Miro Heiskasesta on tullut vastustajan painajainen – järjestelee suurpaukkua NHL:ssä: ”Olen varmasti kehittynyt siinä”

Dallas on ottanut ohjat ottelusarjassa ennakkosuosikki Calgarya vastaan. Kapellimestarina häärää Miro Heiskanen.

NHL:n runkosarjan vakuuttavimpiin joukkueisiin lukeutunut Calgary Flames lähti suursuosikkina ensimmäisen pudotuspelikierroksen sarjaan Dallas Starsia vastaan.

Ennakkoasetelmat ovat kuitenkin heittäneet häränpyllyä. Kun sarjaa on pelattu kolme ottelua, Dallas on ohjaksissa voitoin 2–1.

Sarja on vielä pahasti kesken, mutta Dallas on osoittanut, että sillä on kaikki mahdollisuudet edetä jatkoon. Millään satunnaisilla onnenkantamoisilla joukkueen voitot eivät ole tulleet.

– Tasaisia vääntöjä, pienet marginaalit. Hyvin olemme saaneet pari voittoa kaivettua, Dallasin Miro Heiskanen summaa IS:lle.

Heiskanen on ollut toistaiseksi ottelusarjan hahmoja yhdessä Dallasin tulikuuman maalivahdin Jake Oettingerin ja konkariratkaisija Joe Pavelskin kanssa.

Hurjalla 26 minuutin jääaikakeskiarvolla raatanut 22-vuotias suomalaispuolustaja on sarjan selvä peliaikakuningas.

Stanley Cupin finaaleihin huipentuneissa pudotuspeleissä 2020 Heiskanen säkenöi Dallasin parhaana pelaajana. Tälläkin kertaa hän vaikuttaa nostaneen tasoaan tärkeimpien pelien alkaessa.

– No joo ihan hyvältä on itsestänikin tuntunut. Ja aina tavoitteenakin on, että pudotuspeleissä pystyy nostamaan tasoa runkosarjasta.

Tehopisteitä Heiskanen on kerännyt sarjassa toistaiseksi kaksi (0+2), mutta ne eivät kerro juuri mitään Heiskasen tasosta. Hän antaa henkilökohtaisilla suorituksillaan jatkuvasti happea koko joukkueelle.

Yksi kovimmista tilastofaktoista on se, että Heiskanen on ollut Calgary-sarjassa jäällä 78 minuuttia, eikä Flames ole onnistunut tekemään tänä aikana maaliakaan.

Vaikka luisteluvirtuoosi Heiskanen mielletään usein hyökkäyssuuntaan säkenöiväksi kiekolliseksi dynamoksi, hänestä on kehittynyt kovan luokan päällystakki NHL:n kirkkaimmille tähdille.

The Athletic teki hiljattain syvään dataan pohjautuvan tilastoanalyysin NHL:n parhaista pimennys- eli shutdown-puolustajista. Heiskanen oli hieman yllättäen listalla jopa viidentenä.

Heiskasen puolustustaidot on saanut huomata karusti myös Calgary Flames.

– Olen varmasti kehittynyt siinä. Pelaan sen verran paljon ykkösketjuja vastaan läpi kauden, että se opettaa varmasti, Heiskanen sanoo.

– Puolustaminen on oikeastaan ollut minulle pakkina aina tärkein juttu. Oma pää ensin. Koko ajan koetan myös parantaa puolustamista. Tuntuu, että se on mennyt aika hyvin nyt eteenpäin.

Heiskanen on hyökkääjien painajainen.

Rimaa hipoen viimeisenä joukkueena pudotuspeleihin selvinneeltä Dallasilta ei paljon odotettu.

Se oli runkosarjassa harvinaisen yksipuolisesti Roope Hintzin johtaman ykkösketjun varassa. Joukkueen pelaaminen oli ailahtelevaa ja sekavaa.

Pudotuspelien alkaessa esiin on kuitenkin tullut eri joukkue.

– Aika hyvin olemme saaneet pelin rullaamaan. Oli meillä runkosarjassakin paljon hyvää, mutta nyt olemme saaneet tasaisuutta. Olemme puolustaneet tosi tiiviisti. Onhan tämä parempaa kuin runkosarjassa, Heiskanen sanoo.

Kokeneen ja kamppailuvoimaisen joukkueen pelaamisesta on turha etsiä erityisiä hienouksia. Se on yksinkertaista ja toimivaa.

Dallasin taistelukiekko vaatii toimiakseen oikeanlaisen sytykkeen ja taistelutahdon. Toisin kuin puuduttavan pitkässä runkosarjassa pudotuspeleissä se tulee itsestään.

– Jokainen äijä uhrautuu, pelaa kovaa ja taklaa. Pleijareissa peli on fyysistä, ja olemme saaneet hyvin vastattua siihen.

Dallasin otteet ovat tuoneet mieleen joukkueen edelliset pudotuspelit toissa kaudelta, jolloin se jyräsi vastoin kaikkia odotuksia aina finaaleihin asti.

– Totta kai siitä kokemuksesta on hyötyä. Aika lailla koko joukkueella on paljon kokemusta näistä peleistä. Tiedämme, miten pääsee pitkälle ja mitä se vaatii.

Dallasin ja Calgaryn välinen sarja on todellista pudotuspelivääntöä.

Dallas on ikään kuin syöttänyt Calgarylle tämän omaa lääkettä. Kurinalaista ja tiivistä raastamista, jossa mitään ei saa ilmaiseksi.

Kolme ottelua ovat olleet huipputasaista pudotuspelivääntöä.

– Varsinkin kahdessa ensimmäisessä ottelussa oli kovin vähän kummallakaan maalipaikkoja. Kolmospelissä ehkä vähän aukesi enemmän, mutta tosi tarkkaa silti.

Myös tunteet ovat käyneet kuumina. Etenkin Dallasin John Klingbergistä ja Calgaryn Matthew Tkachukista on syntynyt taistelupari, joka ottaa yhteen ottelusta toiseen.

Yli 100 pistettä runkosarjassa paukuttanut kuumakalle Tkachuk ei ole onnistunut keräämään ottelusarjassa kuin pari syöttöä. Tehotilasto on pakkasella ja rangaistusminuutteja kasassa toistakymmentä.

– Tkachukin kanssa on kyllä ollut paljon kaikenlaista hässäkkää, mutta sehän kuuluu playoffeihin. Tiesimme, millainen pelaaja on kyseessä. Tosi hyvä pelaaja, mutta tuollaistakin tulee paljon, että joutuu kahakoihin.

Dallasille käy vallan hyvin, jos vastustajan ykkösketjun syömähammas keskittyy jatkossakin epäolennaisuuksiin.

– Käy ehdottomasti. Jatketaan samalla tavalla hänen kanssaan, niin hyvä tulee, Heiskanen sanoo.

Matthew Tkachukin ja John Klingbergin välillä kipinöi illasta toiseen.

Sarjan neljäs kohtaaminen pelataan Dallasissa Suomen aikaa varhain tiistaiaamuna.