NHL-tuomio: Sebastian Ahon kiehtova shakkiottelu ratkaisee koko sarjan – Anton Lundell ja farssien farssi!

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Ismo Lehkonen.

Ville Touru

Tähti

Entiset kohu- ja ongelmapelaajat Carolinan Tony DeAngelo ja Edmontonin Evander Kane pelaavat tällä kaudella lähes ilmaiseksi, mutta molemmat ovat osoittautuneet kullanarvoisiksi vahvistuksiksi joukkueilleen. Kane paistattelee maalipörssin kärjessä, DeAngelo pakkipörssin kakkosena. Molemmat ovat käyttämässä toista mahdollisuuttaan erinomaisesti.

Evander Kanella on kasassa seitsemän maalia, kuten hän tuoreimman osuman jälkeen sormillaan viestitti. (Merkki saattoi myös liittyä edessä olevaan seiskapeliin).

Puheenaihe

Kivikovan idän pudotuspelitaistoja odotettiin vesi kielellä tammikuusta lähtien, eikä suotta. Jokainen neljästä sarjasta venyy ainakin kuudenteen peliin. Koko avauskierroksen helminä ovat tuliset huippusarjat Toronto–Tampa ja Carolina–Boston, jotka ratkeavat lauantain seiskapeleissä.

Suomalainen

Sebastian Aho on kriittisen tärkeä nappula Carolinan ja Bostonin huipputasaisen taiston kiehtovassa peluutusshakissa, joka voi ratkaista koko sarjan. Kotiotteluissaan Carolina on onnistunut vaihtoedun turvin välttelemään ykkösketjujen vastakkainpeluutusta ja iskenyt Jordan Staalin varjostushommiin. Bostonissa taas Patrice Bergeronin superketjua lyödään jatkuvasti Ahon ykköstä vastaan. Jokainen ottelu on päättynyt kotivoittoon.

Farssi

Sidney Crosbyn loukkaantuminen on raju isku paitsi Pittsburghin myös katsojien kannalta. Crosby, 34, oli toistaiseksi pudotuspelien paras pelaaja. Vajaaseen viiteen peliin 9 pistettä, mutta sitäkin kovempi tilastofakta on se, että Crosbyn ollessa jäällä Penguins oli hallinnut 5v5-pelissä 77-prosenttisesti kaikkea luotua maaliodottamaa. Se on pudotuspelien kovin lukema. Crosby on sivussa ainakin kuutospelistä.

Sidney Crosby syttyi pudotuspeleissä taas vanhaan tuttuun liekkiinsä, kunnes Jacob Trouban kyynärpää pudotti hänet.

Yllätys

Runkosarja oli runsasmaalisin 26 vuoteen (6,3/peli), mutta ainakin pudotuspelien alkajaisiksi maalitykitys on vain yltynyt. Toistaiseksi on mätetty keskimäärin 6,6 osumaa ottelua kohti. Osasyynä tähän on poikkeuksellisen korkeat jäähymäärät. Tuomarilinjaa on kiristetty kautta linjan.

Sami Hoffrén

Tähti

Läpimurtokautta pelaava Carter Verhaeghe on ottanut isoa roolia Florida Panthersin ryhtiliikkeessä Washington Capitalsia vastaan. 26-vuotias kanadalainen mätti viikon kahdessa voitto-ottelussa mojovat tehot 4+3. Mukaan lukien kaksi voittomaalia. Verhaeghe ja Aleksander Barkov ovat ottaneet joukkueen reppuselkään kriittisessä vaiheessa ottelusarjaa.

Puheenaihe

Onko Toronto Maple Leafs viimein valmis voittamaan? Leafs on saanut hallitsevan mestarin Tampa Bay Lightningin useaan otteeseen köysiin, mutta tappoisku on jäänyt vielä tekemättä. Auston Matthewsin ja Mitch Marnerin aikakaudella Leafs on hävinnyt kaikki kahdeksan ottelua, joissa Leafsilla on ollut mahdollisuus katkaista sarja. Seiskapeli on giganttinen luonnetesti Leafsille.

