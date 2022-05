Carolina teki tappioennätyksen NHL:ssä, taas luvassa seiskapeli – jopa Sebastian Aholla paloi kiinni vastustajan kiusankappaleeseen

Neljättä kertaa tänä keväänä selkä seinää vasten voittanut New York Rangers venytti ratkaisun seiskapeliin. Antti Raanta tulitettiin vaihtoon.

Carolina Hurricanesin käsittämätön saldo NHL:n tämän vuoden pudotuspeleissä jatkuu. Kotonaan se on voittanut kaikki seitsemän ottelua, vieraissa hävinnyt kaikki kuusi johtamatta edes kertaakaan.

Varhain sunnuntaiaamuna Carolina teki jo tappioennätyksen otettuaan pataan New Yorkissa. Yksikään joukkue NHL:n pudotuspelihistoriassa ei nimittäin ollut ennen tätä aloittanut pudotuspelejä kuudella vierastappiolla.

Rangers voitti Manhattanilla 5–2 ja tasoitti otteluvoitot 3–3:een.

Rangers paineli karkuun heti avauserässä kahdella maalillaan. Pienestä oli kuitenkin kiinni, että ottelu olisi saanut toisenlaisen alun.

Carolinan suomalaistähdellä Sebastian Aholla oli nimittäin läpiajo seitsemän minuutin pelin jälkeen. Aho epäonnistui, ja noin 10 sekuntia myöhemmin Tyler Motte yllätti toisessa päässä Antti Raannan luvattoman helposti.

Raanta ei ollut Gardenin illassa terävimmillään. Hän sai tehdä maalillaan tilaa Pjotr Kotshetkoville, kun Filip Chytil laukoi heti toisen erän alussa Rangersin jo 3–0-johtoon.

Carolina elätteli vielä pientä toivoa kavennusmaaleillaan, mutta kahta maalia lähemmäs Rangers ei missään vaiheessa vieraitaan päästänyt.

Raannalla ei ollut paras ilta tolppien välissä.

Rangersin maalilla venäläiskomeetta Igor Shestjorkin pelasi jälleen loistopelin. 37 torjunnan lisäksi hän syötti ottelussa peräti kaksi maalia.

Ennen tätä vain neljä maalivahtia NHL:n historiassa oli kerännyt kaksi syöttöä pudotuspeliottelussa. Edellinen oli Pekka Rinne keväällä 2017.

– On kiva, että on maalivahti, jonka ainoa jäljellä oleva askel on alkaa tehdä maaleja, Artemi Panarin vitsaili maanmiehestään.

Shestjorkinin lisäksi Rangersin tehomies oli kaksi maalia tehnyt Chytil. Tshekkisentterin ketjukaveri Kaapo Kakko ei ollut tehoilla mutta kirjasi teholukeman +2.

Päätöserässä Carolinan leirissä oli havaittavissa jo turhautumista. Kuumakalle Tony DeAngelon mittari paukkui odotetusti punaisella. Myös Aho riuhtoi itselleen harvinaisen väkivaltaisuuskakkosen reilut viisi minuuttia ennen loppua.

Aho huitaisi turhautuneena kypärän pois Rangersin Jacob Trouban päästä tämän taklattua suomalaistähteä. Jenkkipakki liekitti tilannetta naureskelemalla päälle ivallisesti.

Kovaa sääntöjen rajamailla pelaavasta Troubasta on muodostunut Carolinalle oikea kiusankappale, joka vetää kärpäspaperin lailla Carolinan pelaajia kanssaan tukkanuottasille harva se pelissä.

Kuutospelissä Rangersin pakiston kivijalka jakoi kuusi taklausta ja blokkasi neljä laukausta. Molemmat olivat joukkueen kärkilukemat.

Jacob Trouba ei anna armoa kaukalossa

Kotivoittojen ottelusarjan ratkaiseva seitsemäs kohtaaminen on ohjelmassa Carolinan kotihallissa Suomen aikaa maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Seiskapeli on molemmille tuttua kauraa jo ensimmäiseltä pudotuspelikierrokselta.

Carolinan historia seiskapeleistä on suotuisa. Se ei ole hävinnyt yhtäkään Hurricanes-aikansa kuudesta game sevenistä.

Kovaa venymiskykyä osoittanut Rangers on puolestaan voittanut tänä keväänä jo neljä ottelua, jossa sen kausi on ollut katkolla.

Jo puolitoista kuukautta sivussa ollut Carolinan ykkösvahti Frederik Andersen on palannut jo harjoituksiin, mutta päävalmentaja Rod Brind’Amourin mukaan kuutospelissä pois vaihdettu Raanta on joukkueen maalilla maanantaina.

– Antakaa minulle päivä aikaa ratkaista se... Mutta kyllä, Raanta aloittaa, Brind’Amour sanoi, kun häneltä kysyttiin, onko suomalainen maalilla seuraavassa pelissä.

Tampassa ainakin hierotaan käsiä yhteen. Seiskapelin voittaja nimittäin aloittaa konferenssifinaalit kahden viime kauden mestaria vastaan heti yhden välipäivän jälkeen keskiviikkona. Tampa on lataillut akkujaan jo pian viikon ajan.