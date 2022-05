NHL-tuomio: Teuvo Teräväinen paljastaa erikoisen mailakikkansa – vanhat puheet supermies McDavidista on syytä unohtaa

Ville Touru

Tähti

Tämä kevät on jo tähän mennessä muuttanut Connor McDavidin ympärillä olleen kertomuksen runkosarjan puoli-itsekkäästä pistenikkarista, josta ei ole kantamaan joukkuetta pudotuspeleissä. McDavid pelaa Gretzky-tason pudotuspelejä. Hän on paitsi hinannut lähes omakätisesti Oilersin jo konferenssifinaaleihin myös sytyttänyt suorituksillaan taisteluliekin joukkuekavereihinsa.

Connor McDavid hiljensi Calgaryn Saddledomen ja päätti Albertan paikallissarjan viitospelin jatkoerässä.

Puheenaihe

NHL:n viihde- ja markkinointikoneistolle osui jättipotti, kun Edmonton eteni konferenssifinaaleihin. Isot supertähdet, railakasta hyökkäyslätkää ja piste-ennätyksiä. Kruununa olisi konferenssifinaali megatähtien McDavidin ja Nathan MacKinnonin välillä. Oilers on monessa mielessä täysin toista ääripäätä kuin kahdella viime kaudella neljän parhaan joukkoon yltänyt supertähditön puolustuskollektiivi Islanders.

Suomalainen

Carolinan Teuvo Teräväinen on melkoinen taikuri myös työvälineensä kanssa. Hän kertoo mailansa flexin vaihtelevan kauden aikana haitarilla 80–87. Loppukautta kohden siirrytään jäykempään. ”Tuntuu, että kiekko pomppii keväällä vähän huonommalla jäällä enemmän, niin tykkään pelata jäykemmällä mailalla. On jämäkämmän oloinen”, Teräväinen taustoitti. Sebastian Aho kuittasi aisaparinsa erikoisen kikan virne suupielessä: ”Teukka on Teukka”.

Farssi

Colorado hukkasi viitospelissä voiton karmealla tavalla. Se oli jo toinen kerta Blues-sarjan aikana, kun Colorado menettää johtonsa kolmannessa erässä hallittuaan ottelua suvereenisti. Tämän joukkueen kyvyt ovat korkeammalla kuin millään toisella, mutta nämä möhlimiset ovat nostaneet kysymysmerkin Avalanchen valmiuksista Stanley Cupiin. Ei konemaiselle Tampalle käy tällaista. Carolina ei puolestaan ole menettänyt kertaakaan näissä pudotuspeleissä kolmannen erän johtoaan.

Mikko Rantasen Coloradon jänne ei ole kestänyt ratkaisuhetkillä.

Yllätys

Torstai–perjantai-yö oli lähes varmasti koko kauden viimeinen kahden NHL-ottelun yö. Aina se osaa tässä vaiheessa yllättää, kun takana on liki kahdeksan kuukautta tauotonta NHL-tykitystä joka yö. Vähiin käy.

Sami Hoffrén

Tähti

Connor McDavid ja Leon Draisaitl. Edmonton Oilersin supertähdet pelaavat yhtä NHL-historian mykistävintä pudotuspelikevättä. McDavid ja Draisaitl ovat paukuttaneet 2,17 pisteen keskiarvolla tulosta. Vain kaksi pelaajaa (vähintään 10 pudotuspeliä) on tehnyt kovemmalla pistekeskiarvolla tehoja yhden kevään aikana: Wayne Gretzky (1983, 1985, 1988) ja Mario Lemieux (1992).

Puheenaihe

St. Louis Bluesin organisaation pisteet ovat laskeneet omissa papereissani. Bluesin pelaajat ovat metsästäneet Coloradon tähtisentteri Nazem Kadria härskisti. Kadri on myös joutunut Bluesin ”fanien” rasististen hyökkäysten kohteeksi sosiaalisessa mediassa, eikä Blues ole tuominnut tätä millään tavoin. Päävalmentaja Craig Berube kieltäytyi puhumasta koko asiasta. Kuvottavaa.

