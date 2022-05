NHL-tuomio: Ilmainen vinkki Floridaan, ei Barkovia näin käytetä! Tuleeko Suomeen puskista Butterfield Trophy?

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Ismo Lehkonen.

Ville Touru

Tähti

Vahva veikkaus, että Calgaryn pikkumies Johnny Gaudreau säkenöi Oilers-sarjassa, kun vastassa ei olekaan Dallasin betonipuolustusta. Joku joukkue maksaa tälle taikurille tänä kesänä useita kymmeniä miljoonia.

Puheenaihe

Viime viikonloppuun saattoi päättyä Bostonin fantastisen seuraikonin Patrice Bergeronin ura. Kesällä 37 vuotta täyttävä Bergeron kertoi, ettei ole tehnyt vielä päätöstä tulevaisuudesta. Symboliikkaa oli ilmassa, kun Bergeron halasi kauden viimeisen pelin jälkeen jäällä kaikki joukkuekaverinsa. Ainakaan pelillisten syiden vuoksi hänen ei tarvitsisi lopettaa. Bergeron voittanee ennätyksellisen viidennen Selke Trophyn.

Oliko se siinä, Patrice Bergeron?

Suomalainen

Amerikan kiekkokevään kovin suomalaistykitys löytyy tällä hetkellä AHL:stä. Buffalon farmijoukkueen Arttu Ruotsalainen suorastaan dominoi nyt farmiliigan pudotuspelejä. 7 otteluun tehot 8+3 paukuttanut suomalaishyökkääjä johtaa sekä maali- että pistepörssiä ja on johdattanut Rochesterin jo kolmannelle pudotuspelikierrokselle. Tätä menoa Ruotsalainen on matkalla Jack A. Butterfield Trophyyn (AHL:n pudotuspelien MVP).

Farssi

Panthersin kotiareenassa suon laidalla tuntui olevan tammikuussa parempi tunnelma kuin paikallissarjan kahdessa ensimmäisessä ottelussa. Ei säväyttänyt. Tampa on toki taidokas joukkue tappamaan usein pelistä tunteen ja tunnelman, mutta Florida pelaa tässä vaiheessa ensi kertaa 26 vuoteen, joten luulisi yleisön syttyvän. Eräs paikallinen epäili osasyyn olevan, että Miami Heat pelaa vieressä samaan aikaan NBA:n konferenssifinaaleita.

Konemainen Tampa kävi hiljentämässä Panthersin kotituvan.

Yllätys

St. Louis onnistui avauspelin pelillisen tyrmäyksen jälkeen riisumaan Coloradon tehokkaasti aseista kakkospelissä. Hienoa, ettei tästä tullut Coloradolle helppo ja kiva puistokävely, vaan se joutuu nyt kohtaamaan kakkoskierroksen mörkönsä painetilanteessa. Tilanne on sama kuin vuosi sitten. Tuolloin Colorado dominoi Vegasia vastaan avauspelissä, mutta vastustaja teki nopeasti läksynsä ja sen jälkeen Coloradon hyökkäyspeli tukehtui täysin.

Sami Hoffrén

Tähti

Kaava toistuu joka kevät. Pelit kovenevat ja Nikita Kutsherov astuu yhä vahvemmin esiin. Tampa Bay Lightningin venäläistaikuri on aloittanut ottelusarjan Florida Panthersia vastaan supertähteyden vaatimalla tavalla. Kun on aika paketoida peli, Kutsherov ottaa tahtipuikon silkinpehmeisiin lapasiinsa.

Puheenaihe

Albertan paikallistaistelu tärähti käyntiin sairaalla sirkuksella. Calgary Flamesin ja Edmonton Oilersin välisessä hegemoniasarjassa voi oikeasti tapahtua mitä vaan. Avausottelun 15 maalin ilotulitus oli virhesumien ja surkean maalivahtipelin cocktail. Flamesin törkyturpatähti Matthew Tkachuk takaa, että jännite pysyy ottelusarjan loppuun asti, vaikka Flames on selkeästi parempi joukkue.

