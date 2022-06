NHL-tuomio: Jesse Puljujärvi ulos Edmontonista? Hirvi-Rantanen sykähdyttää

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Tällä kertaa raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Ismo Lehkonen ja Aki-Petteri Pulkkinen.

Ville Touru

Tähti

Tampasta puhuttaessa harvoin kukaan edes muistaa mainita herraa nimeltä Ondrej Palat. Kaksi viime hetkien voittomaalia Rangers-sarjassa ja 8 maalillaan Tampan kevään kovin maalipyssy. Seitsemän viime kauden aikana Palat on tehnyt selvästi eniten pudotuspelien voittomaaleja koko NHL:ssä. Tshekkilaituri on kuin Tampan Artturi Lehkonen.

Ondrej Palat (vas.) on Tampan kovimpia ratkaisupelaajia.

Puheenaihe

Edmontonissa kohistaan nyt, onko Jesse Puljujärvi pelannut viimeisen pelinsä Oilersissa? Veikkaan, että on. Palkkakaton kanssa on tiukkaa, jostakin on hankkiuduttava eroon. Puljujärvelle ei löytynyt keväällä minkäänlaista luottoa, ja hän ajautui sivuraiteelle. Tornion mies vaikutti ulkopuoliselta monessakin mielessä. Puljujärvi halusi Oilersista pois jo kolme vuotta sitten. Tuolloin hän toki oli aivan eri tilanteessa kuin nyt, mutta en usko, että Puljujärvi täysin viihtyy tässä joukkueessa vieläkään. Siirto muualle voisi tehdä hyvää.

Suomalainen

Artturi Lehkonen. Mr. konferenssifinaali pelaa jäätävällä tasolla. Jopa Coloradossa on aidosti yllätytty, kuinka hyvä pelaaja Lehkonen onkaan. Hän paitsi tekee kaikki pienet ja näkymättömät asiat loistavasti myös ratkoo nyt isoja pelejä. Lehkonen on paitsi johdattamassa joukkuetta kohti Stanley Cupia myös pelaamassa itselleen roimaa palkankorotusta tälle kesälle.

Artturi Lehkonen (vas.) loistaa Coloradossa supertähtenä supertähtien rinnalla.

Farssi

Mitä Bostonissa tapahtuu? Tällä viikolla yllätyspotkut saaneelle päävalmentaja Bruce Cassidylle oli vain kaksi viikkoa aiemmin kauden päätyttyä kerrottu johtoportaasta, että hänen työpaikkansa ei ole vaarassa. GM Don Sweeneyn ja presidentti Cam Neelyn laiva ajaa kohti karia. Patrice Bergeron saattaa lopettaa ja David Pastrnak on huhujen mukaan kyllästynyt seurajohtoon, eikä välttämättä halua jatkaa kaupungissa.

Yllätys

Valmentajamarkkinat ovat nyt harvinaisen villit. Barry Trotz ja Cassidy ovat kärkinimet, joista käydään pomminvarmasti kovaa kisaa. Mutta heidän takanaankin vapaana on kovia nimiä. Muun muassa Babcock, Tortorella, DeBoer, Quenneville, Julien, Maurice, Green, Tocchet, Vigneault, Montgomery ja niin edelleen. Kuusi joukkuetta on parhaillaan ilman valmentajaa ja parilla muullakin on puikoissa väliaikaiskoutsi.

Ismo Lehkonen

Tähti

Cale Makar. Katkaisupeli 1+4. Makar on uusi mittatikku, kun puhutaan vaikka Euroopasta tulevien pakkien vaateeseen tulevaisuudessa. Tämä asettaa harjoitteluun ja pelaamiseen standardin. Tuota kohti on aika alkaa operoimaan.

Puheenaihe

Edmonton Oilers. Iso pähkinä ratkaistavaksi on, pelataanko jatkossa Connor McDavid–Leon Draisaitl -jääkiekkoa vai systeemijääkiekkoa. Colorado näytti, mikä ero on taktisesti tiiviillä ja kurinalaisella viisikkopelaamisella, jossa on jatkuvasti toisteisuus mukana ja myös supertähtiä mukana. Jay Woodcroft joutuu ratkomaan, miten se antaa tämän kaksikon liihottaa mutta muillekin pitäisi joku selkeä systeemi löytää. Ei pari huippuyksilöä sitä poissulje.

Mikä neuvoksi Edmontonissa?

