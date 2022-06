NHL:n kuumimman tehomiehen Mikko Rantasen pelipaikka vaihtuu ratkaisuhetkillä? ”Kunhan ei maalivahdiksi”

Mikko Rantanen on valmis hyppäämään taas sentteriksi.

Mikko Rantanen on tehnyt maalin kaikissa Oilers-sarjan kolmessa ottelussa.

Colorado Avalanche on enää voiton päässä pääsystä Stanley Cupin finaaleihin. Se johtaa Läntisen konferenssin finaalisarjassa Edmontonia 3–0.

Konferenssifinaalivaiheessa NHL:n kovin tehomies on ollut Coloradon Mikko Rantanen. Suomalaistähti on iskenyt kolmessa pelissä tauluun 3+2. Samaan on idässä yltänyt Rangersin Mika Zibanejad.

Ensimmäinen ottelupallo Coloradolla on Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä.

– Sarja on vielä pahasti kesken. Neljäs peli on aina vaikein voittaa, koska vastustaja pelaa sillä uhalla, että kausi loppuu, Rantanen sanoo IS:lle.

– Meidän täytyy taas valmistautua siihen, että Edmonton pelaa ehkä koko playoffien parhaan pelinsä. Meidän täytyy vain pelata rumaa vierashokia ja yrittää raastaa voitto.

Toistaiseksi Colorado on ollut tyly vieras pudotuspeleissä. Se on voittanut kaikki kevään kuusi vierasotteluaan.

Erityisesti reissun päällä joukkueen esitykset ovat olleet kypsiä ja kurinalaisia. Viime vuosien pudotuspelipettymykset ovat opettaneet, Rantanen näkee.

– Olemme puhuneet joukkueena, että pudotuspeleissä on oltava lyhyt muisti. Niin voiton kuin tappion jälkeen. Voitosta ei voi nauttia kauan, eikä tappiota myöskään miettiä. Siinä olemme nyt olleet parempia kuin aiemmin.

Colorado on osoittautumassa liian kovaksi palaksi Edmontonille.

Colorado tietää, että sillä on nyt kaikki kyvyt palauttaa Stanley Cup Kalliovuorille 21 vuoden tauon jälkeen. Kunhan se pysyy vain tasollaan.

– Olen huomannut sellaisen rentouden. Esimerkiksi St. Louis -sarjassa, kun hävisimme kotona kakkospelin huonolla esityksellä. Emme lamaantuneet siitä, vaan nollasimme tilanteen heti.

– Viime vuosien virheistä on pitänyt oppia. Pudotuspelikiekon pitää olla aika simppeliä ja työteliästä. Pomput pitää ansaita.

Ei Coloradon meno pelkkää riemumarssia ole. Edellisottelussa Edmontonissa se koki pahan menetyksen, kun elämänsä kautta pelaava kakkossentteri Nazem Kadri telottiin ulos ottelusarjasta. Oilersin Evander Kane sai tempustaan yhden ottelun pelikiellon.

Kadrin huhutaan murtaneen peukalonsa, mutta Coloradon päävalmentaja Jared Bednar odotetusti kieltäytyi sunnuntaina vahvistamasta tietoa. Hän vain tyytyi ilmoittamaan, että Kadri on sivussa ainakin konferenssifinaalit, mahdollisesti pidempään.

Kadri ehti muodostaa mainion ketjun Rantasen ja Artturi Lehkosen kanssa.

Rantasen ja Lehkosen ketjussa pelannut Nazem Kadri loukkaantui kolmospelissä.

Sentterihierarkiassa kolmantena olisi J.T. Compher, mutta Bednar väläytti mahdollisuutta, että Rantanen siirtyisikin kakkosketjun keskushyökkääjäksi.

Talven loukkaantumissuman keskellä Rantanen antoi vakuuttavia näyttöjä johtaessaan Avalanchea ykkössentterinä kuin vanha tekijä.

– Uskon, että pystyn pelaamaan siinä. Se on tietysti vähän erilaista, joten pitää hieman mukautua, mutta valmentaja tekee päätökset, Rantanen kommentoi mahdollista pelipaikan muutosta.

– Mutta olen valmis pelaamaan millä tahansa paikalla. Tai no, kunhan ei maalivahdiksi tai puolustajaksi laiteta, mutta muuten olen valmis.

Rantanen tietää keskikaistan vaatimukset.

– Se on puolustuksellisesti vastuullisempaa. Pitää pelata yleensä vähän alempana heidän hyökkääjiään vastaan.

– Laiturina pidät vain oman pakin ja yrität vähän auttaa keskustassa. Tämä on isoin ero sentterillä ja laiturilla.

Rantanen on löytänyt maalijyvänsä kreivin aikaan.

Kadrin lisäksi Coloradolta on viime peleissä pudonnut telakalle muun muassa ykkösvahti Darcy Kuemper, laatulaituri Andre Burakovsky ja kakkosparin taitopakki Sam Girard.

– Totta kai se harmittaa, kun hyviä pelaajia tippuu. Mutta aina joku nousee toisen paikalle. Siinä olemme olleet aika hyviä.

– Nyt on nähty se, että pienemmänkin roolin pelaajat ovat pelanneet tosi hyvin, esimerkiksi Frankki (Pavel Francouz) maalissa, Rantanen sanoo.

Colorado ei suinkaan ole ainoa joukkue, jonka kärkiketjujen sentteri on poissa pelistä. Tampa Bay pelaa ilman ykkössentteriään Brayden Pointia ja Rangersilta putosi sunnuntaina kakkossentteri Ryan Strome.

Edmontonin kakkossentteri Leon Draisaitl puolestaan pelaa rikkinäisellä nilkalla eikä osallistu enää harjoituksiin lainkaan.