Supermies McDavidin Edmonton ryöpytti Calgaryn kanveesiin – maalivahdin jyrääminen aiheutti joukkorähinän

NHL:n pudotuspelien kovin maalitykki Evander Kane teki hattutempun. Edmonton on ottanut yllättäen ohjat Albertassa.

Albertassa marssitaan nyt Edmonton Oilersin tahtiin.

Altavastaajana provinssin paikallissarjaan lähtenyt Oilers kaatoi Calgary Flamesin varhain maanantaiaamuna kotonaan 4–1 ja siirtyi toisella peräkkäisellä voitolla ottelusarjassa 2–1-johtoon.

Edmonton tuli lujaa hurmiollisen kotiyleisönsä eteen ja otti hallinnan heti avauserässä. Maali jäi kuitenkin vielä siinä syntymättä, mutta toisessa erässä Oilers aloitti valtaisan ryöpytyksen.

Tahtipuikkoa heilutti fantastisia pudotuspelejä pelaava Connor McDavid, joka on kylvänyt kauhua Flamesin riveissä läpi sarjan.

Edmonton paineli toisessa erässä 4–0-johtoon. Ensin osui Zach Hyman ja sen jälkeen kolmesti putkeen pudotuspelien kovin maalitykki Evander Kane.

Edmontonin tammikuun superhankinta nosti hattutempullaan pudotuspelien maalimääränsä jo kymmeneeen.

McDavid syötti Oilersin maaleista kolme, Leon Draisaitl kaikki neljä. Molemmat supertähdet kirjasivat tehotilastoon lukeman +4.

Päätöserässä voitosta ei enää ollut kysymystäkään, mutta Albertan räjähdysalttiin taiston hengessä tylsäksi erää ei voinut haukkua.

Siitä piti etunenässä huolen Calgaryn panssarivaunu Milan Lucic, joka kävi jyräämässä maalinsa takaa kiekkoa hakeneen Oilersin maalivahdin Mike Smithin.

Tilanne aiheutti odotetusti joukkorähinän, ja Lucic passitettiin suihkuun. Yli satakiloisella Lucicilla on aiempaakin historiaa maalivahtien rullauksesta.

Calgaryn päävalmentajan Darryl Sutterin mielestä Lucic yritti jarruttaa tilanteessa.

– Siitä tuomittiin ryntäys, eikö? Voitteko kuvitella, jos Lucic oikeasti ryntäisi, Sutter totesi lakoniseen tyyliinsä.

Smith vaikutti selvinneen rysäyksestä säikähdyksellä, mutta hän joutui silti poistumaan vasten tahtoaan aivotärähdysprotokollan mukaiseen testiin. Mikko Koskisen tuurausvuoro jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä Smith palasi hetkeä myöhemmin hallin uumenista takaisin estradille.

Pudotuspeleissä vähälle vastuulle jäänyt Edmontonin Jesse Puljujärvi sai tällä kertaa jääaikaa vajaat 11 minuuttia.

Oilersin ykköstykistö on jatkanut pudotuspeleissä siitä mihin runkosarjassa jäi. McDavid on paukuttanut 10 peliin tehot 6+17=23 ja Draisaitl 7+12=19. He dominoivat pudotuspelien pistepörssiä.

Maalipörssin ykkösnimen Kanen saldo on 10+3, jolla hän on pistetaulukossa heti neljäntenä.

McDavid on tehnyt vähintään kaksi tehopistettä jo kuudessa ottelussa putkeen.

– Olemme antaneet yhden kaverin kaataa meidät nyt jo parina iltana. Nyt menemme takaisin fläppitaulun ääreen ja ratkaisemme, miten saamme pysäytettyä hänet ensi pelissä, Calgaryn Matthew Tkachuk puhisi ottelun jälkeen McDavidiin liittyen.

Edmonton on saanut McDavidin johdolla läpi kauden tiiviistä ja kurinalaisesta puolustuspelistään tunnetun Calgaryn yllättäviin ongelmiin. Vezina-finalisti Jacob Markströmin takana helisi avauspelissä kuusi, toisessa viisi ja nyt neljä kertaa.

Calgary on pelannut sarjan kaikki kolme otteluaan ilman puolustuspään isäntäänsä Chris Tanevia, joka loukkaantui Dallas-sarjan lopussa.

Albertan paikallisen neljäs näytös on ohjelmassa Edmontonissa Suomen aikaa varhain keskiviikkoaamuna.

Tunteet roihuavat Albertassa.

Sunnuntain ottelut Tampa Bay Lightning–Florida Panthers 5–1 (1–1, 2–0, 1–0) F: Aleksander Barkov 0+1 New York Rangers–Carolina Hurricanes 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) Edmonton Oilers–Calgary Flames 4–1 (0–0, 4–0, 0–1)