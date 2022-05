Edmontonin ilotulitus päättyi kuin seinään – NHL:n pudotuspeleissä herkullinen tilanne

Los Angeles, St. Louis, Tampa Bay ja Boston tasoittivat kaikki ottelusarjansa lukemiin 2–2.

Edmonton Oilers hurjasteli kahteen edeltävään otteluun yhteensä 14 maalia, ja Los Angeles vaikutti auttamatta tippuvan rattaiden kyydistä.

Varhain maanantaiaamuna ääni kellossa muuttui.

Los Angeles pani luukut kiinni ja otti kotonaan tyylipuhtaan 4–0-voiton. Näin ollen se tasoitti ottelusarjan lukemiin 2–2.

Kings otti ohjat heti avauserässä. Phillip Danault pohjusti ensin taidokkaasti Trevor Mooren 1–0-osuman ja hetkeä myöhemmin puolustaja Troy Stecher tuplasi johdon.

Viimeiset niitit iski kolmannen erän lopussa Carl Grundström, jonka jälkimmäinen osuma syntyi tyhjiin.

Los Angeles onnistui pitämään Edmontonin tällä kertaa erinomaisesti aisoissa.

Kaksinkertainen Selke-voittaja Anze Kopitar varjosti Connor McDavidia kuin hai laivaa. Niin ikään puolustavien sentterien eliittiin kuuluva Danault piti Oilersin toisen supertähden Leon Draisaitlin johtaman ketjun köysissä.

Kingsin slovenialaiskapteeni Kopitarin jääaika oli 23.36 minuuttia, mikä oli ottelun korkein lukema.

Anze Kopitar (oik.) kahlitsi Connor McDavidin.

Kingsin maalilla konkarivahti Jonathan Quick, 36, torjui kuin parhaina päivinään vuosikymmen sitten. Jenkkivahti torjui kaikki 31 laukausta.

Nollapeli oli Quickille ensimmäinen pudotuspeleissä sitten mestaruuskevään 2014.

Los Angelesin suomalaisista Olli Määttä urakoi nelospelissä 19.55 minuuttia, mikä oli jyväskyläläispakille toistaiseksi ottelusarjan suurin peliaika.

Toista ottelua putkeen Kingsin kokoonpanossa ollut nelossentteri Rasmus Kupari sai puolestaan jääaikaa reilut kahdeksan minuuttia.

Sarjan viides osaottelu pelataan Edmontonissa Suomen aikaa keskiviikkoaamuna.

Kutkuttavat asetelmat

SunnuntainA pelatuista neljästä ottelusarjasta jokainen on nyt tasan 2–2.

Los Angelesin ohella Boston kaatoi Carolinan, St. Louis Minnesotan, Tampa Bay Toronton.

Pudotuspelien ensimmäisestä kierroksesta on muodostunut kutkuttavan tasainen. Vain Colorado on marssimassa selvään voittoon Nashvilleä vastaan, mutta muuten paketti on yhä harvinaisen levällään.

Jatkoon vaaditaan neljä voittoa.

Sunnuntain kierros Boston Bruins–Carolina Hurricanes 5–2 (1–1, 1–1, 3–0) St. Louis Blues–Minnesota Wild 5–2 (1–1, 2–0, 2–1) Tampa Bay Lightning–Toronto Maple Leafs 7–3 (3–0, 2–0, 2–3) Los Angeles Kings–Edmonton Oilers 4–0 (2–0, 0–0, 2–0)