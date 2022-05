Aleksander Barkovin ketju nosti Floridan sillasta huimaan voittoon – Sidney Crosby telottiin, Pittsburgh romahti

Florida nousi kolmen maalin takaa ja on enää yhden voiton päässä ensimmäisestä NHL:n pudotuspelisarjan voitostaan 26 vuoteen.

Florida Panthers nousi kolmen maalin takaa 5–3-voittoon Washington Capitalsia vastaan ja siirtyi ottelusarjassa 3–2-johtoon.

Edellispelin tapaan Floridan sankari oli Carter Verhaeghe, joka oli tehoillaan 2+3 mukana jokaisessa maalissa. Kirsikaksi kakun päälle Verhaeghe kirjautti teholukeman +5.

Verhaeghen ketjukaveri Aleksander Barkov syötti ottelussa kaksi maalia. Ottelun kakkostähdeksi valitun suomalaiskapteenin teholukema oli +4.

Sarjan viides osaottelu oli melkoista vuoristorataa, sillä Washington paineli vielä toisen erän alussa kahdella maalillaan tukevaan 3–0-johtoon.

Avauserässä Floridalta vietiin Anton Lundellin tekemä maali, sillä tuomaristo oli ehtinyt viheltää pelin poikki, vaikka kiekko makasi pelattavana Capitalsin maalivahdin Ilja Samsonovin takana.

Jouduttuaan kolmen maalin takaa-ajoasemaan Florida aloitti runkosarjasta tutun hurjan pikanousunsa.

Verhaeghe iski nopeasti 1–3-kavennuksen Barkovin syötöstä. Toisen erän puolivälin jälkeen Patric Hörnqvist osui läpiajosta, ja vain pari minuuttia myöhemmin Sam Reinhart lapioi 3–3-tasoituksen.

Päätöserässä Floridan johdatti voittoon kesken ottelun yhteen lyöty ykkösketju Verhaeghe–Barkov–Claude Giroux.

Heti erän alussa Verhaeghe käynnisti kiekonriistollaan vastahyökkäyksen, käytti kiekon Barkovilla ja laukoi itse suomalaistähden namupassista voittomaaliksi jääneen 4–3-osuman aikaan 43.04.

Sama ketju paketoi ottelun reilut neljä minuuttia ennen loppua. Tällä kertaa maalin taituroi Giroux, joka keräsi ottelussa tehot 1+1.

Viidennessä ottelussa Florida sai nihkeän alun jälkeen vihdoin käyntiin normaalia hyökkäyspeliään. Se pääsi kääntämään peliä nopeasti ja onnistui aiemmista otteluista poiketen luomaan useampia tekopaikkoja suorista hyökkäyksistä.

– Emme aloittaneet peliä haluamallamme tavalla, mutta avauserän lopussa aloimme pelata oikealla tavalla. Joo, olimme silti 0–3-tappiolla, mutta jatkoimme oikeaa rataa ja löysimme keinot nousta tasoihin ja ohi, Barkov kertasi ottelun jälkeen.

Ylivoimaansa Florida ei saanut vieläkään toimimaan, vaan se tuhrasi kaikki kolme tilaisuuttaan. Panthers ei ole tehnyt 16 yrityksellään vielä yhtäkään maalia ottelusarjan aikana.

Viisi tehopistettä hurjastellut Verhaeghe teki Floridan seuraennätyksen yhden pudotuspeliottelun pistemäärässä.

26-vuotias kanadalaislaituri on yltynyt hurjaan lentoon, sillä edellispelin 3–2-voitossa hän teki maaleista kaksi. Verhaeghe nousi tehoillaan 5+5 myös pudotuspelien pistepörssin kärkeen.

Panthersin toiseksi tehokkain pelaaja on ollut Barkov (1+4).

– Verhaeghe on ollut uskomaton, enkä usko, että tämä olisi ihan heti päättymässä. Tapa jolla hän pelaa on uskomaton, mutta myös millainen hän on pukukopissa. Hän on kaveri, josta voi olla todella iloinen ja onnekas, että hän on joukkueessamme, Barkov ylisti.

Hirmuvireinen Carter Verhaeghe johdattaa Floridaa kohti toista pudotuspelikierrosta.

