Aleksandr Ovetshkinin pelit päättyivät viikonlopun aikana NHL:ssä.

NHL-tähti Aleksandr Ovetshkin kertoi palaavansa Venäjälle välittömästi maanantaina. Venäläishyökkääjä antoi haastattelun toimittajille viimeistä kertaa tällä kaudella Yhdysvalloissa sunnuntaina. Ovetshkinin Washington Capitals tippui pudotuspeleissä suomalaispelaajien täyttämälle Floridalle lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Ovetshkinin vaimo Nastja ja hänen poikansa Sergei ja Ilja palasivat Washingtonista Venäjälle talvella. Vaimoaan hän on nähnyt sittemmin vain viikon verran, mutta lapsiaan ei lainkaan.

– Perheestä erossa oleminen on rankkaa. Onneksi on teknologiaa, jonka avulla voin nähdä lapsiani ja puhua heille. En voi kuvitella, millaista olisi ollut elää 1990-luvulla, kun olisi pitänyt kirjoittaa kirjeitä. Se olisi ollut paljon vaikeampaa. Nyt lapseni sentään tietävät, kuka olen, Ovetshkin kerroin NHL:n verkkosivuilla.

Supertähden paluulla kotiin Moskovaan on tietenkin myös poliittinen ulottuvuus. Ovetshkin on presidentti Vladimir Putinin näkyvä tukija, joka ei ole tuominnut presidenttiään, vaikka tämä on aloittanut brutaalin sodan Ukrainassa.

Jääkiekkoilijalta ei tallenteen perusteella kysytty sodasta. Aiemmin hän on sanonut toivovansa rauhaa.

Ovetshkin on 36-vuotias, mutta ikä ei vielä ole näkynyt hänen otteissaan. Runkosarjassa osumia syntyi jälleen 50 ja pisteitä 90. Venäläisen mukaan peli muuttuu kuitenkin joka vuosi ja kaukaloon pitää tulla sekä henkisesti että fyysisesti valmiina.

– Nyt on kuitenkin aika levätä, palata kotiin, nähdä lopultakin perhettä ja alkaa valmistautua seuraavaan vuoteen, Ovetshkin sanoi.

Hyökkääjä myönsi, että hän kärsi pudotuspeleissä olkapäävammasta, joka oli seurausta törmäyksestä laitaan runkosarjan lopussa.

– Pudotuspeleissä loukkaantumisilla ei ole väliä. Jos särkee, otetaan piikki tai jokin taikapilleri, hän kommentoi.

Leikkausta ei pelaajan mukaan tarvita. Vammasta huolimatta Ovetshkin taklasi 30 kertaa kuuden pudotuspeliottelun aikana, mikä oli kahdeksanneksi eniten NHL:ssä.