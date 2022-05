Patrik Laine saamassa jättisopimuksen? Sisäpiiriläinen povaa suomalaistykille hurjaa palkkaa

Suomalaishyökkääjän sopimus on katkolla kesällä.

Hyökkääjä Patrik Laineen jatkosopimus on ollut kuuma aihe Columbuksessa kauden aikana. 7,5 miljoonaa dollaria päättyneestä kaudesta tienanneen Laineen sopimus päättyy.

Vielä talvella pohdittiin, minkälaista kontrahtia suomalaiselle uskaltaa tarjota, kun maalihanat olivat pitkään tukossa. Ääni muuttui kellossa, kun tamperelainen löysi huiman kevätvireen. Loppusaldo oli 56 tehopistettä yhtä monessa ottelussa ja pelimäärään nähden varsin kelvollinen 26 maalia.

Blue Jacketsista The Athleticille raportoiva Aaron Portzline arvioi tuoreessa jutussaan, että pitkän jatkosopimuksen sorvaaminen Laineelle on luonnollisesti tärkeimpiä asioita seuran kesän työlistalla. Ja povattu hintalappu nousee koko ajan.

Evolving-hockey -analytiikkasivuston arvion mukaan Laineen arvo olisi noin 7 miljoonaa per vuosi viiden vuoden sopimuksella, mutta toimittaja huomauttaa, että se ei varmastikaan riitä sitomaan suomalaista pitkään jatkopaperiin.

– Laine saisi varmasti yli 7 miljoonan dollarin tarjouksen vapailla markkinoilla. Sivuston arvioima viiden vuoden pituus vaikuttaa järkevältä. Sen pituisen sopimuksen suuruus voisi olla noin 50 miljoonaa dollaria. Jos pituus on kuusi vuotta tai enemmän, keskiansio putoaisi todennäköisesti alle 10 miljoonan, Portzline arvioi.

Laineen neuvotteluasema on monisyinen, sillä hän on rajoitettu vapaa agentti. Toisin sanoen Columbus pystyy säilyttämään Laineen oikeudet itsellään, ja jos joku kilpaileva seura tekee kovan tarjouksen, Columbus pystyy pitämään Laineen yksinkertaisesti tarjoamalla saman kontrahdin – halusi Laine jäädä seuraan tai ei.

Hintaa nostaa myös se, että vuoden päästä Laine olisi kokonaan rajoittamaton vapaa agentti. Toisin sanoen mitä lyhyempi uusi sopimus olisi, sen nopeammin Laine pääsisi mittaamaan todellisen arvonsa vapailla markkinoilla kaikkien saatavilla.

Jos Blue Jackets haluaa pitää maalitykkinsä pitkään, se myös maksaa.

Portzline huomauttaa, että myös suomalaisella on kortti pelattavanaan. Sopimustilanteen vieminen välimieskäsittelyyn voisi tuoda Laineelle hyvin suotuisan ratkaisun, sillä hänen aiempi palkkansa oli 7,5 miljoonaa ja hän iski päättyneellä kaudella pisteen per peli. Palkankorotukselle on jämerät perusteet.