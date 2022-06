Ruotsalaistähti hehkuttaa Artturi Lehkosta – nosti tärkeän asian esiin suomalaishyökkääjästä

Gabriel Landeskog ylisti Artturi Lehkosta.

Coloradon ruotsalainen kapteeni Gabriel Landeskog puhui Sportsnetin julkaisemassa videohaastattelussa äärimmäisen kunnioittavaan sävyyn joukkuetoveristaan Artturi Lehkosesta, kun Avalanche eteni Stanley Cupin loppuotteluihin.

Lehkonen, 26, upotti maalillaan Edmonton Oilersin jatkoajalla Läntisen konferenssin finaalisarjan neljännessä ottelussa. Ottelussa 1+2 tehopistettä nakutellut Lehkonen ratkaisi Coloradolle 6–5-voiton, ja Avalanche eteni jatkoon suoraan otteluvoitoin 4–0.

Kyseessä oli toinen vuosi peräkkäin, kun työteliäänä hyökkääjänä tunnettu Lehkonen ratkaisi joukkueelleen finaalipaikan jatkoerämaalilla. Viime vuonna Lehkosen ratkaisumaalista sai nautiskella Montreal Canadiens.

Lehkonen siirtyi Avalanchen riveihin maaliskuun loppupuoliskolla kaupassa, jossa toiseen suuntaan Coloradosta meni ykköskierroksella varattu puolustajalupaus Justin Barron ja toisen kierroksen varausvuoro vuodelle 2024.

– Hän on sopeutunut todella hyvin ja on ylipäätään hyvä lisä joukkueeseemme. Hän tekee niin monet asiat oikein. Hän on arvokas pelaaja joukkueelle ja hänen kanssaan on helppo tulla toimeen, Landeskog, 29, kehui Sportsnetin julkaisemalla videolla.

– Olemme iloisia siitä, että hän on meidän kanssamme ja tietenkin tuo maali syntyi äärimmäisen tärkeällä hetkellä, Landeskog jatkoi.

Artturi Lehkonen on monipuolinen ja työteliäs hyökkääjä.

Ruotsalaishyökkääjä Landeskogille on kirjattu meneillään olevissa pudotuspeleissä 14 ottelussa 8+9=17 tehopistettä. Hänen plusmiinus-lukemansa on messevä +14. Lehkosen vastaavat lukemat ovat pudotuspeleissä 14, 6+5=11, +7.