Sebastian Aho murheen murtama – manasi kohtaloaan ääni väristen: ”Oli erilainen tunne”

Sebastian Ahon johtaman Carolinan kausi päättyi jälleen jättipettymykseen.

Kaiken piti olla pedattu Carolinan paikalle konferenssifinaaleissa, mutta toisin kävi.

Selvänä altavastaajana toisen pudotuspelikierroksen ottelusarjaan lähtenyt New York Rangers osoitti voimansa ja nousi jatkoon otteluvoitoin 4–3.

Ratkaiseva seiskapeli päättyi varhain tiistaiaamuna Rangersin 6–2-vierasvoittoon.

Carolinan ykkössentterin Sebastian Ahon, 24, tunnetilaa ei tarvinnut ottelun jälkeen arvailla. Suomalaistähti vaelsi jättipettymyksen jälkeen PNC Arenan uumenissa murheen murtamana.

– Ottaahan tämä päähän, Aho huokasi IS:lle ääni väristen ja lattiaan tuijottaen.

– Pari maalia kaveri teki ylivoimalla. Me emme tehneet omista. Paikat oli. Mun mielestä se ei ollut meiltä niin huonoa. Meillä oli yritystä. Kun annat kaksi eteen kaverille, niin se vaikeuttaa totta kai aika paljon tota hommaa.

Rangers otti seiskapelissä ohjat heti avauserässä osuttuaan molemmilla ylivoimillaan. Johtoasemaan päästyään vieraat paitsi sammuttivat Carolinan kotiyleisön äänekkään hurmoksen myös pitivät tehokkaasti isännät pois huippupaikoilta.

Puolittaisia tekopaikkoja kotijoukkueella riitti, mutta niistä piti huolen tulikuuma venäläisvahti Igor Shestjorkin.

– Huikea veska. Kaikkihan näkevät, että se on aivan maailmanluokan maalivahti. Ei sen taakse voi silti mennä, että se on niin hyvä. Pitää löytää keinot, emmekä me siihen pystyneet.

– Toki kuusi maalia tänään omiin. Kyllä se vaan on liikaa.

Huipputasaisen ottelusarjan ratkaisuksi muodostuivat etenkin Shestjorkin ja Rangersin ylivoimapeli. Sarjan ylivoimamaalit menivät sinisten eduksi 7–2.

Aho oli ottelusarjassa Carolinan paras pistemies tehoillaan 2+4, mutta hänestäkään ei ratkaisuhetkillä ollut ohittamaan venäläismuuria.

Igor Shestjorkin oli ratkaisuhetkillä mies paikallaan Rangersin maalilla.

Neljättä vuotta putkeen pudotuspeleissä olleen Carolinan kausi päättyi jälleen karvaalla tavalla.

Jo parin vuoden ajan joukkueen on odotettu nousevan hyvästä loistavaksi ja Stanley Cup -tasolle. Tällä kaudella se pelasi ennätyksellisen hyvän runkosarjan, mutta tosipeleissä jäi piippuun.

Aho koki pettymyksessä nyt eroa aiempaan.

– Tänä vuonna oli ehkä hieman erilainen tunne. Viime vuonna sarjassa Tampaa vastaan tuntui, että olisi pitänyt mennä kaikki niin täysin nappiin ja meidän käsikirjoituksen mukaan, että olisimme sen voittaneet.

– Nyt oli sellainen fiilis, ettei ole parempaa joukkuetta kuin me. Sellainen fiilis, että olemme valmiita.

– Ottaa kyllä päähän... Mutta sellaista se on, Aho nieleskeli.

Carolinan päävalmentaja Rod Brind’Amour on vienyt joukkueen pudotuspeleihin kaikilla neljällä kaudellaan, mutta siellä bensa on loppunut liian aikaisin.

Sen suuremmin Aho ei tuoreeltaan halunnut tai pystynyt päättynyttä kautta perata. Selvää kuitenkin on, mitä tästä pettymyksen lisäksi jäi käteen.

– Ainakin taas muistaa, miltä häviäminen tuntuu.

– Varmasti siitä saa sellaista voimaa ja vihaa häviämistä kohtaan. Ei ainakaan halua kokea tätä pettymystä. Vihaa tässä kerätään, Aho päätti.

Ahon lisäksi kesäloma alkoi Carolinan kolmella muulla suomalaisella Teuvo Teräväisellä, Jesperi Kotkaniemellä ja Antti Raannalla, joka loukkaantui kauden viimeisessä ottelussa.

Raannan loukkaantuminen on ilmeisen vakava, sillä Carolinan päävalmentaja Rod Brind’Amour sanoi ottelun jälkeen, ettei suomalaisvahti olisi pystynyt pelaamaan konferenssifinaaleissa, vaikka joukkue olisi sinne onnistunut nousemaan.

Antti Raannan synkkään loukkaantumishistoriaan kirjataan jälleen uusi luku.

Fakta NHL:n pudotuspelit 2. kierros Florida Panthers 0–4 Tampa Bay Lightning

Carolina Hurricanes 3–4 New York Rangers

Colorado Avalanche 4–2 St. Louis Blues

Calgary Flames 1–4 Edmonton Oilers Konferenssifinaalit Colorado Avalanche–Edmonton Oilers

New York Rangers–Tampa Bay Lightning Lännen finaalisarja (COL-EDM) alkaa Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, idän (NYR-TBL) keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

