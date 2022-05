Aleksander Barkov purkaa jättipettymystä – ottaa kantaa kuumaan puheenaiheeseen: ”Toivottavasti pysyy”

Aleksander Barkovin kipparoiman Florida Panthersin runkosarjaloisto himmeni pudotuspeleissä. Joukkueen valmentajatilanne on kesän kuuma puheenaihe.

Florida Panthers on noussut parin viime vuoden aikana hätyyttelemään NHL:n kärkeä. Päättyneellä kaudella se oli runkosarjassa jo koko liigan ykkönen ensi kertaa seurahistoriassaan.

Pudotuspeleissäkin tuli ensimmäinen ottelusarjan voitto 26 vuoteen, mutta kokonaisuutena tosipelit olivat Floridalta kaukana runkosarjan loisteesta.

Toisella kierroksella osavaltiovihollinen, kahden viime kauden mestari Tampa Bay Lightning pyyhki pikkuveljellään jäätä suoraan neljässä ottelussa.

– Runkosarja oli todella hyvä. En tiedä, olisiko paremmin voinut edes mennä. No, ehkä kaikki pelit voittamalla, kapteeni Aleksander Barkov summasi IS:lle keskiviikkona Panthersin kauden päättäneessä mediatilaisuudessa.

– Pudotuspeleissä oli vaikeuksia Washingtoniakin vastaan, mutta löysimme keinot voittaa ja keinot pelata omaa peliämme varsinkin sarjan loppua kohden. Pelasimme hyvät kolme viimeistä peliä.

Tampaa vastaan pelit olivat suurimmaksi osaksi varsin tiukkoja, mutta lopputulos oli armoton.

– Tampaa vastaan saimme oman pelin toimimaan, mutta maaleja emme saaneet aikaiseksi, eikä ylivoima toiminut. Totta kai pitää antaa myös tunnustusta vastustajalle. He pelasivat ja puolustivat hyvin.

– Ei antanut meille paljon mahdollisuuksia, kun sen hyvin organisoidun puolustuksen takana oli vielä hyvä maalivahti, Barkov sanoo viitaten säkenöivästi torjuneeseen Andrei Vasilevskiin.

Andrei Vasilevski oli läpi sarjan muuri Tampan maalilla.

Toista vuotta putkeen Panthersin kausi päättyi Tampan käsittelyssä. Barkov kokee näiden olleen opettavaisia kokemuksia.

– Pudotuspeleissä olemme nähneet, mitä voittaminen vaatii ja mitä he tekevät paremmin kuin me. Opimme pieniä asioita, joissa meidän pitää olla parempia. Löysimme tavan voittaa Washington. Emme onnistuneet samassa Tampaa vastaan, mutta opimme varmasti jotakin.

– Tämä laittaa miettimään, mitä voimme tehdä paremmin. Niin joukkueena kuin yksilöinä.

Runkosarjassa Florida teki enemmän maaleja kuin yksikään toinen NHL-joukkue 26 vuoteen (4,11 / peli). Hanat jäätyivät kesän korvalla karusti. Tampaa vastaan Florida teki koko ottelusarjan aikana vaivaiset kolme maalia.

Taival päättyi lopulta ironisesti koko pitkän kauden ensimmäiseen nollan maalin iltaan.

Runkosarjassa hirmutehot (67 ott. 39+49=88) paukuttanut suomalaiskapteeni hyytyi myös itse tärkeimmillä hetkillä.

– Sanotaan näin, että ei ollut paras mahdollinen, mutta opimme ja opin aika paljon, Barkov kertasi omaa panostaan.

– Joukkue edellä siinä mennään, eikä mietitä omia tehoja, mutta kolme maalia neljään peliin ei ole mikään hyvä suoritus joukkueelta. Varsinkin kun itselläni ei ollut periaatteessa mitään muuta kuin maalipaikkoja. Ei tehoja eikä mitään. Eihän se hyvä juttu ole.

