Sebastian Aho sai maksettua kalavelat NHL:ssä – kommentoi hätkähdyttänyttä taklausta ytimekkäästi

Mörkönsä kaatanut Carolina lähtee suursuosikkina toisen kierroksen ottelusarjaan. Sebastian Aho ei tyhjentänyt Bostonia vastaan vielä ässiä hihastaan.

Sebastian Ahon Carolina kohtaa seuraavaksi New York Rangersin.

Tämän kesän Stanley Cup -ehdokkaisiin lukeutuva Carolina Hurricanes aloitti NHL:n pudotuspelit kaatamalla Boston Bruinsin kivikovassa ottelusarjassa voitoin 4–3.

Vaikka sarja venyi aina seitsemänteen otteluun, Carolina oli koko ajan kiinni ohjaksissa. Sen paketti pysyi vakuuttavasti kasassa, ja otteet olivat erittäin lupaavia jatkon kannalta.

– Kovia pelejä kaikki. Voitimme sarjan, joten olen tyytyväinen. Se oli ainoa, mitä halusimme, Carolinan ykköstähti Sebastian Aho sanoo IS:lle.

Carolinan on odoteltu jo parilla viime kaudella ottavan viimeisen askeleen kirkkaimmalle huipulle. Ainakin Boston-sarjassa se osoitti kasvaneensa. Juuri Bruins oli nimittäin päättänyt sen kauden kahdesti edellisten kolmen vuoden aikana.

Kyseessä oli eräänlainen kalavelkojen maksu.

– Meillä oli tuoreessa muistissa, miltä tuntuu, kun häviää noille äijille. Se varmasti auttoi. Oli tavallaan takaisinmaksu-mentaliteetti. Sellainen viha ja voittamisen halu.

Aho johtaa Carolinan ykkösketjua.

Kaikki sarjan seitsemän ottelua päättyivät kotivoittoihin. Koska marginaalit joukkueiden välillä olivat pienet, kotijoukkueen peluutusetu nousi merkittävään rooliin.

Aho oli peluutusshakin keskiössä, sillä kotonaan hän ”sai” pelata useimmiten Erik Haulan johtamaa Bruinsin kakkosta vastaan, kun taas Bostonissa vastassa oli pääosin Patrice Bergeronin johtama superketju.

Aho teki ottelusarjassa viisi tehopistettä (2+3), joista kaikki syntyivät kotiotteluissa. Hänen rinnallaan viilettivät Andrei Svetshnikov ja tulokas Seth Jarvis.

– Varmasti vastakkainpeluutus oli osa kokonaisuutta. Ei se varmasti ainoa ratkaiseva asia ollut, mutta kyllä sillä oli merkitystä. Oli se vähän eri peli kotona ja vieraissa.

– Bergeronin ketjulla oli esimerkiksi tosi paljon sovittuja aloituskuvioita. Erilaisia pieniä asioita ja yksityiskohtia pelin sisällä, mitä he ovat hioneet rutiininomaiseksi ja joiden kanssa täytyi olla tosi hereillä.

Ykkössentterinä Ahon, 24, onnistuminen käytännössä mitataan joukkueen onnistumisena. Silti avauskierroksella kaukalossa ei vielä nähty kaikista parasta Ahoa.

– Sanotaanko näin, että omat tavoitteet ovat täysin joukkueen tavoitteet. Ensimmäisestä sarjasta ei voi mitään muuta saada kuin jatkopaikan toiselle kierrokselle. Sen saavutimme.

– Mutta tiedän, että esimerkiksi meidän kenttämme pystyy vielä pelaamaan parempaa lätkää. Se on tietysti vain hyvä asia. Uskon, että vielä parempaa on edessä.

Aho koki sarjassa myös kovia, kun Bruinsin Charlie McAvoy jysäytti kuutospelissä todella rajun taklauksen suomalaistähteen.

– Kova pommi oli kyllä. Mutta noita tulee välillä, ja onneksi mitään pahempaa ei käynyt, Aho kuittaa puhuttaneen tilanteen.

