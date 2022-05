Erik Haula ratkaisi, Sebastian Aho jyrättiin rajusti: edessä seiskapeli – Toronton kirous jatkui jatkoaikatrillerissä

Sekä Carolina–Boston- että Toronto–Tampa Bay-sarjat ratkeavat lauantaina seitsemännessä osaottelussa.

Boston Bruins ja Carolina Hurricanes ratkaisevat ottelusarjansa lauantaina seitsemännessä ja viimeisessä ottelussa.

Selkä seinää vasten kuutospeliin tullut Boston voitti kotijäällään rajun taiston maalein 5–2. Jokainen sarjan kuudesta ottelusta on näin päättynyt kotijoukkueen voittoon.

Ottelun kannalta ratkaisevan 3–1-maalin teki päätöserässä Erik Haula.

Täysin aseeton Carolina ei suinkaan ollut.

Vielä tulinen avauserä oli maaliton. Sen kohahduttavin tilanne oli Charlie McAvoyn raju taklaus vieraiden ykkössentteriin Sebastian Ahoon. Aho lensi kaaressa jäähän ja jäi hetkeksi pitelemään päätään, mutta jatkoi kuitenkin ottelua.

Boston otti ohjat heti toisen erän ensi minuutilla, kun Brad Marchandin millintarkka rannelaukaus painui etuyläkulmasta ohi Antti Raannan.

Tämän jälkeen Boston tyrkytti Carolinalle tasoitusmahdollisuutta jäähyilemällä. Bruins otti toisessa erässä putkeen neljä kaksiminuuttista ja päästi parhaimmillaan Carolinan minuutiksi kahden miehen ylivoimalle.

Kahta ylärimalaukausta lähemmäs maalia Hurricanes ei kuitenkaan päässyt. Kuten klassikkosanonta kuuluu: jos et itse tee, kaveri tekee.

Boston pääsi toisen erän lopussa vuorostaan kokeilemaan ylivoimaa, ja Charlie Coyle iski tilanteeksi 2–0..

Heti päätöserän alussa Andrei Svetshnikov rikkoi Carolinan kuparisen, ja vierasjoukkue nousi huipputasaisessa taistossa mukaan voittotaistoon.

Ajassa 47.08 Carolinan liekin kuitenkin sammutti Haula, joka villitsi TD Gardenin kotiyleisön 3–1-maalillaan. Ahon johtama Carolinan ykkönen jumittui pitkäksi vaihdoksi puolustuspäähän, ja lopulta Haula ohjasi McAvoyn syötöstä kiekon verkkoon.

Osuma oli Bostonin kakkossentterille ottelusarjan ensimmäinen.

Hetkeä myöhemmin Derek Forbort vei Bostonin jo 4–1-johtoon, ja loppu oli enää kosmetiikkaa.

– Tuntui, että he hyödynsivät jokaisen virheen, jonka teimme, Carolinan päävalmentaja Rod Brind’Amour summasi tasaisen ottelun.

Ottelun parhaana pelaajana palkittiin tehot 1+1 tehnyt Marchand.

Useampiin huipputorjuntoihin venynyt Raanta torjui vieraiden maalilla yhteensä 29 kertaa. Bostonin Jeremy Swaymanille torjuntoja kertyi 23.

Ratkaiseva seitsemäs ottelu pelataan Carolinan kotiluolassa lauantaina. Carolinalla on tuolloin mahdollisuus sivuta NHL:n ennätystä voittamalla kuudes game seven putkeen. Joskin edellisestä on ehtinyt kulua jo kolme vuotta.

Bostonin edellinen seiskapeli oli puolestaan kevään 2019 ratkaiseva finaali, jossa se taipui St. Louisille.

Tampa vei jatkoaikatrillerin

Toronto Maple Leafs oli yhden maalin päässä ensimmäisestä pudotuspelisarjan voitostaan 18 vuoteen.

Yhden maalin päähän se myös tällä erää jäi, sillä Tampa Bay Lightning voitti kuudennen kohtaamisen kotonaan jatkoajalla 4–3 ja tasoitti otteluvoitot 3–3:een.

Samalla jatkui Toronton kirous. Se on hävinnyt nyt yhdeksän kertaa peräkkäin ottelun, jossa sillä olisi ollut mahdollisuus ratkaista pudotuspelisarja. Näistä kahdeksan on tapahtunut edellisten neljän vuoden aikana.

Kahden viime kauden mestarin Tampan sankariksi nousi ensimmäisen jatkoerän lopussa, ajassa 78.04 Brayden Point.

Kuten edellisottelussa Torontossa myös kuudennessa kohtaamisessa Leafs nousi ottelussa johtoon oltuaan jo kahden maalin takaa-ajoasemassa.

Anthony Cirelli vei Lightningin toisen erän puolivälissä 2–0-johtoon, mutta sitten alkoi Toronton nousu.

Auston Matthews kavensi heti perään, ja toisen erän viimeisellä minuutilla John Tavares tasoitti lukemat. Vain 26 sekuntia tasoituksesta, ajassa 39.52 kapteeni Tavares vei Toronton 3–2-johtoon.

Kolmannen erän puolivälissä Nikita Kutsherov nosti Tampan tasoihin kahden miehen ylivoimalla.

Jatkoajalla Toronto painoi päälle ja loi useita tilaisuuksia ottelusarjan ratkaisemiseen. Kotijoukkueen maalilla Andrei Vasilevski venyi jatkoilla yhdeksään torjuntaan, ja lopulta Point kävi lapioimassa maalinedushässäkän päätteeksi 4–3-ratkaisun.

Brayden Point ei ollut ensimmäistä kertaa ratkaisemassa jättimäistä pudotuspeliottelua.

Toronton leirissä oltiin ottelun jälkeen kuumana tuomarilinjasta. Varsinkin Tampan tasoitusmaaliin johtanut Leafsin rangaistus oli varsin kyseenalainen. Jatkoajalla kaukalossa vallitsivat viidakon säännöt, mikä satoi alakynnessä olleen Tampan laariin.

Sekä Tavares että Matthews ilmoittivat ykskantaan lehdistötilaisuudessa, etteivät kommentoi sanallakaan illan tuomaritoimintaa.

Ratkaiseva seitsemäs kohtaaminen pelataan lauantaina Torontossa.

– Mikä on mennyttä, on mennyttä. Nyt kyse on vain seuraavasta pelistä, Matthews sanoi.

– Meidän on vain pantava pallimme tiskiin ja annettava palaa, hän ilmoitti suunnitelmasta game seveniin.