Suomalainen

Teuvo Teräväinen on kevään pelaajia. 27-vuotias kikkakeisari on taas kerran astunut valokeilaan kovissa paikoissa. Teräväinen iski Carolina Hurricanesille vitospelin voittomaalin kylmähermoisesti ylivoimalla. Pudotuspelien tehokkain suomalainen johtaa myös Carolinan sisäistä pistepörssiä tehoilla 4+7.

Teuvo Teräväinen räväytti voittomaalin viidennessä ottelussa New York Rangersia vastaan.

Farssi

Calgary Flames oli sarjan parhaiten puolustavia joukkueita runkosarjassa, mutta toisen kierroksen villissä Albertan taistelussa Flamesin paketti levisi totaalisesti. Flamesin reppu heilui viidessä ottelussa 25 kertaa. Tähtivahti Jacob Markström romahti repaleisen viisikon takana. Markströmin, 32, torjuntaprosentti ottelusarjassa oli karmea 85,2.

Yllätys

Mestarisuosikki Colorado Avalanche laski alleen anteeksiantamattomalla tavalla vitospelissä St. Louisia vastaan. Coloradolla oli täydellinen paikka rikkoa toisen pudotuspelikierroksen kirous, mutta 3–0-johdon menettäminen pitää demonit elossa. Miten Avalanche reagoi sulamiseen?

Ismo Lehkonen

Tähti

Connor McDavid, ei kahta sanaa. 12 otteluun 26 pistettä ja +19. Näistä 19 pistettä on tullut 5–5-pelissä. McDavidin pelin laatu ja taso ovat sitä luokkaa, että aletaan puhua yhdestä kaikkien aikojen parhaista pelaajista. Kun hän sai pelivälineen, Flamesilla ei ollut mitään eväitä pysäyttää häntä. McDavid on nostanut myös tasoaan kaksinkamppailuissa, karvauspelissä ja riistoissa.

Puheenaihe

Florida Panthersin valmennus. Olen vähän eri linjoilla kuin moni muu. Florida teki kuitenkin runkosarjassa ylivoimaisesti eniten maaleja ja pudotti ensimmäisellä kierroksella kokeneen joukkueen (Washingtonin). En näe, että Floridan pelitavassa olisi vikaa. Vastuu täytyy olla myös johtavilla pelaajilla. Heidän pitää puolustaa paremmin. Kuka tuota joukkuetta johtaa kopissa?

Runkosarjavoittaja Floridan kausi päättyi Tampa Bayn käsittelyssä suoraan neljässä ottelussa.

Suomalainen

Teuvo Teräväinen on Carolinan piilotettu tähti. Aina kun vaaditaan jotain muutoksia pelin sisällä, katseet kääntyvät aika usein Teräväiseen. Eikä nyt puhuta pelkästään tärkeiden maalien ja pisteiden tekemisestä. Teräväinen on tärkeä pelaaja alivoimapelaamisessa ja puolustustehtävissä. Hän on ”piilossa oleva” superpelaaja.

Farssi

Calgary Flames oli tällä kaudella suosikkijoukkueeni valitun pelitavan, fyysisen pelaamiseen ja kurinalaisuuden takia, mutta fyysinen puoli petti Flamesilta pahasti pudotuspeleissä. He jäivät Edmontonin jalkoihin. Flames alkoi piiputtaa, etenkin heidän kärkijätkänsä. Näköjään ensimmäisen kierroksen seitsemän pelin sarja Dallasia vastaan oli liikaa.

Calgaryn paketti levisi kuin Jokisen eväät.

Yllätys

St. Louisin sitkeys. Joukkue oli jo lähellä kesälomille lähtöä, mutta sieltä vaan St. Louis kaivoi itsensä mukaan vielä ottelusarjaan. St. Louis pisti all in jokaisessa vaihdossa. Sen näki kaikesta tekemisestä. Hatunnosto siitä, ettei St. Louis suostu lähtemään kesälomille taistelematta. Colorado sai hyvää oppia siitä, miten jokaisella vaihdolla on valtava merkitys pudotuspeleissä.