasen päätä ei silitelty The Hockey Newsin artikkelissa.

Kasperi Kapanen (oik.) on aika ajoin päässyt tuulettamaan villisti maalia.

Jääkiekkoraamatuksi tituleerattu The Hockey News on julkaissut listan viidestä mielenkiintoisimmasta rajoitetusta vapaasta agentista. Kyseiseen artikkeliin on nostettu peräti kolme suomalaista.

Suomalaiset on sijoitettu luettelon sijoille neljä, kolme ja kaksi.

Neljäntenä listalla on Pittsburgh Penguinsin vikkeläkinttuinen Kasperi Kapanen, 25.

Kapanen pelasi viime kaudella 79 ottelua ja viimeisteli niissä 32 tehopistettä. Kapasen ottelukohtainen peliaika oli 14.32.

Kapasella oli oiva sauma paljon suurempaan kuin 32 tehopisteen saaliiseen, sillä kuopiolainen pelasi kauden aikana paljon Penguinsin venäläistähti Jevgeni Malkinin kanssa.

Julkaisussa jaetaan aluksi kunniaa Kapasen luistelusta ja nopeudesta, mutta ylistyssanat loppuvat siihen. Tämän jälkeen alkaa lohduton ruoskinta.

– Kapanen voi olla kaikista turhauttavin pelaaja. Talentti on olemassa, ja hän näyttää välähdyksiä taidoistaan, mutta hän on myös pahojen tapojen orja. Hänen pelinsä on niin yksinkertaista, että vastustajan puolustajat oppivat sen yhdessä vaihdossa ja tukahduttavat hänet, listauksen laatija Mike Stephens raippaa.

Kapanen istui terveenä ollessaan muutamia otteluita katsomossa, koska Penguins-käskijä Mike Sullivan ei pitänyt suomalaispelurin esityksistä jäällä.

Kapasta pidetään erittäin epäkypsänä persoonana kaukalon ulkopuolella. Toronto Maple Leafs kauppasi Kapasen vuonna 2020 takaisin hänet varanneen Pittsburghin riveihin, ja The Hockey Newsin mukaan Penguinsin johtoporras on jo kyllästynyt Kapaseen.

Artikkelissa epäillään, mikäli Kapaselle tarjotaan perustarjousta, minkä arvo on Kapasen tapauksessa 800 000 dollaria, hän ei tule sitä ottamaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että oikea käsi alhaalla pelaava laituri riitauttaisi tarjouksen välimieskäsittelyssä. Tuolloin ulkopuolinen neutraali taho tekisi neutraalin sopimustarjouksen, mikä kummankin osapuolen on allekirjoitettava.

Jos seura ei allekirjoita sopimusta, pelaajasta tulee vapaa agentti.

Kapasen lisäksi listalta löytyvät Jesse Puljujärven sekä Patrik Laineen nimet.

Puljujärven ja Laineen kohdalla ollaan huomattavasti helläkätisempiä – voisi jopa todeta, että 24-vuotiaita hyökkääjiä käsitellään silkkihansikkain verrattuna Kapaseen.

Puljujärvi on listan kolmas ja Laine neljäs.

Stephens ei ymmärrä ”biisonikuninkaan” Oilers-faneilta saamaa ankaraa kritiikkiä.

– Kuinka paljon tahansa rahaa Puljujärvi tienaa ensi kaudella, hänen tulisi saada 20 prosentin lisäpalkkio kaikesta siitä roskasta, mitä Oilers-fanit ovat hänen päälleen viskoneet. En ymmärrä miten tästä kaverista voi olla pitämättä, hän toteaa.

Puljujärvi pelasi vahvan kauden Oilersin paidassa. ”Pulju” oli alkukaudella erittäin tehokas ja sai peliaikaa joukkueen ykköstähtien Leon Draisaitlin ja Connor McDavidin kanssa, mutta torniolainen sairastui huonoimpaan mahdolliseen aikaan koronaan. Koronan jälkeen Pulju ei enää päässyt samalla tasolle.

Puljujärvi pelasi hyvin, mutta pisteitä ei syntynyt. Edistyneiden tilastojen mukaan Puljujärvi oli joukkueensa parhaita hyökkääjiä ja teki jäällä ollessaan ketjutovereistaan parempia.

Työteliäs ja vahva luistelija iski 65 runkosarjaotteluun 36 tehopistettä.

Laine on listalla toisena. Mystinen maalitykki saa osakseen sekä runsasta suitsutusta että tylyä lyttäämistä.

Laineen arvioidaan olevan parhaimmillaan yksi NHL:n parhaista maalintekijöistä – mitä hän eittämättä on – ja pelaaja, joka voi yksilösuorituksillaan viedä joukkueensa luvattuun maahan.

Heti perään kiekkoraamattu kuitenkin toteaa, että Laineen pohjakosketukset tekevät hänestä hyödyttömän pelaajan, ja ”Tesoman tykki” laistaa kaikista puolustusvelvoitteista.

Laineen puolustuspelaaminen ei ole parasta A-luokkaa, mutta ei Tappara-kasvatti luikertele kaikista puolustustilanteista ulos.

Laineen paria viime kautta on varjostanut epätasaisuus. Laine voi olla kuukauden ajan NHL:n kuumin maalinsylkijä, mutta kuumaa putkea saattaa seurata liki 20 ottelun mittainen kuiva kausi.

Lehti pohtii, onko Laine 7,5 miljoonan dollarin perustarjouksen arvoinen pelaaja.

Listan kaksi muuta pelaajaa olivat Carolina Hurricanesin puolustaja Ethan Bear sekä Vancouver Canucksin tehokas laituri Brock Boeser.