Kommentti: NHL:n pudotus­peleissä on tapahtunut raju muutos – tilanne on raivostuttavan risti­riitainen

NHL:n pudotuspelien kiristynyt tuomarilinja on aiheuttanut parranpärinää. Se on täysin ymmärrettävää, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

NHL:n pudotuspelien värikäs ensimmäinen kierros alkaa olla loppusuoralla. Yksi esiin noussut puheenaihe ovat olleet harvinaisen korkeat jäähymäärät.

Pudotuspelien alkaessa peli muuttuu kuin taikaiskusta intensiivisemmäksi ja rajummaksi. Taklausmäärät räjähtävät, otteet kovenevat ja jälkipelit lisääntyvät.

Perinteisesti samalla myös tuomarilinja on muuttunut sallivammaksi ja kovia otteita on katsottu läpi sormien. Se on ollut yleisesti tiedossa ja pelaajien keskuudessa yleisesti hyväksyttyä – yksittäisistä soraäänistä huolimatta.

Näissä pudotuspeleissä tuomarilinjassa on kuitenkin tapahtunut muutos, ja jäähymäärät ovat nousseet selvästi aiempiin vuosiin verrattuna.

Kun pudotuspelejä on pelattu nyt 36 ottelun verran, ylivoimatilanteita on ollut 294. Siis keskimäärin 8,2 ottelua kohden, reilut neljä per joukkue.

Vuosi sitten vastaavassa kohdassa 36 ottelun jälkeen lukema oli 225 eli 6,3 ottelua kohden.

Ylivoimamäärä on noussut vuoden takaisesta siis noin 30 prosenttia.

Tuomarit ovat saaneet selittää ratkaisujaan poikkeuksellisen paljon.

Muutos on tapahtunut nimenomaan tuomarilinjassa, sillä ei itse pelissä ole vuodessa tapahtunut tällaisia muutoksia.

Vaikka tuomarit ovat alkaneet viheltää nyt myös pudotuspeleissä enemmän sääntökirjan mukaan, tilanne on herättänyt runsaasti parranpärinää ja muutosvastarintaa.

– Tuomarit, lopettakaa viheltämästä näin paljon pehmeitä jäähyjä. Nämä ovat pudotuspelit, esimerkiksi entinen NHL-puolustaja ja nykyinen mediapersoona Carlo Colaiacovo keuhkosi Twitterissä maanantaina.

– Lopettakaa pelin pilaaminen. Kukaan ei halua katsoa, kun jaatte 10–15 jäähyä ottelussa. Ottakaa selvimmät pois ja antakaa pelaajien pelata, sama mies pärisi tiistaina.

Colaiacovo tiivisti monien ajatukset. Niin pelaajien kuin katsojien.

Kiekkoväki on tottunut siihen, että pudotuspeleissä saa pelata kovempaa. Saa toki edelleenkin, mutta selvästi isompi osa rikkeistä on otettu tänä keväänä pois.

Tilanne on ristiriitainen.

Neutraalin katsojan vinkkelistä on ollut välillä suorastaan raivostuttavaa, kun viihdyttävä ja mielenkiintoinen pelin virtaus on tukahtunut jopa koko erän kestäviin jäähysumiin, joista iso osa on ollut normaaleilla pudotuspelistandardeilla ”pehmeitä” jäähyjä.

Tuskin kukaan katselee mieluummin pelkästään ylivoima vastaan alivoima -pelaamista, vaikka siinä maaleja tulisikin.

Toisaalta on mahdoton syyttää tuomareita siitä, että he viheltävät sääntöjen mukaan.

Selvä muutos on tapahtumassa, mutta se hakee vielä uomiaan. Näissäkin pudotuspeleissä tuomarilinja on heitellyt paljon otteluiden välillä. Toisaalla on annettu välillä pelata enemmän ”pudotuspelimäisempää” rikkovaa kiekkoa, kun taas toisaalla pilli on ollut herkemmässä.