Suomalainen

Frederik Andersen voi rauhassa parannella vaivojaan, sillä Carolina Hurricanesin tolppien välissä on kevään pelaaja. Antti Raanta ryösti avausottelussa voiton Hurricanesille. Kokenut 33-vuotias raumalainen ottaa isoja torjuntoja otteluiden kriittisillä hetkillä. Pudotuspelien tilastorivi on vakuuttava: 93,3% ja 2,13 päästettyä maalia per ottelu.

Farssi

Eikö Panthers ole oppinut mitään viime keväästä? Vuosi sitten mestari Tampa näytti kissalaumalle, miten pudotuspelimaailmassa voitetaan pelejä. Panthers on pelaamassa itseään poikamaisesti jälleen ulos kevättansseista. Kakkosottelun loppusekuntien nukahdus Tampan voittomaalissa oli järkyttävä rimanalitus.

Yllätys

Se ei yllätä, että keväisin nousee yllättäviä ratkaisijoita, mutta lottopallot osuivat kohdalleen, kun sankariksi nousi Ian Cole. Carolinan konkaripuolustaja oli pelannut ennen Rangers-sarjan avausottelua 103 pudotuspeliä, ja tehnyt yhden maalin. Jatkoerässä Colen leijakiekko upposi luvattoman helposti Igor Shestjorkinin ohi.

Ismo Lehkonen

Tähti

Brayden Point on sivussa kivuliaan vamman takia, ja kuinka ollakaan Nikita Kutsherov on taas ilmoittautunut eturiviin ja ottanut joukkueen reppuselkään. Artistimaisia suorituksia, ja hän tekee hommia molempiin suuntiin. Poikkeuksellinen pelinero, joka jakelee uskomattomia syöttöjä. Hallitsee myös pelaamisen tulostaulun mukaan.

Puheenaihe

Sellainen alku sitten! 9–6-tulos näytti taas sen, ettei Edmontonilla ole minkäänlaista puolustussuunnitelmaa. Käsittämättömän huono peli Jacob Markströmiltä, mutta onni onnettomuudessa oli, että Calgary heilutti reppua. Markström ei pelaa toista yhtä huonoa ottelua. Calgary syö hengiltä Edmontonin.

Suomalainen

Nostetaan esille Carolinan parivaljakko Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen. Päävalmentaja Rod Brind’Amour turvautui avausottelussa hädän hetkellä tuttuun ratkaisuun ja löi kaverukset yhteen. Sen jälkeen peli muuttui sormia napsauttamalla. Kaksi erää Carolina oli pulassa, mutta suomalaiskaksikko hoiti pelin tasoihin väkisin. Uskon, että Aho ja Teräväinen jatkavat yhdessä.

Sebastian Aho survoi tärkeän 1–1-tasoituksen ensimmäisessä ottelussa New York Rangersia vastaan.

Farssi

Panthers on pakko nostaa esille. Kritiikkiä ansaitsee Aaron Ekblad, MacKenzie Weegar ja koko keskikaista (Barkov-Bennett-Lundell-Luostarinen). Nyt tulee tennistermein 6–0 käkättimeen. Kaiken hatuksi Panthersin ylivoima sakkaa. Ilmainen vinkki valmennusjohdolle: Barkovin paikka ylivoimalla ei ole viivassa eikä maskimiehenä (rooli tulokaskaudella).

Yllätys

Colorado Avalanchen vaisu kakkospeli St. Louis Bluesia vastaan. Jäljellä on enää kahdeksan joukkueita eli mukana ei ole huonoja joukkueita. Pelkkä hallille ilmestyminen ei riitä. Joka vaihtoon on pistettävä kaikki tiskiin. Muuten vastapuoli ottaa pelin näppeihinsä. Colorado ei löytänyt aseita St. Louisin puolustuksen murtamiseen ja maalipaikat olivat todella vähissä.