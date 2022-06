Kaapo Kakon, 21, suoritus sai Mark Messierin hurmioon – NHL-legendalta mehukas ennustus suomalaisesta

Mark Messier hehkutti Kakkoa ESPN:n studiossa torstaina.

New York Rangersin suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko on yltynyt kovaan vireeseen pudotuspelikevään edetessä.

Lauantaiyön ottelussa Tampa Bay Lightningia vastaan Kakko iski playoffien toisen maalinsa. Konferenssifinaalin avausmittelössä torstaina mailavirtuoosi tarjoili mestarillisen esityön Filip Chytilin osumaan.

Kakko on tehnyt pudotuspeleissä viisi pistettä, mutta saldo voisi olla huomattavasti koreampikin. 21-vuotias turkulainen on ollut monena iltana yksi Rangersin näkyvimmistä yksilöistä.

Jopa Rangersin legenda Mark Messier on huomioinut Kakon esitykset. Hän yltyi koviin kehuihin kommentoidessaan konferenssifinaalien avausta ESPN.n studiossa.

– Hänen pelityylinsä sopii täydellisesti playoff-kiekkoon. Kun Kakko saa pelivälineen hyökkäysalueella, häntä on todella vaikeaa horjuttaa. Hän on iso poika ja erittäin taitava. Loistava peliäly, Messier luetteli kiihtyneessä tilassa.

Messier, 61, oli erityisen vaikuttunut Kakon Chytilille torstaina tarjoamasta, nerokkaasta syötöstä.

– Hän jakoi maalin takaa kiekon häikäisevällä tavalla Chytilille. Hän on mahdoton pideltävä, kunhan vain kasvaa tuosta vielä vähän. Hän on sitä jo nyt, mutta odottakaa vain, kun mies kypsyy ja saa lisää lihasta luidensa ympärille. Hänellä on kirkas tulevaisuus, Messier julisti.

Messierin kommenteista uutisoi Suomessa ensimmäisenä MTV.

Messier on yksi NHL:n suurimmista legendoista. Hän edusti Rangersia kymmenen kautta ja voitti joukkueen riveissä yhden Stanley Cupin. Edmonton Oilersin nutussa kanadalaishyökkääjä juhli viittä mestaruutta.

Kakon edustama Rangers kohtaa hallitsevan mestarin Tampa Bayn seuraavan kerran sunnuntaina. Tampassa pelattava kolmosottelu alkaa Suomen aikaa kello 22.

Rangers johtaa ottelusarjaa 2–0.