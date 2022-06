”Turkulainen voileipä” on nyt ilmiliekeissä NHL:ssä – Artturi Lehkosta ylistävä kuumakalle herkkänä: ”Rakastan heitä!”

NHL:n pudotuspelien kovin suomalaispyssy Artturi Lehkonen saa vuolasta suitsutusta Coloradossa.

The Finnish Sandwich -lempinimellä tunnettiin aikoinaan Edmonton Oilersin 1980-luvun tuhovitja Jari Kurri–Wayne Gretzky–Esa Tikkanen.

Parhaillaan kohti Stanley Cupin finaaleita porskuttava Colorado Avalanche on saanut oman Finnish Sandwich -ketjunsa. Tai tarkalleen ottaen turkulaisen voileivän.

Konferenssifinaaleihin yhteen lyöty kolmikko Artturi Lehkonen–Nazem Kadri–Mikko Rantanen on syttynyt nopeasti liekkeihin. Varhain perjantaiaamuna pelatussa kakkospelissä ketju johdatti Coloradon voittoon iskemällä toisessa erässä kolme maalia reilun parin minuutin sisään.

Niillä Colorado paineli tavoittamattomaan 3–0-johtoon. Se voitti lopulta 4–0 ja siirtyi ottelusarjassa 2–0-johtoon.

TPS:n kasvatit iskivät 1+1 mieheen, sentteri Kadri kolmella ykkössyötöllä 0+3.

Kolmen maalinsa lisäksi ketju loi ottelussa vielä paikat pariin kolmeen lisämaaliinkin.

– Siinä on kyllä kiva pelata. Meille on syntynyt parissa viime pelissä hyvä kemia. Hyvää on myös se, että saamme vähän jaettua hyökkäystä nyt, kun en pelaa Landyn (Gabriel Landeskog) ja Kinnonin (Nathan MacKinnon) kanssa samassa ketjussa, Rantanen sanoi ottelun jälkeen IS:lle.

– Arsi on työhevonen, joka tekee kovaa hommia. Todella kova karvaaja, joka ei pelkää mustelmia. Se tekee hänestä todella hyvän. Hänellä on myös taitoa, mikä on näkynyt niin tässä sarjassa kuin koko pudotuspeleissä. Pystyy luomaan tilanteita ja myös tekemään maaleja.

Kesätreenikaverit Rantanen ja Lehkonen tuntevat toisensa erittäin hyvin. He pelasivat aikoinaan joukkuekavereina jo TPS:n junioreissa.

Nyt ympyrät ovat hieman suuremmat. Kaksikko johdattaa Coloradoa kohti Stanley Cupin finaaleita.

– Arsi on pelaaja, jolta tiedetään aina, mitä saadaan. Häntä on helppo lukea, mikä on yleensä ketjukaverissa tärkeää. Helppo lukea, mitä hän haluaa tehdä kiekon kanssa.

Myös Rantanen itse on yltynyt uudessa ketjussa kovaan iskuun. Nashville- ja St. Louis -sarjoissa hän teki yhteensä vain yhden maalin. Senkin tyhjiin. Nyt verkko on heilunut molemmissa Edmontonia vastaan pelatuissa otteluissa.

– Paikkoja kyllä oli aiemminkin. Se oli omasta maalinteosta enemmänkin kiinni. Tuntui, ettei mennyt mistään. Mutta niin kauan, kun voitamme, ei sillä ole niin väliä. Ei tässä vaiheessa paljon omia tilastoita katsota.

Mikko Rantanen ja Nazem Kadri juonivat kahteen pekkaan Coloradon 3–0-maalin.

Siirtorajalla Montrealista hankittu Lehkonen on osoittautunut Coloradolle todelliseksi kultakimpaleeksi.

Coloradon päävalmentaja Jared Bednar on hehkuttanut estoitta Lehkosta maaliskuun lopun siirrosta lähtien.

Virsi vain kaunistuu kauden edetessä – ja panosten noustessa.

– Hän on ollut hämmästyttävä. Todella kokonaisvaltainen koko kaukalon pelaaja, Bednar suitsuttaa.

