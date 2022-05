Sebastian Aho ja Antti Raanta taas Carolinan sankarit – tulikuuman raumalaisvahdin nollaputki jo toistasataa minuuttia

Suomalaiset loistivat ratkaisurooleissa, kun Carolina siirtyi ottelusarjassa 2–0-johtoon.

Carolina Hurricanes kaatoi New York Rangersin toistamiseen kotonaan ja siirtyi NHL:n toisen pudotuspelikierroksen ottelusarjassa johtoon voitoin 2–0.

Maaleilla sarjan alussa ei ole juhlittu. 2–1-avausvoiton jälkeen tällä kertaa Carolinan voittolukemat kirjattiin maalein 2–0. Niistäkin jälkimmäinen syntyi lopussa tyhjiin.

Ottelun ykköstähtenä säkenöi tulikuuma suomalaisveskari Antti Raanta, joka pelasi 21 torjunnallaan NHL-uransa ensimmäisen nollapelin pudotuspeleissä.

Avauspelissäkin Carolinan voiton takuumiehenä loistanut Sebastian Aho oli tehoillaan 1+1 mukana molemmissa maaleissa, ja Teuvo Teräväinenkin pääsi syöttöpisteellään pöytäkirjaan.

Edellisottelun tapaan myös sarjan toinen kohtaaminen oli tasaväkinen pienten marginaalien taisto, jossa ei huippupaikoilla juhlittu.

Carolina siirtyi lopulta johtoon toisen erän lopussa pelatessaan alivoimalla.

Teräväinen nappasi kiekon puolustusalueella ja lähetti välittömästi Ahon laidalta karkuun. Puolustaja Brendan Smith loi omalla nousullaan Carolinalle ylivoimahyökkäyksen. Ahon millintarkka syöttö napsahti kohdilleen, ja Smith laukoi voittomaaliksi jääneen osuman aikaan 35.54.

Päätöserässä Carolina puolusti johtoaan kurinalaisesti, ja Raanta hoiteli varmaotteisesti muutamat vaaranpaikat.

Aho kävi vielä niittaamassa loppuluvut tyhjään maaliin kaksi sekuntia ennen päätössummeria.

– Nollapelissä on tietenkin kyse koko joukkueen panoksesta, ottelun parhaana palkittu Raanta kiitteli lehdistötilaisuudessa.

– Tuntuu, ettei minun tarvinnut tehdä hirveän montaa isoa torjuntaa. Jätkät edessäni pitivät huolen, ettei vastustajalla ollut takatolppapaikkoja tai muutenkaan helppoja laukaisupaikkoja. Myös alivoimamme oli loistava.

Suursuosikkina sarjaan lähtenyt Carolina on kahden voiton etumatkalla, kun sarja siirtyy Madison Square Gardeniin. Kolmas ottelu pelataan Suomen aikaa sunnuntai-iltana.

Edellispelissä samaan ketjuun siirretyt Aho ja Teräväinen jatkoivat yhdessä myös kakkospelissä. Suomalaistandemin rinnalla viiletti tulokas Seth Jarvis.

Aho ja Teräväinen ovat paitsi Carolinan kaksi tehokkainta pelaajaa myös toistaiseksi tehokkaimmat suomalaiset näissä pudotuspeleissä.

Teräväinen on kasannut yhdeksään otteluun tehot 2+7, Aho 4+4.

Ykkösvahti Frederik Andersenin loukkaantumisen vuoksi torjuntavastuuseen noussut Raanta on yltynyt hurjaan iskuun Carolinan tolppien välissä.

Antti Raannasta on tullut Rangersin painajainen.

Raumalainen on pitänyt Rangersia nollilla jo 116 minuuttia putkeen. Pudotuspelien kahdeksassa ottelussaan Raanta on kauhonut kiekkoa kiinni torjuntaprosentilla 93,9 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 1.83.

Kahdeksan jäljellä olevan joukkueen maalivahdeista tilastoissa Raannan edellä on vain St. Louis Jordan Binnington, joka on pelannut toistaiseksi viidessä ottelussa.

Raanta on jättänyt kahdessa tiukassa Rangers-ottelussa varjoonsa Rangersin Igor Shestjorkinin, joka lähes varmuudella palkitaan tämän kauden parhaana maalivahtina.

Huonosti ei toki venäläinenkään ole pelannut. Hän on päästänyt kahdessa ottelussa kolme maalia Raannan yhtä vastaan.

– Tämä on loistava taisto. On aina hienoa kohdata liigan kovimpia maalivahteja. Luulen, että olen vielä hieman enemmän varpaillan, kun toisessa päässä on aivan eliittimaalivahti, Raanta sanoi, kun häneltä kysyttiin maalivahtien keskinäisestä mittelöstä.

Perjantain ottelut Carolina Hurricanes–New York Rangers 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) C: Sebastian Aho 1+1, Antti Raanta 21/21 torj. Calgary Flames–Edmonton Oilers x–x (2–0, x–x, x–x)