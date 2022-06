Karri Kivi joutui nuoren Artturi Lehkosen kanssa mahdottoman valinnan eteen – ratkaisu jäi suomalaiseen kiekkohistoriaan

Colorado Avalanchen Stanley Cupin finaaleihin ampunut Artturi Lehkonen osoitti uskomatonta taisteluhenkeä jo vuosia sitten.

Jääkiekkoilija Artturi Lehkosta juhlitaan nyt NHL:ssä sankarina, mutta suomalaisen jääkiekon mytologiaan hän jätti jälkensä jo vuonna 2014 nuorten MM-kisoissa.

Nuoret Leijonat voitti sensaatiokultaa kaatamalla finaalissa Ruotsin Rasmus Ristolaisen jatkoaikamaalilla 16 vuoden tauon jälkeen.

Lehkonen raastoi turnauksen loppuun niin rikkinäisenä, että legendan mukaan hyökkääjää oli liikuteltava kultajuhlissa ostoskärryillä, koska hän ei pystynyt kävelemään.

Turkulainen oli saanut alkulohkossa kiekon jalkaansa ja kärsinyt toisen jalan nivelsidevammasta finaalissa. Hän pelasi loppuottelun puudutettuna. Puudutuspiikkejä tarvittiin IS:n sen aikaisen jutun mukaan viisi.

Nuorten Leijonien vuoden 2014 kultavalmentaja Karri Kivi ei muista ostoskärrytarinaa, mutta Kiveltä lohkeaa muita kertomuksia, jotka paljastavat paljon Lehkosesta.

Ensimmäinen muisto on MM-välierästä, jossa Nuoret Leijonat löi Kanadan 5–1. Kolmannessa erässä Suomen piti niin sanotusti tappaa peli ja ratkaista voitto. Siihen tarvittiin fiksua ja työteliästä Lehkosta, mutta loukkaantuneena pelanneella nuorella miehellä oli vaikeuksia.

– Artturi sanoi minulle vaihtoaitiossa, että hän ei oikein pääse kunnolla liikkeelle. Sanoin, että josko pystyisit pelaamaan silmällä, kun hänellä oli ihan helevetin hyvä pelisilmä. Joten hän veti pelkällä silmällä muutamia oleellisia vaihtoja, Kivi kertoo.

Seuraava valmentajan muisto liittyy finaalipäivään. Kivi katseli Malmössä, kun hänen joukkueensa saapui bussiin, joka veisi heidät jäähallille. Lehkonen "könysi” hotellista joukon jatkona linja-autoon ja sai juuri ja juuri raahattua itsensä sisään.

– Mietin, että jos mä nyt annan ton jätkän tänään pelata, kun se on tossa kunnossa, niin äiti-Lehkonen vetää mua nenään, Kivi sanoo.

Samalla hänen päähänsä tuli toinen ajatus.

– Jos mä otan Artturi Lehkosen pois finaalista, niin sekä äiti- että isä-Lehkonen vetävät mua nenään. Olin ristipaineessa.

Artturi Lehkosen vanhemmat Riitta ja Ismo ovat Kiven sanoin ”viimeisen päälle urheiluihmisiä”. Ismo tunnetaan jääkiekkovalmentajana ja hyvin pidettynä asiantuntijana.

Kivi päätti, että Lehkonen saisi itse tehdä päätöksen, että halusiko hän pelata finaalissa. Lehkonen halusi.

Lehkonen, 26, nousi tiistaina otsikoihin ympäri jääkiekkoilevan maailman, kun hän laukoi jatkoaikamaalin, joka vei Colorado Avalanchen Stanley Cupin finaaleihin. Käsittämättömästi hän onnistui samassa tempussa jo toista vuotta peräkkäin, sillä viime vuonna hän laukoi jatkoajalla Montreal Canadiensin loppuottelusarjaan. Tuolloin mestaruuden vei Tampa Bay.

Kiven mukaan nuoressa Lehkosessa näkyivät jo ne piirteet, joilla tämä porskuttaa nykyisin NHL:ssä.

– Hän oli monipuolinen ja urheilullisesti kova. Hän oli ykkösylivoiman jätkä ja hyvä alivoimapelaaja. Luonne ei ole muuttunut miksikään, Kivi arvioi.

Lehkosesta ei kirjoiteta tai puhuta joka päivä, kuten vaikkapa joukkuekaveri Mikko Rantasesta, joka tykittelee pisteitä litramitalla. Mutta asiantuntijat ja muut pelaajat tuovat usein työteliään ja luotettavan Lehkosen arvon esiin.

– Artturi on aina ollut taistelija. Ei häntä Coloradoon huvikseen otettu. He tiesivät, minkä tyyppinen pelaaja Lehkonen on. Hän on täydellinen pudotuspelipelaaja, koska hän ei valita mistään ja tekee tärkeitä maaleja, Kivi luonnehtii.

Lehkonen on tehnyt pudotuspeleissä nyt tehot 6+5 14 ottelussa.