– Lehkonen ei ole kaukalon isoin kaveri, mutta hän on peloton. Hän yrittää aina voittaa luistelukilpailut. Jos hän ei voita, hän yrittää voittaa kaksinkamppailut. Todella älykäs pelaaja, joka ymmärtää aina, missä muut kaverit ovat jäällä ja luo sen ansiosta paljon tilanteita ja tekopaikkoja.

Kun vielä Montrealissa Lehkonen tunnettiin enemmänkin pohjaketjujen alivoimaraastajana, Coloradossa hän pelannut alusta lähtien kärkiketjuissa supertähtien rinnalla.

– Hän pystyy pelaamaan kärkiketjuissa ja yli- ja alivoimissa. Lehkonen on todella vastuullinen puolustussuuntaan kaikissa tilanteissa. Hänellä on valtava vaikutus tälle joukkueelle, Bednar sanoi tuoreimman ottelun jälkeen.

Lehkonen räjäytti Ball Arenan riemuun ohjaamalla Coloradon 1–0-johtoon.

Lehkonen on mättänyt pudotuspeleissä jo viisi maalia, mikä on eniten kaikista suomalaisista.

Ei hänen pudotuspeliloistossaan toki varsinaisesti mitään uutta ole. Lehkonen on aina tunnettu pelaajana, joka pääsee parhaiten oikeuksiinsa juuri pudotuspeleissä.

Vuosi sitten hän esimerkiksi laukoi maalillaan Montrealin sensaatiomaisesti finaaleihin.

– Hauskaahan tämä on. Hienointa aikaa kaudesta, kevään mies kuittaa rentoon tyyliinsä.

– Pääsin täällä heti nopeasti hommiin sisään. Jätkät auttoivat paljon. Rane ja Kadri ovat ihan eliittipelaajia koko liigassa. Siinä on mukava pelata, Lehkonen jatkaa.

Elämänsä kautta pelaava Kadri tunnetaan kuumaverisenä pelaajana, joka on usein siellä, missä tapahtuu. Hän ei peittele innostustaan kysyttäessä suomalaisista ketjukavereista.

– Rakastan heitä! Kadri huudahtaa iloisesti.

– He puhuvat usein suomea toisilleen, niin en aina oikein ymmärrä. Mutta he ovat loistavia pelaajia, nautin todella pelata heidän kanssaan.

Myös Kadri on ollut vaikuttunut Lehkosen panoksesta Coloradossa.

– Todella vastuullinen pelaaja. Tekee kovaa hommia, menee maalille. Lehky tekee kaikki pienet asiat todella hyvin, minkä ansiosta hänen kanssaan on kiva pelata, Kadri sanoo.

Coloradon juna on vakaasti raiteillaan.

Suurimmaksi Stanley Cup -suosikiksi nousseen Coloradon pullat ovat tällä hetkellä hyvin uunissa.

Erityisesti perjantaiaamun toinen osaottelu Edmontonia vastaan oli joukkueelta vakuuttava esitys. Toisin kuin muutaman kerran aiemmin tällä kertaa joukkue pelasi mestarillisesti johtoasemassa kolmannessa erässä, eikä antanut vieraille lainkaan siimaa nousta mukaan peliin.

– Otimme viime pelistä oppia kolmanteen erään. Emme tällä kertaa lopettaneet pelaamasta päätöserässä. Jatkoimme rummuttamista, karvausta ja pysyimme kiekossa hyökkäyspäässä. Siinä oli iso ero aiempaan, Rantanen kertasi.

Kahden kotivoiton jälkeen Colorado matkaa 2–0-johdossa pohjoiseen. Edmonton on Suomen aikaa varhain sunnuntaiaamuna pelattavassa kolmospelissä jo käytännössä pakkovoiton edessä.

–Kotietu on tosi tärkeä pitää pudotuspeleissä. Tiedämme, että seuraava peli varmasti Edmontonin paras peli tässä sarjassa. Siihen pitää olla valmiina, Rantanen tietää.