Aleksander Barkov ja kumppanit etsivät kuumeisesti lääkkeitä katastrofikipsiin – ”Ei missään nimessä hyvä asia”

Floridan on saatava ylivoimansa toimimaan NHL:n pudotuspeleissä. Konemainen Tampa Bay ei odottele.

Sunrise, Florida

Florida Panthers pelaa toisella pudotuspelikierroksella ensi kertaa 26 vuoteen.

Se hävisi tiistain avausosan kotonaan 1–4 ja joutui takaa-ajajaksi osavaltiovihollista Tampa Bayta vastaan.

– Meillä oli tilaisuutemme ja tarpeeksi paikkoja voittaa peli. Tiedämme, missä meidän pitää olla parempia. Pitää tehdä vähän kovempaa hommia ja olla fiksumpi, Floridan kapteeni Aleksander Barkov sanoo.

Vaikka loppuluvut olivat selvät, dominoiva Tampa ei suinkaan ollut. Ottelun ensimmäisen puolikkaan Florida oli ohjaksissa ja kontrolloi peliä.

Tampan supervahti Andrei Vasilevski otti kuitenkin tärkeät torjunnat ja joukkue hänen edessään ratkoi voiton ylivoimamaaleilla.

Florida osoitti avausottelussa, että sillä on kaikki eväät haastaa Tampa. Se esimerkiksi voitti maaliodottaman tasaviisikoin pelatessa.

Äärirutinoitunut Tampa on kuitenkin ollut vastaavissa tilanteissa aiemminkin. Lähes poikkeuksetta se kääntää tasaiset ottelut edukseen tekemällä pienet asiat vastustajaansa paremmin. Ratkaisuhetkillä Tampan virheet ovat todella harvinaisia.

– Siihen on varmasti syynsä, miksi he ovat menestyneet. He odottavat sopivia hetkiä, eivätkä turhaan yritä mitään sellaisista paikoista, mistä ei saa mitään aikaiseksi, Barkov sanoo.

– Niillä on äijät, jotka pystyvät ratkomaan. Muut pelaavat varman päälle ja voittavaa jääkiekkoa.

Ratkaisupelaajista avausottelussa loisti Nikita Kutsherov. Brayden Point sen sijaan oli loukkaantumisen vuoksi sivussa, kuten on ennakkotietojen perusteella myös toisesta ottelusta.

Avausottelussa Tampa osui kolmesti ylivoimalla.

Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä pelattava toinen osaottelu on Floridalle valtavan tärkeä. Tämän ja kahden viime kauden aikana Tampa ei ole hävinnyt kertaakaan kahta pudotuspeliottelua putkeen.

Jos tuplamestari karkaa ottelusarjassa 2–0-johtoon, sen lyöminen on äärimmäisen vaikeaa.

Vaikka Florida pysyisikin 5v5-pelissä hyvin mukana tai jopa hallitsisi sitä, Tampaa ei kaadeta ilman erikoistilanneosaamista.

Toistaiseksi Florida ei ole tehnyt 22 ylivoimakerrallaan vielä maaliakaan näissä pudotuspeleissä.

– En sanoisi, että on turhautumista. Mutta eihän tämä missään nimessä hyvä asia ole. Ylivoimalla pitää tehdä maaleja. Varsinkin tässä tilanteessa.

Välillä Florida pyörittää ylivoimaansa viidellä hyökkääjällä, välillä Aaron Ekblad häärää viivassa.

Heikko Washington vielä kaatui surkeasta ylivoimasta huolimatta, mutta nyt sen harjoitteluun ei ole enää aikaa. Lääkkeitä katastrofikipsin murtamiseen etsitään kuumeisesti.

– Teemme kovasti hommia, puhumme paljon ja katsomme videoita. Keskustelemme, mitä voisi tehdä paremmin. Varmaan vähän yksinkertaisemmin pitäisi pelata. Enemmän laukauksia ja enemmän äijiä maalille, Barkov sanoo.

– Nyt on vähän niin, että saamme yhden laukauksen ja sen jälkeen vastustaja purkaa kiekon meidän päätyyn. Se on vähän sellaista.

Vielä runkosarjassa Floridan ylivoima pyöri koreasti 24,4 prosentin teholla.

Runkosarjassa Florida oli NHL:n tulivoimaisin joukkue yli 25 vuoteen, mutta pudotuspeleissä se ei ole saanut siitä puoliakaan irti.

Viime pelit yhdessä pelannut Barkovin, Claude Giroux’n ja Carter Verhaeghen ketju ratkoi Capitals-sarjan, mutta heidän takanaan on ollut hiljaista.

Läpi runkosarjan Floridan ase olivat tulivoimaiset kakkos- ja kolmosketjut, mutta toistaiseksi Sam Bennettin ja Anton Lundellin johtamia ketjuja ei ole pudotuspeleissä juuri näkynyt.

Runkosarjan pistepörssin voitosta taistellut ja jopa MVP-keskusteluun nostettu Jonathan Huberdeau kuuluu samaan kategoriaan.

– Meillä on loistava joukkue ja neljä loistavaa ketjua. Etenkin tässä sarjassa meille on kriittisen tärkeää, että jokainen ketju ja pelaaja on iskussa ja saa parhaan irti, Barkov sanoo.

– Ei ole väliä, kuka maalit tekee. Vain voittaminen merkitsee.

Torstaina kakkosottelu on Floridalle käytännössä jo lähes pakkovoitto.

Itse Barkov on tehnyt 7 pudotuspeliin tehot 2+4 (+8).

Päävalmentaja Andrew Brunette näkee suomalaiskapteenin parantaneen peli peliltä.

– Mielestäni Barkov oli ehkä vähän hermostunut pudotuspelien alussa. Hän ei ollut aivan oma itsensä. Mutta mielestäni hänen luottonsa itseensä on kasvanut pudotuspelien edetessä ja peli kehittynyt jokaisessa ottelussa, Brunette sanoo.

Barkovin ketju voitti oman maalipaikkatilastonsa selvästi myös Tampa-sarjan avauksessa ja loi enemmän paikkoja kuin muut ketjut.

Joukkueen ykköstähtenä Barkovilta odotetaan kovaa numerotulosta – ja pelastusta ylivoimaan.

– Ei tässä sen enempää omaa peliä mietitä. Joukkue edellä mennään ja yritän tehdä voittavia asioita. Jos voitamme, olen tyytyväinen. Jos häviämme, en ole, Barkov summaa henkilökohtaisista suorituksista kysyttäessä.

– Totta kai minulla on siitä iso vastuu. Pelaan isoja minuutteja. Henkilökohtaisestikin on paljon parannettavaa, mutta kaikki ajatukset ovat siinä, että pystymme voittamaan pelejä.

Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Florida löi Washingtonin voitoin 4–2.

Barkov sai tiistaina myös komean tunnustuksen, kun hänet valittiin toisena vuonna peräkkäin kolmen Selke-finalistin joukkoon. Muut ehdokkaat ovat Calgaryn Elias Lindholm ja 11 kertaa putkeen kolmen joukossa ollut Bostonin Patrice Bergeron.

Viime vuonna tamperelainen voitti kyseisen, parhaalle puolustavalle hyökkääjälle jaettavan pystin.

Barkov on tuoreesta kunnianosoituksesta otettu.

– Se merkitsee paljon ja on suuri kunnia. Olen aina ajatellut olevani sen tyyppinen pelaaja, joka pelaa molempiin päihin. Puolustaminen on minulle yhtä tärkeää kuin hyökkääminen, Barkov sanoo.