Kommentti: NHL:n Aku Ankan kausi päättyi supertähden kyyneliin – masentava näky areenan ulkopuolella kertoi kaiken

Toronton tämänkertainen jättipettymys oli erilainen kuin aiemmin. Enää se ei sulanut, vaan ansaitsi itselleen vielä uuden mahdollisuuden, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Toronto

– Olemme täysin väsyneitä tähän tunteeseen, Toronton supertähti Mitch Marner lausui kyynelsilmin hävityn seiskapelin jälkeen.

Niinhän siinä taas kävi, että Toronto Maple Leafsin kausi päättyi pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle. Viidettä vuotta putkeen ottelusarjan ratkaisevassa, viimeisessä mahdollisessa ottelussa.

Kyseessä oli yhdeksäs kerta viiden kauden sisään, kun Toronto häviää ottelun, jossa sillä oli mahdollisuus voittaa ottelusarja. Leafsin edellinen sarjavoitto on yhä vuodelta 2004.

Tällä kertaa Tampa Bay nousi sarjassa 2–3-tappioasemasta 4–3-voittoon.

Summerin soidessa tunnelma Toronton Scotiabank Arenassa oli käsinkosketeltava. Valtaisa pauhu vaihtui silmänräpäyksessä musertavaksi pettymykseksi. Ei raivoa tai aggressiivisuutta, vain 20 000 katsojan totaalinen pettymys.

Kun astelin puolisen tuntia pelin päätymisen jälkeen ulos areenasta, odotin näkeväni maailman kiekkopääkaupungin kaduilla palavia roskapönttöjä, rikottuja ikkunoita tai kaadettuja autoja.

Niitä ei näkynyt – ainakaan areenan lähistöllä.

Sen sijaan näin seinustalla katse kohti maata hiljaa istuvia Toronton faneja. Kukaan ei pitänyt minkäänlaista möykkää, vaikka alkoholin huurua oli selvästi ilmassa. Tunnelma oli suorastaan masentava.

Loppuunmyydyn areenan edustalle oli kokoontunut jälleen tuhansia ihmisiä seuraamaan ottelua jättinäytöltä.

Toronton intohimoiset fanit eivät ole nähneet yhtäkään pudotuspelisarjan voittoa 18 vuoteen.

Fanien tunteita saattoi toki myös hillitä se, että areenan ympäristössä järjestystä valvomassa oli kymmeniä poliiseja ratsuineen päivineen.

Joka tapauksessa NHL:n Aku Ankan tämänkertainen epäonnistuminen oli erilainen kuin aiemmin.

Toronto pelasi todella hyvän sarjan. Valtavien paineiden alla olleet joukkueen nuoret supertähdet Auston Matthews ja Mitch Marner eivät enää sulaneet pudotuspeleissä, vaan johtivat joukkuetta edestä. Eikä sulanut kukaan mukaan. Ei edes game sevenissä, jossa Toronto voitti maaliodottaman ja muut hienot tilastot.

Toronto osoitti tässä sarjassa todella kovaa luonnetta. Se nousi viitospelissä voittoon kahden maalin takaa, kuutospelissäkin johtoon samasta tilanteesta ja työnsi väkisin Tampan kuilun partaalle.

Ei Tampalle ole käynyt tällaista kertaakaan kahden viime mestaruusvuotensa aikana.

Tämä oli erilainen kuin Toronton aiemmat tappiot, kuten esimerkiksi viime vuoden totaalinen lamaantuminen kolmessa katkaisupelissä putkeen Montrealia vastaan.

Nyt Leafs oli kaikin tavoin valmis voittamaan.

Silti se ei siihen pystynyt. Koska vastassa oli Tampa, tuo NHL:n Tappara, joka voi taipua muttei koskaan katkea. Joukkue, joka kyllä löytää keinot voittaa, eikä tee tiukoissa paikoissa virheitä.

Ja jonka supervahti Andrei Vasilevski on parhaimmillaan aina silloin, kun häntä eniten tarvitaan.

Vasilevski pelasi sarjan parhaan ottelunsa seiskapelissä.

Tampa on erityisen rautainen joukkue siitä syystä, että se osaa voittaa ottelusarjoja ilman, että se edes suuremmin häikäisee tai pelaa kapasiteettinsa ylärajoilla. Tämä on nähty viime vuosina lukuisia kertoja.

Ainoan miinusmerkin Torontolle voi kirjata kahden viimeisen ottelun ylivoimista. Jos se olisi onnistunut edes yhdellä neljästä yrittämästään, se olisi luultavimmin mennyt jatkoon.

– Tämä oli niin tasainen sarja kuin vain voi olla, Tampan mestarivalmentaja Jon Cooper huokaisi taiston tauottua.

– He ovat kasvaneet ryhmänä. Heidän tähtensä ovat tähtiä. Leafsilla on helvetinmoinen joukkue, Cooper sanoi.

Tampan kapteeni Steven Stamkos puolestaan sanoi tämän olleen yksi kovimmista sarjoista, joita Lightning on hänen aikanaan koskaan pelannut.

– Torontolla on kaikki palaset. Heillä on kaikki – mutta niin on meilläkin, Stamkos jatkoi.

– Torontolla on loistava joukkue. He saavat vielä uuden mahdollisuuden ja menevät vielä pitkälle tulevaisuudessa, Victor Hedman ylisti.

Vaikka urheilussa kaikki pitää ansaita, Toronton joukkuetta ja ennen kaikkea kotiotteluihin uskomattoman hienon tunnelman luoneita intohimoisia faneja kävi seiskapelin jälkeen jopa hieman sääliksi.

Ei Tampan jatkopaikka mikään vääryys ollut, mutta tällä pelaamisella Toronto olisi voittanut pomminvarmasti suurimman osan kaikista muista pudotuspelijoukkueista.

Fanit vaelsivat hiljaa pois.

Jos ennen tämän kauden alkua olisi sanottu, että Toronto putoaa taas ensimmäisellä pudotuspelikierroksella, olisi vaikuttanut päivänselvältä, että nyt seurajohdossa ja joukkueen ydinryhmässä on tehtävä kovia ravisteluita.

Nyt tilanne ei olekaan niin mustavalkoinen.

Kaikkien aikojen parhaan runkosarjansa pelanneella Torontolla oli ja on kasassa Stanley Cup -kaliiperin joukkue, joka myös pelasi sen edellyttämällä tasolla.

Jos se olisi onnistunut kääntämään lauantai-illan huipputasaisen maalin pelin, jopa mestaruus olisi ollut sille täyttä realismia – toisin kuin joillekin toiselle kierrokselle eteneville joukkueille.

Tämän kauden ja sen päättäneen kunniakkaan Tampa-sarjan jälkeen Toronton ydinryhmää ei ole syytä ravistella. Tuskin myöskään GM Kyle Dubasin tai päävalmentaja Sheldon Keefen tarvitsee olla huolissaan työpaikoistaan.

Vaikka se viidennen peräkkäisen avauskierroksen putoamisen jälkeen voi kuulostaa erikoiselta, Toronto ansaitsi tällä esityksellä vielä uuden mahdollisuuden.