Suomalainen

Carolina Hurricanesin kapellimestari Sebastian Ahon ottelusarja Boston Bruinsia vastaan on ollut hyvin kaksijakoinen. Kotiaskissa Aho ei joudu ketjunsa kanssa pelaamaan Perfection Linea vastaan, ja tulosta tulee. Bostonissa Aho on ollut Patrice Bergeronin povitaskussa. Kolmessa vierasottelussa Aho on jäänyt nollille ja tehotilasto on -3. Kolmessa kotiottelussa Aho on tikannut tehot 2+3.

Sebastian Aho on joutunut painimaan vierasotteluissa vaihdosta toiseen ”pienen vihapallon” Brad Marchandin kanssa.

Farssi

Edmonton Oilersin luottopuolustaja Darnell Nurse päätyi raukkamaiseen ratkaisuun viidennessä ottelussa, kun Nurse päätti tuutata päällään(!) vaarallisesti Los Angeles Kingsin Phillip Danault’a. Poikkeuksellisen halpamaisesta tempusta NHL:n ”kurinpito” rankaisi Nursea lapsellisella yhden ottelun pelikiellolla. Hyvin te vedätte, George Parros ja kumppanit!

Yllätys

Runkosarjan paras maalivahti ja pomminvarma Vezina-voittaja Igor Shestjorkin on ollut yllättävän hapuileva Pittsburgh Penguinsia vastaan. New York Rangersin 26-vuotias venäläisvahti ei ole saanut paljon apuja edessä poikamaisesti pelaavilta viisikoilta, mutta Shestjorkinin selän taakse on uponnut myös puolihalpoja maaleja.

Ismo Lehkonen

Tähti

Jordan Binnington teki yhden kauden sensaatioista pudottamalla Minnesota Wildin, jota pidin erittäin laadukkaana joukkueena. Jostain Binnington löysi itseluottamuksen kovassa paikassa. Pelitapa toki palveli häntä, mutta Binnington tuli ja ryösti ottelusarjan St. Louis Bluesille. Kova suoritus. Binnington on ottanut eniten voittoja (18) pudotuspeleissä Bluesin historiassa.

Jordan Binnington on vallannut ykkösvahdin paikan takaisin itselleen Ville Hussolta.

Puheenaihe

Minua voi syyttää sinivalkoisista laseista ja vanhaksi puolueelliseksi pieruksi, mutta olihan tuo tulokaspystin finaalikolmikko ihan farssi. Ensinnäkin poikani (Artturi Lehkonen) ikäinen kaveri eli Michael Bunting, 26, oli kolmikossa. Buntingin lisäksi Trevor Zegras sai pelata ykköshevosten kanssa järjettömillä minuuteilla ilman minkäänlaista puolustusvastuuta. Ei helvettiläinen! Missä oli Anton Lundell?

Suomalainen

Niko Mikkola. St. Louisilla alkoivat olla pakit kortilla, ja mitä teki Mikkola? Hän pelasi hyviä laatuminuutteja tärkeillä hetkillä, kun St. Louis käänsi ottelusarjan. Mikkola pelasi tylyä ja karheaa peruspuolustajan peliä. Hän oli oikeaan aikaan joukkueensa kärkipakkeja. Tämä kaveri ei näy paljon tilastoissa, mutta hän pääsi monen Wildin pelaajan ihon alle.

Farssi

Suoraan 4–0 lauluun lähteneen Nashville Predatorsin peluutus. Miksi ihmeessä valmennus halusi vaihdosta toiseen Mikael Granlundin ja Ryan Johansenin pelaavan joko Nathan MacKinnonin tai Nazem Kadrin ketjuja vastaan? Se sopi Coloradolle kuin nenä päähän. Olin pettynyt Nashvilleen. Pelkkä rynniminen ei riitä pudotuspeleissä.

Yllätys

Olen yllättynyt kuinka ahtaalle Los Angeles Kings on saanut Edmonton Oilersin. Kuudennessa pelissä Kings oli lähellä katkaista sarjan. Kings on tehnyt hommansa todella hyvin ja joukkue on erittäin hyvin valmistettu tähän ottelusarjaan. He aidosti uskovat mahdollisuuksiinsa edetä toiselle kierrokselle.