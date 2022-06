Onko Jere Lehtinen Dallas Starsin seuraava GM?

Jere Lehtinen, 48, on kunnostautunut Leijonien johtoportaassa.

Leijonien general managerin Jere Lehtisen nimi on noussut esiin isoa NHL-pestiä koskevissa spekulaatioissa.

Lehtinen mainittiin The Athleticin artikkelissa, jossa Dallas Starsia seuraava toimittaja Saad Yousuf vastasi lukijoiden esittämiin kysymyksiin.

Lukijat tiedustelivat Yosufilta, ketkä kaikki ovat ehdolla Dallasin seuraavaksi päävalmentajaksi – ja kuka kandidaateista valitaan tehtävään todennäköisimmin. Kaksi ja puoli vuotta seuraa luotsannut Rick Bowness vapautettiin tehtävistään toukokuussa.

Eräs lukija kysyi, onko Lehtinen, Dallasin pelaajalegenda, yksi vaihtoehdoista. Yousuf tyrmäsi spekulaation mutta mainitsi heti perään, että suomalaiselle voisi olla käyttöä vielä korkeammalla Starsin hierarkiassa.

– Jim Nillin (nykyinen GM) sopimus umpeutuu ensi kauden jälkeen, ja jos hän ei solmi jatkopahvia, Lehtinen on ehdottomasti katsomisen arvoinen kortti. Hänellähän on läheiset suhteet organisaatioon ja hän on tehnyt hyvää työtä Suomen general managerina, Yousuf kirjoittaa.

Hovitoimittaja nosti toiseksi kandidaatiksi uransa tähän kauteen lopettaneen Jason Spezzan.

Entinen Dallasin peluri on jo ehtinyt aloittaa työt toimiston puolella. Hän toimii Toronto Maple Leafsin GM:n Kyle Dubasin erikoisavustajana.

Lehtinen nimitettiin Leijonien GM:ksi vuonna 2014. Hänen vahtivuorollaan Suomi on voittanut kaksi maailmanmestaruutta ja olympiakultaa.

Dallas on jäädyttänyt Lehtisen pelinumeron 26. Suomalaishyökkääjä edusti koko NHL-uransa, 875 ottelua, Starsia.

Columbus Blue Jacketsia johtava Jarmo Kekäläinen oli kautta aikain ensimmäinen eurooppalainen NHL-seuran GM. Hän sai alkuvuodesta seuraa ruotsalaisesta Patrik Allvinista, joka palkattiin Vancouver Canucksin johtoon.