Toisella kierroksella Carolina kohtaa New York Rangersin. Sarja alkaa Raleighista Suomen aikaa torstain vastaisena yönä.

Ennakolta Rangersin pitäisi olla Bostonia kevyempi vastus, ja Carolina lähtee sarjaan suurena ennakkosuosikkina.

– Varmasti kova sarja. Huippujoukkue, huippuyksilöitä. Molemmat varmasti tietävät, miten toinen haluaa pelata ja mitkä ovat toisen aseet, Aho puntaroi.

Kuten koko kauden myös Pittsburghia vastaan Rangersin pelaamisen taso ailahteli otteluiden sisälläkin rajusti. Esimerkiksi edistyneissä tilastoissa Pittsburgh vei sarjaa suorastaan ylivoimaisesti.

Carolina taas on melkeinpä päinvastainen joukkue. Neljättä kauttaan ruorissa oleva Rod Brind’Amour on valanut Hurricanesille vankan pelillisen selkänojan, joka on kaikkien selkäytimessä.

Carolina onnistui vihdoin kolmannella yrittämällään lyömään viime vuosien kompastuskivensä Bostonin.

Carolina nojaa vahvaan pystysuunnan pelaamiseen, jossa viisikkoa venytetään ja peliä käännetään nopeasti. Karvausjoukkueena se on kenties NHL:n paras.

Myös Bostonia vastaan jämäkkä ja hyvin balanssissa ollut neljän ketjun rulla jyskytti tulosta.

– Se on se meidän joukkueen juttu, että rummutamme sitä samaa. Ihan sama, mikä ketju on jäällä, niin peli näyttää samalta. Se on ainakin meidän tavoite.

– Se on meidän tyyli ja tapa, jolla haluamme pelata.

Kun laadukkaan viisikkopelin päälle vielä lisätään laadukkaita yksilöitä ja ykkösvahti Frederik Andersenia huippuiskussa tuurannut Antti Raanta, Stanley Cupia voi pitää Carolinalle nyt täysin realistisena tavoitteena.

Neljän sylinterin joukkueesta osoituksena on Boston-sarjan tilastot. Carolinalta vähintään kaksi maalia teki peräti kahdeksan pelaajaa. Silti yksikään Carolinan pelaaja ei tehnyt yli kolmea maalia.

Joukkueen kovin pistemies oli yllättäen puolustaja Jaccob Slavin (2+6, +10).

Slavin on tiedetty pitkään yhdeksi NHL:n parhaista puolustavista puolustajista, mutta nyt hän on noussut tehojensa myötä myös entistä enemmän ansaitsemaansa valokeilaan.

– Ei hän välttämättä aina mässäile tehopisteille, mutta aivan maailmanluokan pakki. Tekee niin paljon näkymätöntä työtä. Tappaa alivoimia ja pelaa monesti vastustajan parhaita hyökkääjiä vastaan isoja minuutteja.

– Ihan huikea puolustaja. Voisin sanoa, että Slavin on yksi maailman parhaista puolustajista, Aho ylistää joukkueensa kullanarvoista ykköspakkia.

Jaccob Slavin on Carolinan kivijalka.

Viime kaudella herrasmiespelaajan Lady Byng Trophyn voittanut Slavin on suureen peliaikaansa ja rooliinsa nähden myös käsittämättömän jäähytön pelaaja.

Viime kaudella hän on otti 60 pelin aikana yhden kaksiminuuttisen. Tällä kaudella niitä on kertynyt 86 ottelussa kuusi.

– Hän on myös maailmanluokan luistelija, niin ei tarvitse ronkkia niin paljon, kun pystyy luistelemaan parhaitakin vastaan.

Ahon tavoin joukkueen kapteenistoon kuuluva Slavin on jäällä joukkueen jykevä ja hiljainen kivijalka. Sellainen hän on myös kopissa.

– Todella rauhallinen kaveri. Hän on myös kopissa ja siviilissä samanlainen kuin jäällä. Ei tee itsestään numeroa tai pidä muutenkaan hirveästi ääntä. Tosi pidetty tyyppi, Aho sanoo.