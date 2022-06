Artturi Lehkonen soittaa äidilleen aina ennen peliä – NHL-sankari on pudotuspeleissä kuin kotonaan: ”Siitä pitää tykätä”

Stanley Cup on ollut Artturi Lehkoselle unelma. Se on nyt neljän voiton päässä.

Colorado Avalanchen Artturi Lehkonen teki tiistaiaamuna liki uskomattoman tempun laukomalla toisena vuonna putkeen jatkoerämaalilla joukkueensa Stanley Cupin finaaleihin.

Konferenssifinaalien neljästä ottelusta kahdessa voittomaali syntyi Lehkosen lavasta.

Lehkosesta on tullut Coloradolle kovan luokan ratkaisupelaaja, mutta hän jos kuka on vaatimaton joukkueen mies. Henkselit eivät pauku vahingossakaan.

– Olen ollut ihan tyytyväinen, miten olen pystynyt auttamaan joukkuetta. Kuitenkin voittamaan tänne on tultu, Lehkonen sanoo IS:lle.

Turkulaishyökkääjä on pudotuspelien armottomassa maailmassa kuin kotonaan – jälleen kerran.

Lehkonen kokee tinkimättömän pelityylinsä sopivan näihin peleihin.

– Peli tiivistyy ja kentällä on huomattavasti vähemmän tilaa. Aggressiivisempaa. Sehän on tosi hauskaa pelata.

– Nämä ovat hauskinta aikaa koko jääkiekossa. Näistä pitää pystyä nauttimaan. Pudotuspelit ovat sotaa kaukalossa, mutta siitä pitää tykätä.

Lehkonen on pudotuspelikiekossa kuin kala vedessä.

Ratkaisumaaliensa ansiosta Lehkonen pelaa Stanley Cupin finaaleissa nyt toista vuotta putkeen. Kolmen kauden sisään pudotuspeliotteluita on kertynyt jo yli 40.

Kokemuksesta on hyötyä.

– On siitä. Huomaan tietäväni, millainen vaatimustaso on yksittäistä peliä kohden. Ja kun esimerkiksi mennään vierasreissulle, pelaaminen on erilaista.

Colorado on ollut tänä keväänä hurja vierasjoukkue. Kahdeksan ottelua, kahdeksan voittoa. Joukkueen pelaajat ovat korostaneet ”ruman ja tylyn” vieraskiekon merkitystä.

Lehkonen jakaa erityisesti kiitosta joukkueensa johtohahmoille. Pukukopin johtajiksi hän luettelee ensimmäisiksi Gabriel Landeskogin, Mikko Rantasen, Nathan MacKinnonin ja Cale Makarin.

– Täällä on aika hemmetin hyvät liiderit. Siinä on hyvä peesailla.

Ainakaan kaukalossa Lehkonen ei ole paljon peesaillut, vaan ottanut ratkaisijanviittaa omille harteilleen.

Lehkonen (2. vas) on noussut Coloradossa tähtipelaajaksi tähtipelaajien rinnalle.

26-vuotias Lehkonen pelaa NHL:ssä kuudetta kauttaan. Yksi tärkeä rutiini on pysynyt läpi vuosien: puhelu kotiin aina pelipäivänä.

– Soitan aina mutsille ennen joka peliä. Meidän ukko on siellä tietenkin myös.

– Olen huono soittelemaan kenellekään, mutta päätin ensimmäisellä NHL-kaudella, että soitan ennen jokaista peliä.

Jääkiekosta ei näissä puheluissa välttämättä puhuta lainkaan.

– Lähinnä tietää, mitä tapahtuu Suomessa ja kuulee kuulumisia.

Isänsä Ismon kanssa Lehkonen kuitenkin juttelee paljon myös itse pelistä.

– Kyllä me aika paljon lätkästä puhumme. Käymme erilaisia asioita läpi. Ei niinkään mitään yksittäisiä tilanteita.

Lehkonen on nähnyt tällä kaudella NHL:n ääripäät. Hänet kaupattiin maaliskuun lopussa jumbojoukkue Montrealista Coloradoon.

Jo reilut pari kuukautta sitten tiedossa oli, että siirron ansiosta Lehkonen saa hienon mahdollisuuden jahdata tänä keväänä Stanley Cupia.

– Tiesin, että on aivan huippujengi ja paljon hyviä pelaajia, mutta ei sitä voi niin ajatella, että nyt on sauma mestaruuteen. Muuten ei ole itse siinä hetkessä.

– Ensimmäiseltä pudotuspelikierrokselta on vielä niin pitkä matka päästä edes pelaamaan Stanley Cupista.

Colorado poseerasi Edmontonissa Läntisen konferenssin voittopokaalin Clarence S. Campbell Bowlin kanssa.

Nyt se tilaisuus on kuitenkin käsillä. Finaalisarja Rangersia tai Tampa Bayta vastaan alkaa ensi viikolla.

Lehkonen myöntää, että Stanley Cupin voittaminen on ollut hänelle pitkään unelma.

– On se ollut. Se on isoin pysti, minkä voi seurajoukkueessa voittaa.

– On se iso asia, Lehkonen lisää pienen hiljaisuuden jälkeen.