Suomalainen

Mikko Rantanen teki puolihuolimattomasti kahdella ensimmäisellä kierroksella suomalaisista eniten pisteitä. Mutta kun hän pääsi kakkoskierroksen mörököllistä eroon, kuinka ollakaan hän teki rytminmuutoksen. Puhutaan kahden suunnan pelaamisesta, oman alueen puolustuspelaamisesta, hyökkäysalueella kiekossa pysymisestä, karvauspelaamisesta. Olihan se nyt se Moose, hirvi.

Farssi

Rangersilla mureni kaikki kolmospelissä 30 minuutin kohdalla. Kun Tampa nousi kahdella ylivoimamaalilla tasoihin, Rangers ei jotenkin ollut enää hommassa läsnä. Itseluottamuksesta lähtien homma mureni, eivätkä ne enää juonesta saa kiinni. On helppo syyttää väsymistä tai loukkaantumisia. Tekosyitä voi aina hakea, mutta heillä itsellään lukee siellä ”no excuses, no quit”. Olen pettynyt. Ne olivat oikeasti niin lähellä taittamassa Tampan niskaa.

Tampa oli jo luisumassa kuilun partaalle, mutta kolmella peräkkäisellä voitolla se on noussut ottelusarjassa 3–2-johtoon.

Yllätys

Oli yllätys, että Colorado meni jatkoon suoraan neljässä. Edmontonilla ei ollut pelillisesti palaakaan. Paljastui taas härskisti, että kyllä tämä vain on joukkuepeli. Vaikka onkin kaksi supertähteä, muillakin täytyy olla jonkinlainen selkänoja. Niin NHL:n kuin kaikkien pallopelien tärkein asia on, että viisikkopuolustaminen täytyy olla kunnossa, jotta voi hyökätä laadukkaasti – muutenkin kuin artistimaisesti.

Aki-Petteri Pulkkinen

Tähti

Ei kai tähän ketään muuta voi nimetä kuin Andrei Vasilevskin. Jääkiekkoleijona numero 79 luonnehtisi venäläiskassarin tämän hetkistä virettä lennokkaalla lausahduksella ”My God!”. Kolmessa viime ottelussa maailman parhaan maalivahdin otteet ovat olleet mykistäviä. Vasilevski on antautunut noissa ottelussa Rangersia vastaan tasaviisikoin vain kerran.

Turha koittaa, Vasilevski voittaa.

Puheenaihe

Tampan kytkinpolkimen löytyminen aina tiukoissa paikoissa hämmästyttää edelleen. Salamapaidat olivat Rangersia vastaan ensimmäisessä kotiottelussaan jo 0–2-tappiolla, mutta kuin tehtaan takuulla mestarit nousivat voittoon ja johtavat sarjaa nyt 3–2. Väsynyt termi ”voittamisen kulttuuri” on floridalaisjoukkueen todellinen sopimus.

Suomalainen

Mikko Rantanen on pelannut pudotuspeleissä yli piste per peli, mutta ei ole saanut juurikaan palstatilaa. Tämä kertoo siitä, ettei Rantanen ole vielä esiintynyt huipputasollaan. Rantanen on tehnyt joukkueensa tavoin vain tarvittavan – ja se on riittänyt. Hän auttaa joukkuettaan jatkuvasti kentällä ollessaan, eikä suomalaisen arvoa mitata yksistään tehopisteissä. Rantanen on esiintynyt myös työmyyrän roolissa ja tilastoinut komeat 15 kiekonriistoa.

Farssi

Madison Square Gardenin päällekkäinbuukkaus. Pop-tähti Justin Bieberin pitäisi järjestää konsertti MSG:llä 14. päivä kesäkuuta, jolloin pelattaisiin myös mahdollinen Rangersin ja Lightningin välinen game 7. Tapahtumajärjestäjien onneksi ”Bolts” otti voiton viidennestä osaottelusta ja tulee todennäköisesti voittamaan seuraavan pelin kotikentällään.

Yllätys

Mikäli Lightning voittaa Rangersin ja etenee Stanley Cup -finaaliin, se on ensimmäinen ”kunnon” finaalimittelö sitten vuoden 2019. Koronakurimuksen keskellä Tampa kukisti finaaleissa Dallas Starsin ja Montreal Canadiensin, jotka eivät olleet organisaatioina stabiilissa tilassa, vaan ratsastivat hetken huumassa. Kun Colorado ja Tampa Bay kohtaavat, asetelma on aivan uusi.