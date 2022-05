Teuvo Teräväinen taas Carolinan sankari tiukassa paikassa – ”Eihän se tarvinnut kuin sivaltaa”

Teuvo Teräväinen laukoi voittomaalin. Carolina on voiton päässä konferenssifinaaleista.

Suomalaisten tähdittämä Carolina Hurricanes on voiton päässä NHL:n Itäisen konferenssin finaaleista.

Kaksi edellistä ottelua hävinnyt Carolina kaatoi varhain perjantaiaamuna New York Rangersin kotonaan 3–1 ja siirtyi ottelusarjassa 3–2-johtoon.

Voittomaaliksi jääneen 2–1-osuman laukoi toisen erän puolivälissä ylivoimalla Teuvo Teräväinen.

Vain hetkeä aiemmin Rangers ehti jo juhlia johtomaalia, mutta se hylättiin Carolinan haaston jälkeen niukkana paitsiona.

Vaikka viitospeli oli lukemien valossa tiukka, Carolina piti vankasti ohjaksia käsissään. Rangers ei saanut koko ottelun aikana aikaiseksi kuin 17 laukausta kohti Antti Raannan vartioimaa maalia.

Teräväisen ketjukaveri Sebastian Aho kilautti toisessa erässä kiekon kahdesti tolppaan. Lopullisen ratkaisun upotti päätöserän puolivälin jälkeen läpiajosta Andrei Svetshnikov.

– Pelasimme aika tärkeään paikkaan varmaankin sarjan parhaan pelimme, Teräväinen sanoi IS:lle ottelun jälkeen.

Teräväisen voittomaali saattoi olla hyvinkin merkittävä koko ottelusarjan kannalta. Eikä se suorituksenakaan pöllömpi ollut. Suomalaislaituri upotti pienestä kulmasta kiekon taidokkaasti yläkulmaan ohi Igor Shesjorkinin.

Maali oli Carolinan ensimmäinen ylivoimalla koko ottelusarjassa.

– Eihän se tarvinnut kuin sivaltaa, Teräväinen kuittasi vaatimattomaan tyyliinsä.

Maali oli Teräväiselle pudotuspelien neljäs. Hänestä on tulossa isojen maalien mies, sillä verkko heilui tiukassa paikassa myös edelliskierroksen Boston-sarjan seiskapelissä.

– Välillä sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sama se, kuka maalit tekee, kunhan joku tekee. Kiva tietenkin, että olen itse saanut onnistumisia.

Kevään 12 pudotuspeliotteluun tehot 4+7 iskenyt Teräväinen on Carolinan kovin pistelinko tosipeleissä. Aho on heti seuraavana (4+5). Teräväinen on myös pudotuspelien tehokkain suomalainen.

Carolinan pudotuspelit ovat olleet toistaiseksi hämmentävän kaksijakoiset. Se on voittanut kaikki seitsemän kotiotteluaan, mutta vieraissa on tullut takkiin jokaisessa viidessä pelissä.

– Kai se vähän on sattuman kauppaakin. Mutta onhan tämä meidän kotiyleisö ihan huikea. Se tuo meille paljon energiaa ja varmasti vastustajien on vaikeampi tulla tänne.

– Sitä ensimmäistä Rangers-peliä lukuun ottamatta olemme myös olleet melkein koko ajan kotona johdossa ja saaneet hyvän rumban päälle. Pelaamme yleensä aika hyvin johtoasemassa.

Carolina on ollut voittamaton kotonaan pudotuspeleissä.

Carolina pääsee yrittämään vieraskirouksensa katkaisua lauantaina, kun ottelusarjan kuudes kohtaaminen pelataan Manhattanilla.

Ottelusarjan voittaja kohtaa konferenssifinaaleissa kahden viime kauden mestarin Tampa Bayn.

Torstain ottelut Carolina Hurricanes–New York Rangers 3–1 (1–1, 1–0, 1–0) C: Teuvo Teräväinen 1+0, Antti Raanta 16/17 torj. Calgary Flames–Edmonton Oilers x–x (1–0, 3–4, x–x) E: Jesse Puljujärvi 1+0