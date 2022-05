NHL-pomo otti kantaa polttavaan Venäjä-kysymykseen – yksi asia on vielä auki

Gary Bettman puhui medialle perjantaina Floridassa.

Venäläisiä pelaajia voidaan varata NHL:ään ensi kesän varaustilaisuudessa, Pohjois-Amerikan huippuliigan komissaari Gary Bettman kertoi kanadalaiselle Sportsnetille. Se tarkoittaa, että NHL toivottaa tervetulleeksi uusia, nuoria venäläistulokkaita.

Venäläisurheilijat on suljettu kilpailuista useissa lajeissa sen jälkeen, kun maan armeija hyökkäsi Ukrainaan.

Venäjän ja Valko-Venäjän joukkueita ei esimerkiksi nähdä Suomessa ensi viikolla alkavissa MM-kisoissa, koska Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on sulkenut ne toiminnastaan. Liitto veti Venäjältä pois myös sen järjestettäväksi aiemmin annetut kisat.

NHL:ssä tähdet, kuten Aleksandr Ovetshkin, Artemi Panarin tai Andrei Vasilevski ovat avainrooleissa käynnissä olevissa pudotuspeleissä. Bettman puolusti perjantaina sarjansa pelaajia ja korosti, että NHL-katkaisi liikesuhteensa Venäjään jo helmikuussa hyökkäyksen alkaessa.

– Tuomitsimme Venäjän välittömästi. Menetimme miljoonia dollareita, kun katkaisimme kauppasuhteet. On reilua huomauttaa, että pelaajamme eivät edusta liigassamme Venäjää vaan NHL-joukkueitaan. He ovat vaikeassa tilanteessa. Varsinkin he, joilla on perhettä Venäjällä, Bettman kommentoi.

– Ihmisten voi olla vaikeaa ymmärtää tilannetta, mutta mielestäni tämä kokonaiskuva tulee hahmottaa.

Bettman sanoi, ettei NHL ole tehnyt vielä päätöstä siitä, saako Venäjän maajoukkue osallistua jääkiekon World Cupiin vuonna 2026. Superturnausta on kaavailtu edeltämään Milano-Cortinan talviolympialaisia.

NHL:n varaustilaisuus järjestetään heinäkuun seitsemäs ja kahdeksas päivä Montrealissa. Stanley Cupin finaalien viimeinen pelipäivä osuu kesäkuun loppuun.