Tampa oli taas kantona Panthersin kaskessa.

Tampa hyydytti Floridan ennen kaikkea rautaisella puolustamisellaan.

– Puolustuksella tietysti autetaan voittamaan pelejä, mutta tämä on maalintekopeli. Jos ei tee maaleja, niin ei voiteta. Varsinkaan tuollaista joukkuetta vastaan, joka puolustaa hyvin, Barkov tuumaa.

26-vuotias Barkov on tunnettu aina himoharjoittelijana. Jättipettymykseen päättynyt kausi pitää huolen, ettei hikipisaroita säästellä Tampereella tänäkään suvena.

– Nyt on koko kesä aikaa tulla paremmaksi. Ja sitten tulla takaisin ja olla valmis.

Floridan ydinrunko on kiinnitetty sopimuksiin myös ensi kaudeksi. Hallitseva runkosarjavoittaja kuulunee ensi talvenakin kärkijoukkueisiin.

Pudotuspelien vaikeudet herättivät kuitenkin keskustelua, onko väliaikaisen päävalmentajan tittelillä joukkuetta luotsannut tulokasvalmentaja Andrew Brunette oikea mies vetelemään ohjaksista myös ensi kaudella.

Brunetten nousu päävastuuseen tapahtui syksyllä suunnittelematta, kun konkarivalmentaja Joel Quenneville joutui eroamaan äkisti vanhojen syntien paljastuttua.

Barkov suitsuttaa Brunettea.

– Bruno teki uskomatonta työtä. Tiedän, että se oli todella haastava tilanne hypätä puikkoihin kesken kauden. Hän otti homman haltuun ja piti pään kylmänä. Oli vain oma itsensä, Barkov sanoo.

– Koko joukkue kunnioitti häntä, rakasti pelata ja tehdä kovasti hommia hänelle. Hän sai meidät lentoon ja pitämään hauskaa jäällä. Nauttimaan pelistä ja toisten eteen pelaamisesta ja kamppailemisesta.

Barkov kehuu erityisesti Brunetten kommunikointitaitoja. Kapteeni ottaa kantaa kesän kuumaan puheenaiheeseen.

– Toivottavasti hän pysyy täällä ensi kaudella ja sen jälkeenkin.

Pelaajana pitkän NHL-uran tehnyt Andrew Brunette sai yllättäen tulikasteen päävalmentajana.

Brunette itse teki keskiviikkona selväksi haluavansa palata ensi kaudella penkin taakse.

– Rakastan tätä joukkuetta, mutta ymmärrän myös bisneksen. Minun työnäytteeni on pöydällä. Nyt on johtoportaan käsissä, miten he haluavat edetä. Ymmärrän kyllä yhtälön molemmat puolet, Brunette sanoi.

NHL:ssä on nyt vapaana poikkeuksellisen paljon kokeneita ja meritoituneita valmentajia, joiden pestit ovat päättyneet syystä tai toisesta lähiaikoina. Vapaita nimiä ovat muun muassa Barry Trotz, John Tortorella, Mike Babcock, Paul Maurice, Alain Vigneault, Claude Julien, Rick Tocchet, Travis Green, Dave Tippett ja Peter DeBoer.

Floridan GM Bill Zito ei vielä tuoreeltaan kauden jälkeen halunnut ottaa kantaa valmentaja-asiaan.

– Kaikki on vielä sen verran tuoretta, että annamme tunteiden tasaantua. Sanoin jo alkukaudesta, että katsomme kauden loppuun ja arvioimme ja teemme päätökset sitten, Zito ilmoitti.

– Aiomme käydä läpi perusteellisen päätöksentekoprosessin ja tehdä päätökset oikeista syistä.

Zitolta kysyttiin, minne syyttävä sormi osoittaa pudotuspelien mahalaskun suhteen.

– Mielestäni kautta linjan. Alkaen minusta. Mutta emme aio tehdä hätiköityjä arvioita, Zito sanoi.