Floridalla on Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä Washingtonissa tilaisuus varmistaa ensimmäinen pudotuspelisarjan voittonsa sitten vuoden 1996.

– Pitää vain jatkaa samalla tavalla, jolla pelasimme tänään suurimman osan pelistä ja myös suurimman osan edellispelistä. Ei voi miettiä liian pitkälle tulevaan. Peli, erä ja vaihto kerrallaan, Barkov sanoi.

Crosby loukkaantui, Rangers heräsi

Veitsi kurkulla kotiotteluunsa tullut New York Rangers kaatoi Pittsburgh Penguinsin 5–3 ja kavensi otteluvoitot 2–3:een.

Nelospelissä tyrmäävän ylivoimaisen voiton ottanut Penguins tuli väkevästi myös viidenteen kohtaamiseen ja otti heti alussa ohjat käsiinsä.

Jake Guentzel vei vieraat johtoon avauserän puolivälissä, ja Kris Letang laukoi toisen erän alkupuolella tilanteeksi 2–0.

Pittsburgh vaikutti olevan vakaasti matkalla kohti toista pudotuspelikierrosta ensi kertaa neljään vuoteen, mutta sitten se koki pahimman mahdollisen menetyksen.

Toistaiseksi näissä pudotuspeleissä säkenöivästi esiintynyt Penguinsin kippari Sidney Crosby poistui pukuhuoneeseen, kun toista erää oli jäljellä kuutisen minuuttia.

Pari vaihtoa aiemmin Crosby oli jäänyt Rangersin Jacob Trouban kyseenalaisen taklauksen alle. Hän kuitenkin jatkoi sen jälkeen peliä vielä kahden lyhyen vaihdon ajan pääosin liukuen ja nojaili välissä vaihtopenkillä laitaan lattiaa tuijottaen.

Crosbyn lähdettyä Rangers pani näytöksen pystyyn.

Se teki alle kolmen minuutin sisään kolme maalia ja siirtyi 3–2-johtoon. Näistä keskimmäisen pohjusti Kaapo Kakko, joka tarjoili maalin takaa nappisyötön Alexis Lafrenierelle.

Mutta vain 13 sekuntia Trouban johtomaalista Guentzel nosti Pittsburghin vielä tasalukemiin 3–3, joista siirryttiin toiselle erätauolle.

Heti erän alussa Filip Chytil laukoi ylivoimalla voittomaaliksi jääneen 4–3-osuman. Crosby oli ehtinyt olla sivussa vain noin yhdeksän peliminuutin ajan, ja tänä aikana Rangers oli tehnyt neljä maalia.

Filip Chytil räjäytti Madison Square Gardenin riemuun päätöserän alussa.

Viimeisen niitin kotijoukkue iski lopussa tyhjiin.

Pittsburghin päävalmentaja Mike Sullivan ei kertonut ottelun jälkeen minkäänlaista päivitystä Crosbyn loukkaantumisen vakavuudesta. Sen sijaan hän otti vihjailevasti kantaa loukkaantumiseen johtaneeseen Trouban taklaukseen.

– Näittekö te sen taklauksen? Teillä luultavasti on sama mielipide kuin minulla, Sullivan ilmoitti.

Hidastuksen perusteella Trouban kyynärpää vaikuttaisi osuneen suoraan Crosbya päähän. Tilanteesta ei annettu rangaistusta.

Crosbyn historia päävammojen suhteen on synkkä. Hänen uransa oli aikoinaan jopa vaarassa päättyä niiden takia.

Pittsburghia on moukaroitu loukkaantumisten suhteen lujaa. Sen kaksi ensimmäistä maalivahtia on parhaillaan telakalla, ja tolppien välissä urakoi kolmosveskari Louis Domingue.

Sarjaa yhä 3–2 johtavalla Pittsburghilla on seuraava ottelupallo jatkopaikkaan kotijäällään Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä.

Keskiviikon ottelut New York Rangers–Pittsburgh Penguins 5–3 (0–1, 3–2, 2–0) N: Kaapo Kakko 0+1 Florida Panthers–Washington Capitals 5–3 (0–1, 3–2, 2–0) F: Aleksander Barkov 0+2 Calgary Flames–Dallas Stars 3–1 (0–0, 0–1, 3–0) D: Esa Lindell 0+1