Kuinka pysyvästä muutoksesta tuomarilinjan suhteen on kyse ja muuttaako se syvemminkin pudotuspelikiekon luonnetta? Niin tuomarien kuin pelaajien kohdalla kyseessä on jonkinlainen murrosvaihe, eikä vastauksia vielä tiedetä.

Yksi päänvaiva ovat poikittaiset mailat. Niiden karsiminen oli tälle kaudelle NHL:n teema. Niistä on myös jaettu aiempaa enemmän rangaistuksia, mutta mistään nollatoleranssista ei suinkaan puhuta.

Poikittaiset mailat ovat hyvin kiinteä osa peliä. Välillä kovempina iskuina, välillä hieman pehmeämpinä tönäisyinä. On mahdotonta arvioida, mistä poikittaisista mailoista annetaan jäähyjä ja mistä ei. Se on ollut näissäkin pudotuspeleissä yksi iso pulma.

Jos taas joka ainoasta poikittaisesta mailasta alettaisiin nyt viheltää jäähyjä, tasaviisikoin ei pelattaisi edes viittä minuuttia ottelussa.

Poikittainen maila on oleellinen osa puolustamista.

Myös pelaajat joutuvat nyt hakemaan uomiaan muuttuneen pudotuspelikiekon kanssa.

– Ympäri liigan standardit ovat nyt aika tiukat. Rangaistuksia jaetaan paljon enemmän kuin olemme tottuneet pudotuspeleissä näkemään. Mutta pelaajana ei auta kuin sopeutua ja tietää, mitä on luvassa. Sen kanssa pitää olla hereillä, Toronton konkaripuolustaja Mark Giordano sanoi tiistaina.

– Jäähyt tappavat pelin flow'ta. Se on ollut nähtävissä ympäri liigan, Giordano jatkoi.

Erikoistilanteet nousevat joka tapauksessa nyt entistä merkittävämpään rooliin tasaväkisiä ottelusarjoja ratkottaessa.

Ne ovat muutenkin pudotuspeleissä vielä runkosarjaa merkittävämmässä osassa. Jo useamman vuoden ajan keskimääräinen joukkueen saama ylivoimatilaisuuksien määrä on ollut runkosarjassa noin 2,9 ottelua kohden.

Kovempien otteiden pudotuspeleissä tämä on ollut perinteisesti hieman suurempi, mutta näissä pudotuspeleissä määrä on kasvanut toistaiseksi jo yli neljään.

Osin siitä syystä myös maalimäärät ovat ampaisseet tämän vuoden pudotuspeleissä toistaiseksi hurjiin lukemiin, 6,6 maaliin ottelua kohden.

Toistaiseksi pudotuspelien kovin ylivoimajoukkue on ollut Colorado (43,8%), huonoin Florida (0%).

Pohjimmiltaan tiukennetussa tuomarilinjassa on kyse juuri maaleista.

NHL on viihdebisnestä, ja maalit ovat valtaosan mielestä yksi merkittävimmistä tekijöistä jääkiekko-ottelun viihdearvossa.

Runkosarjassa NHL on pyrkinyt jo vuosien ajan kasvattamaan sääntömuutoksilla taitopelaajien elintilaa vaikeuttamalla rikkovaa pelaamista ja sitä kautta puolustamista. Nyt sama trendi on siirtymässä myös pudotuspeleihin.

Viihdebisneksen kannalta on suotavaa, että taitavimmat ja valovoimaisimmat hyökkäystalentit pelaisivat mahdollisimman pitkälle myös pudotuspeleissä.

NHL:n intressien kannalta ei esimerkiksi ollut kovinkaan optimaalista, että parina viime keväänä konferenssifinaaleihin eteni harmaalla ja riskittömällä puolustuslätkällään raastanut New York Islanders, jolta ei edes löytynyt yhtäkään kunnon supertähteä.

Tähän asti pudotuspelit ovat olleet aivan eri maailma säännöistä lähtien. Siellä on pärjätty pitkälle kovuudella ja tiiviillä puolustamisella.

Eivät nämä varmasti sormia napsauttamalla vielä yhdessä keväässä muodista ole menossa, mutta kuten jäähymäärät osoittavat, muutosta on selvästi tapahtumassa.