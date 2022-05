Hampaaton Florida lamaantui karusti Washingtonissa – Ovetshkinin orkesteri määrää tahdin NHL:n pudotuspeleissä

Washington riisui jälleen Aleksander Barkovin johtaman Floridan aseista ja siirtyi ansaitusti johtoon ottelusarjassa.

Runkosarjavoittaja Florida Panthers on ajautunut todellisiin ongelmiin altavastaaja Washington Capitalsia vastaan pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.

Washington voitti lauantai-illan kolmosottelun kotonaan 6–1 ja siirtyi ottelusarjassa johtoon voitoin 2–1.

Kuten sarjan aiemmissakin otteluissa, Washington onnistui jälleen sekoittamaan Floridan hyökkäyspelaamisen.

Panthers sai kuitenkin otteluun unelma-alun. Jonathan Huberdeaun laukaus yllätti luvattoman helposti Capitalsin venäläisvahdin Ilja Samsonovin jo alle kolmen minuutin pelin jälkeen.

Sen jälkeen Samsonov kuitenkin ryhdistäytyi, eikä päästänyt enää laukaustakaan selkänsä taakse.

T.J. Oshie ohjasi Aleksandr Ovetshkinin laukauksesta 1–1-tasoituksen avauserän lopussa.

Toisessa erässä ote alkoi kääntyä entistä vahvemmin Washingtonin haltuun. Altavastaaja piti huolen, ettei Florida saanut missään vaiheessa ottelua kiekollista peliään käyntiin, ja Capitals rokotti itse paikoistaan.

Marcus Johansson teki voittomaaliksi jääneen 2–1-osuman toisen erän puolivälissä, ja puolustaja Trevor van Riemsdyk tuplasi johdon vielä ennen erätaukoa.

Aleksandr Ovetshkin (oik.) avasi maalitilinsä pudotuspeleissä.

Päätöserään Florida ei saanut aikaan minkäänlaista kiriä. Peli jatkui sekavan kaoottisena, mikä sopii kokeneelle Washingtonille mainiosti.

Lopullinen ratkaisu nähtiin erän puolivälissä, kun turhautunut Huberdeau hölmöili itsensä turhalle kaksiminuuttiselle, ja kapteeni Ovetshkin räjäytti kanuunallaan kotiyleisön riemuun 4–1-maalilla.

John Carlson teki viidennen maalin tyhjiin, ja nelosketjun pajavasara Garnet Hathaway kävi nöyryyttämässä hampaattomia panttereita vielä 6–1-osumalla viimeisellä minuutilla.

Floridan tulokasvalmentaja Andrew Brunette jatkoi kolmospelissä läpi sarjan jatkunutta ketjulottoaan ja ruuvaili koostumuksia useampaan kertaan kesken pelin.

Ykköstähdet Aleksander Barkov ja Huberdeau aloittivat tällä kertaa ottelun yhdessä. Ketjun peli ei ottanut toimiakseen, ja heidän rinnallaan kierrätettiin milloin ketäkin.

Aleksander Barkovin ykkösketju juuttui Capitalsin hampaisiin.

Washington on osoittautunut todella myrkylliseksi vastustajaksi Floridalle. Runkosarjasta tuttu Panthersin korkeaoktaaninen hyökkäyspeli on loistanut poissaolollaan yhtä erää lukuun ottamatta kaikissa sarjan kolmessa ottelussa. Kokemattoman Floridan peli on ajautunut luvattoman usein tuskaiseksi pakottamiseksi.

Vain kakkospelin päätöserässä Florida osoitti merkkejä tutusta. Ennen sitä se oli tosin onnistunut karkaamaan huipputehokkaalla viimeistelyllään turvalliseen 5–1-johtoon.

– Turhautuminen on jostakin syystä nostanut päätään. Kun turhaudut, se yleensä tarkoittaa, ettet tee tarpeeksi lujaa töitä, Brunette ruoti tappion jälkeen.

– Mielestäni pelaamme vähän hermostuneesti. Emme pelaa peliä, jota meidän pitäisi. Olemme mielestäni paljon tätä parempi joukkue, Huberdeau puolestaan manasi.

Ottelusarja jatkuu pääkaupungissa Suomen aikaa maanantain ja tiistain välisenä yönä.