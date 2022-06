Coloradon tähtipelaajan teloja saa rajua kritiikkiä – Gabriel Landeskogilta painava puheenvuoro

Coloradon ja Edmontonin välinen pudotuspelisarja käy kuumana.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa pelattu Colorado Avalanchen ja Edmonton Oilersin välinen ottelu sai heti alkuhetkillä ikävän vivahteen, kun Oilersin Evander Kane taklasi Avalanchen Nazem Kadria selästä lähellä laitaa.

Kadri joutui jättämään pelin kesken eikä palannut enää otteluun. Kane lähti temppunsa jälkeen suihkuun.

Tilanne nostatti paljon porua sosiaalisessa mediassa, ja siihen otti ivallisesti kantaa myös entinen NHL-kohutuomari Tim Peel.

Lue lisää: Entisen NHL-tuomarin pöyristyttävä kommentti törkytempun jälkeen sai somekansan raivostumaan – ”Uskomaton idiootti”

Loukkaantuneen Kadrin tilasta on tihkunut lisätietoja: kanadalaishyökkääjä ei pelaa ainakaan enää Oilers-sarjassa, vaikka se venyisi seitsemänteen otteluun.

Tilanteeseen on ottanut kantaa sekä Coloradon päävalmentaja Jared Bednar, joukkueen kapteeni Gabriel Landeskog että Kadrin agentti Darren Ferris.

Bednar piti taklausta suorastaan kammottavana.

– Se on yksi vaarallisimmista jääkiekossa. Työnnät toisen pää edellä laitaan tämän ollessa vain pari metriä irti laidasta. Jätän tämän tähän, pääkäskijä tuhisi.

Ruotsalaiskippari Landeskogkaan ei pitänyt Kanen tempusta.

– Nuo ovat niitä taklauksia, jotka aiheuttavat kylmiä väreitä. Jo nuoresta pojasta saakka opetetaan, että tuollaisia taklauksia ei suvaita. Se oli vaarallinen teko, Landeskog saneli ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Evander Kanelle vaaditaan rangaistuksia.

Kadrin agentti Ferris vaati Kanelle pelikieltoa.

– Liigan on tärkeää tutkia tämä Kadriin tarkoituksella kohdistettu vahingoittamisyritys oikeanlaisella rangaistuksella. Jos he eivät tee sitä, heidän tulisi hävetä, agentti manasi The Atheleticille.

Avalanche voitti kuuman ottelun lukemin 3–2. Coloradolla on mahdollisuus edetä Stanley Cupin finaaleihin tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Avs johtaa ottelusarjaa 3–0.